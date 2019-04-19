Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96971
ALTIN
237.802
DOLAR
5.7870
STERLİN
7.5228
EURO
6.5081
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
Karaca Mağarası'nın UNESCO listesine adaylığı için hazırlık
Karaca Mağarası'nın UNESCO listesine adaylığı...
Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta başladı
Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta başladı
Game of Thrones hayranları büyük bir siber riskle karşı karşıya
Game of Thrones hayranları büyük...
Obezite ile mücadelede yeni yöntem
Obezite ile mücadelede yeni yöntem

Antalya'da deniz dibinde temizlik

Antalya'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Dalış yaparak temizlik yapan Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, "Su altını vahşice kirletmişiz" dedi.

Antalya'da deniz dibinde temizlik

Antalya'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Dalış yaparak temizlik yapan Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, "Su altını vahşice kirletmişiz" dedi.

19 Nisan 2019 Cuma 14:53
0 Okunma
Antalya'da deniz dibinde temizlik

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Çevre Festivali kapsamında, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu eşliğindeki öğrenciler, tarihi limanda dalış yaparak su altında temizlik yaptı. Dalış sırasında denizden buzdolabından oto teybine, çaydanlıktan sandalyeye, araç lastiğinden sandalyeye kadar pek çok çöp çıkarıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da dalış yaparak temizlik çalışmalarına destek verdi. Başkan Uysal, su altından klozet taşı ile sarı çizme çıkardı.

'VAHŞİCE KİRLETMİŞİZ'

Dalış sonrası basına açıklama yapan Ümit Uysal, "Aşağıda durum pek parlak değil. Su altını vahşice kirletmişiz. Geniş kapsamlı bir temizliğe ihtiyaç var. Bir miktar çıkarabildik, ama bunun gibi yüzlerce çalışma gerekli. İnsanoğlunun en kötü davranışı, diğer canlılarla ortak kullandığı doğayı vahşi bir şekilde kirletmesi ve tahrip etmesi. Kirletmeyelim. Çevremizi, doğamızı koruyalım. Dünyamızda, Türkiye'mizde, Antalya'mızda değerli bir doğaya sahibiz, bunu korumamız lazım" dedi.

'EGO İNSANDAN EKO İNSANA GEÇELİM'

Su altında battaniye, halı, şişe, kutu gibi atıkların yanı sıra lastik ve demir atıklar olduğuna dikkati çeken Başkan Uysal, "İnanılacak gibi değil. Buranın geniş kapsamlı temizliğe alınması lazım. Su altına insanoğlunun neler yaptığını gördük. Umarım insanlık bunu yapmayacak kaliteye ulaşacaktır. Ego insandan, eko insana geçelim istiyoruz. Her şeyi kendinin sanan egoist insandan, çevreye saygılı eko insana geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

DENİZE ÇAMUR TOPLARI ATILDI

Dalış etkinliği sonunda ise denize, çıkardığı kimyasalla su altını temizleyen Japonca 'Bokashi' adı verilen 'ferma çamur topları' bırakıldı. Çamur topları içindeki kimyasallar sayesinde su altında oluşan yosunlaşma ve kirliliği engelliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaleiçi Yat LimanıAntalyaDeniz Dibinde Temizlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ergani'de 'Makam' çiçeği açtı
Ergani'de 'Makam' çiçeği açtı
Çiğli'de Çocuk Şenliği
Çiğli'de Çocuk Şenliği
HAYATIMI KAHVE KAŞIKLARIYLA ÖLÇÜYORUM
HAYATIMI KAHVE KAŞIKLARIYLA ÖLÇÜYORUM
Omurilik felçli Alper’in hedefi 200 metre
Omurilik felçli Alper’in hedefi 200 metre
Menderes'te 44 kaçak göçmen yakalandı
Menderes'te 44 kaçak göçmen yakalandı
Panasonıc’ten Çocukların Yüzünü Güldüren Proje
Panasonıc’ten Çocukların Yüzünü Güldüren Proje
Keşif Dünyası, Minik Kaşifleri Science Expo 2019’a Bekliyor
Keşif Dünyası, Minik Kaşifleri Science Expo 2019’a Bekliyor
Ankara'da, tartışılan kol saati anıtı kaldırıldı
Ankara'da, tartışılan kol saati anıtı kaldırıldı
200 bin kelimelik yazılımı Türkçeye çevirdi
200 bin kelimelik yazılımı Türkçeye çevirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans