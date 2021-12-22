Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,804.15
ALTIN
719.69
DOLAR
12.47
STERLİN
16.67
EURO
14.14
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ANKARA’DA YARATAN KADINLAR  ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİNE BÜYÜK İLGİ

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:27
6 Okunma
ANKARA’DA YARATAN KADINLAR  ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİNE BÜYÜK İLGİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

2013 yılından itibaren aralıksız düzenlenen Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği Sosyal Sorumluluk Pprojesi geçtiğimiz günlerde Ankara Sheraton otel’de yeni yıl alışveriş şenliği teması ile düzenlenlenmeye başlandı.Burcu Şenkal ve Gonca Güzeloğlu,nun düzenlemiş olduğu bu proje pandemi boyunca tüm yaratan ve üreten hanımlara ve beylere internet üzerinden bir çok proje gerçekleştirdi. Ülkemizde yaşanan orman yangınları sırasında da çok büyük destekler sağlayan bu proje, kadınlar istese herşey güzel olur fikri ile yine Ankara,da güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen tasarımcı hanımların ve beylerin buluşma noktası olan proje güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaktadır. Ankara Sheraton otelde gerceklestirilen ve büyük ilgi gören projeye iki kadın koparetifi ve 2430. bölge rotary nin organ bağışı destekleniyor. Yaratan kadınlar alis veriş şenliği ve sosyal sorumluluk projesi 2022 yılına yeni projeler için şimdiden hazırlanıyor.


Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ANKARADA YARATAN KADINLAR  ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİNE BÜYÜK İLGİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoksulluk ve İsrafa Karşı El Ele
Yoksulluk ve İsrafa Karşı El Ele
KOÇAL’LARIN MUTLU GÜNÜ
KOÇAL’LARIN MUTLU GÜNÜ
Yaralı hayvanlara adanmış bir ömür
Yaralı hayvanlara adanmış bir ömür
Ağrı'da gençlerden kuşlara sıcak yuva
Ağrı'da gençlerden kuşlara sıcak yuva
YILBAŞININ DEMİRBAŞ ÇİÇEĞİ KOKİNA
YILBAŞININ DEMİRBAŞ ÇİÇEĞİ KOKİNA
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak
Kocaeli- AYTEPE / KUNGUL DAĞI
Kocaeli- AYTEPE / KUNGUL DAĞI
"Çocuğumu aç bırakıyorum"
"Çocuğumu aç bırakıyorum"
“PİLAV BY UĞURKAN EREZ” DE WINTERLAND’DE…
“PİLAV BY UĞURKAN EREZ” DE WINTERLAND’DE…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma