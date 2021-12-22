ANKARA’DA YARATAN KADINLAR  ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİNE BÜYÜK İLGİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

2013 yılından itibaren aralıksız düzenlenen Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği Sosyal Sorumluluk Pprojesi geçtiğimiz günlerde Ankara Sheraton otel’de yeni yıl alışveriş şenliği teması ile düzenlenlenmeye başlandı.Burcu Şenkal ve Gonca Güzeloğlu,nun düzenlemiş olduğu bu proje pandemi boyunca tüm yaratan ve üreten hanımlara ve beylere internet üzerinden bir çok proje gerçekleştirdi. Ülkemizde yaşanan orman yangınları sırasında da çok büyük destekler sağlayan bu proje, kadınlar istese herşey güzel olur fikri ile yine Ankara,da güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen tasarımcı hanımların ve beylerin buluşma noktası olan proje güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaktadır. Ankara Sheraton otelde gerceklestirilen ve büyük ilgi gören projeye iki kadın koparetifi ve 2430. bölge rotary nin organ bağışı destekleniyor. Yaratan kadınlar alis veriş şenliği ve sosyal sorumluluk projesi 2022 yılına yeni projeler için şimdiden hazırlanıyor.



