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“Annelerinden erken ayrılan cins köpekler, tür özelliklerini gösteremeyebilir"

26 Aralık 2022 Pazartesi 15:56
“Annelerinden erken ayrılan cins köpekler, tür özelliklerini gösteremeyebilir"

İSTANBUL - Pomeranian ve Toy Poddle cins köpeklerin 2015 yılından beri üretimini yapan ruhsatlı köpek çiftliği Turkey Puppies Kurucusu Erdem Köylüce, “Son dönemlerde yurt dışından kaçak yollarla köpek getirilmesi sorunuyla karşı karşıyayız. Bu yavru köpeklerin büyük çoğunluğu kötü koşullarda taşınarak ülkeye kaçak olarak sokuluyor. Aşıları olmayan köpekler, annelerinden koparıldıkları için yeterince anne sütüyle beslenemiyor. Bu durum köpekleri hem virüslere karşı dayanıksız hale getiriyor, hem de psikolojilerini etkiliyor, hatta tür özelliklerini gösterememelerine neden oluyor. Aynı zamanda kırma köpekler olduklarından, karakter bozukluğu ve genetik sorunları ortaya çıkıyor” dedi.


 

İstanbul Çekmeköy’deki merkezlerinde sağlıklı koşullarda yetiştirdiği ve bakımlarını yaptırdıkları özel türdeki köpekleri hayvanseverle buluşturduklarını anlatan Köylüce, şu ana kadar çok sayıda ailenin köpek sahibi olmasını sağladıklarını ve köpeklerinin yeni sahiplerinden olumlu geribildirimler aldıklarını ifade etti.


 

ULUSLARARASI HAKEMLER ONAYLARSA ÇİFTLEŞTİRME YAPILIYOR


 

Köylüce sözlerine şöyle devam etti:


 

“Türkiye’nin en büyük ruhsatlı köpek çiftliği Turkey Puppies olarak, bunların hiçbirini yaşamak, yaşatmak istemiyoruz. Tüm üretim sürecinde köpeklerimiz Uluslararası Sinoloji Federasyonu FCI’nın (Fédération Cynologique Internationale) Türkiye’deki temsilcisi KIF (Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu) tarafından değerlendiriliyor. Onların da onayıyla, tüm köpeklerimiz için sağlık ve ırk garantisi sunuyoruz. Ayrıca verdiğimiz yavruların sağlık ve uyum durumunu takip ediyor, yeni ailelerine online eğitim desteği sağlıyoruz. Minik dostlarımızı, aşıları tamamlanmadan ve anne sütüyle yeterince beslenmeden teslim etmiyoruz. Köpeklerimizin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için sürecin her aşamasında gerekli tüm önlemleri alıyoruz.”


 

“TOY PODDLE ARKADAŞ CANLISI VE DIŞA DÖNÜK BİR TÜR”


 

Rusya, Tayland ve Güney Kore’de bulunan dünyanın en iyi yetiştiricilerinden temin ettikleri orijinal türlerle ruhsatlı yetiştiricilik yaptıklarını ifade eden Köylüce, ürettikleri iki türden biri olan ve sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip Toy Poddle’lar hakkında şunları söyledi:


 

“Adından da anlaşılacağı gibi, Toy Poddle’lar küçük boyutlarından dolayı ‘oyuncak ırkı’ kategorisinde yer alıyor. Kişilikleri çok dengeli olan bu köpeklerin çok zeki oldukları da biliniyor. Komutları çabucak öğreniyor, rutinleri seviyorlar. Bunun yanı sıra arkadaş canlısı ve dışa dönük özellikleriyle dikkat çekiyorlar. Evdeki diğer köpeklerle de iyi anlaşan Toy Poddle cinsi köpekler, yumuşak bukleleri ve daha az tüy dökme eğilimleri nedeniyle tüy alerjisi olanlar tarafından tercih ediliyor.”


 

“POMERANİAN’LAR HAREKETLİ VE SEVİMLİ KÖPEKLER”


 

2015’te kurulan Turkey Puppies’in alan bakımı ve damızlık sayısı açısından Türkiye’nin en büyük üretim çiftliği olduğunun altını çizen Turkey Puppies Kurucusu Erdem Köylüce, üretimini yaptıkları Pomeranian cinsi köpekler hakkında da şu bilgileri paylaştı: 


 

“Pomeranian’lar İzlanda’da kızak köpekleri olarak biliniyor. Spitz tipi köpeklerin soyundan geliyor. Adını, türetildiği yer olan Pomerania bölgesinden alıyor. Martin Luther King, Isaac Newton, Mozart ve Michaelangelo gibi tanınanmış pek çok ismin Pomeranian cinsi köpeği olduğunu biliyoruz. Pomeranian’lar hareketli ve sevimli köpeklerdir. Akıllı, meraklı, enerjik, alıngan ve cesurdurlar. Küçük boyutlarına rağmen büyük köpeklermiş gibi davranma eğilimi gösterirler. İlgi odağı olmak isterler. Sevilmeyi sevdikleri kadar oynamayı da severler. Bu yüzden en az kendileri kadar cana yakın aileleri olmasını istiyoruz. Çiftliğimizde büyüttüğümüz tüm dostlarımızın hayvansever ve canlıya kıymet veren insanlar tarafından yetiştirilmesi için itinayla hareket ediyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cins KöpeklerTür özellikleri
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