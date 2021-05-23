Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1452
ALTIN
509.312
DOLAR
8.3913
STERLİN
11.9128
EURO
10.2074
22 kalem temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacaktır
22 KALEM TEMİZLİK VE...
İş elbisesi satın alınacaktır
İş elbisesi satın alınacaktır
Bakım hizmeti alınacaktır
Bakım hizmeti alınacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Ofis ve işyerleri satılacak
Ofis ve işyerleri satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antalya'da seraların yakınındaki sazlık yangını 3 saatte söndürüldü

Seralara 1 metre kadar yaklaşan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

23 Mayıs 2021 Pazar 17:21
3 Okunma
Antalya'da seraların yakınındaki sazlık yangını 3 saatte söndürüldü

ANTALYA, (DHA)

ANTALYA kent merkezindeki 'Yamansaz' olarak bilinen sazlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Seralara 1 metre kadar yaklaşan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kundu bölgesindeki 'Yamansaz' olarak bilinen sazlık bölgede saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, hızla büyüyerek geniş alana yayıldı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevresindeki yerleşim yerleri ve seralara sıçramasından endişe edilen yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun şekilde müdahale etti. 2 yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarında kullanıldı. Sazlığın bataklık olması, ekiplerin işini zorlaştırdı. Yangına seralarda çalışan işçiler de kovalarla müdahale etti. Seralara 1 metre kadar yaklaşan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 

Kuş cenneti olarak bilinen bölgede yavru kuşu gazeteciler kurtardı. Yangından kaçan kaplumbağa da DHA muhabirinin objektiflerine yansıdı. Bölgede oturanlar, aynı alanda her yıl yangın çıktığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSeraSazlıkYangınönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi
22 kalem temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacaktır
22 kalem temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacaktır
İş elbisesi satın alınacaktır
İş elbisesi satın alınacaktır
Bakım hizmeti alınacaktır
Bakım hizmeti alınacaktır
6,5 yaşındaki kızına istismarla suçlanan babanın beraat şoku
6,5 yaşındaki kızına istismarla suçlanan babanın beraat şoku
COVID-19’UN YARATTIĞI STRESE SON VEREN FESTİVAL!
COVID-19’UN YARATTIĞI STRESE SON VEREN FESTİVAL!
Bina onarımı yaptırılacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Ofis ve işyerleri satılacak
Ofis ve işyerleri satılacak
60 adet S plaka satışı yapılacak
60 adet S plaka satışı yapılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma