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ARİF ANTLI’NIN DERGİSİ ANT MEDİA’YA ALTIN 61 ÖDÜLÜ 

ANT MEDIA Dergisi yılın en iyi dergisi seçildi. 

09 Ekim 2020 Cuma 12:56
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ARİF ANTLI’NIN DERGİSİ ANT MEDİA’YA ALTIN 61 ÖDÜLÜ 

ASLI M. SARI

İSTANBUL

Her yıl İstanbul Üniversitesi öğrencileri Altın 61 departmanının düzenlediği “Altın 61” ödül töreninde bu yıl da ödüller sahiplerini buldu. Coronavirüs salgınından dolayı etkinliğin iptal edilmesi nedeniyle ödüller sahiplerine tek tek ulaştırıldı.  ANT MEDIA Dergisi yılın en iyi dergisi seçildi. 

 ANT MEDIA DERGİSİ YILIN EN İYİ DERGİSİ SEÇİLDİ 

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ödül töreninde sanat, spor, müzik, sinema ve medya camiasından önemli isimler ödül aldı. 

Ödül alan isimler internet üzerinden yapılan bir oylama ile belirlendi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen oylamanın neticesinde ödüle layık görülen isimler ödüllerini aldı. 

Yılın En İyi Dergisi seçilen “ANT MEDIA” dergisi imtiyaz sahibi Arif Antlı “Dünyanın ve Ülkemizin maruz kaldığı Covid-19 lu günlerde aldığımız bu kıymetli ödül ilaç gibi geldi. Bunca zaman verdiğimiz emeğin en güzel karşılığı oldu. Dergimizi bu ödüle layık gören başta İstanbul Üniversitesi öğrencileri olmak üzere tüm okurlarımıza ve oylamaya katılan herkese şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ederim. Bu değerli ödülü ekibim olan Ant Media ailesi adına kabul ediyorum. Her zaman bizim için çok kıymetli olan radyocular ile aynı evin çocuklarıyız. Onların varlıkları bize güç veriyor desteklerinden dolayı tüm radyoculara çok teşekkür ederim. Birbirinden değerli isimlerin olduğu bu gecede ödül alanları da tebrik ederim.” dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

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