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Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda tam bir bahar havası yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapanan hayvanat bahçesi aralarında Boz ayı, Haflinger at, zebra ve yılanlar olmak üzere 100 yavru dünyaya geldi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:31
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Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere kapatan Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda tadilat, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Tam bir bahar havası yaşanan hayvanat bahçesinde yeni doğan hayvanların bakımları sorumlu veteriner hekimler tarafından özenle gerçekleştiriliyor. Yeni üyelerin katılımlarıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam alanı her geçen gün genişlemeye devam ediyor.

100 YENİ YAVRU DOĞDU

650 dönüm arazi üzerine kurulan, 250 dönüm kapalı ve açık hayvan gözlem alanı ile 127 ayrı türde yaklaşık 1300 çeşit hayvanın yaşadığı Antalya Hayvanat Bahçesi'nin yaklaşık 2 ay önce hayata gözlerini açan yeni sakinleri yaşam alanlarına adapte olmaya başladı. Yaklaşık 100'ün üzerinde yeni doğumların gerçekleştiği hayvanat bahçesinde yeni doğan üyeler, veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.

TİTİZ BAKIM

Titizlikle bakımları yapılan boz ayı yavruları, Haflinger atı, zebra yavrusu, evcil ve yabani koyun-keçi, kanatlı hayvan yavruları ve boğa yılanı yavruları anneleri tarafından besleniyor. Anneler zaman zaman yavrularıyla birlikte oyunlar oynuyor. Koronavirüs önlemleri sonucu geçici süre faaliyetine ara veren Antalya Hayvanat Bahçesi, normalleşme süreci ile belirlenecek tarih itibariyle yeni üyeleri ile ziyaretçilerini bekliyor olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaHayvanat BahçesiDoğaPark
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