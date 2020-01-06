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ANKARA DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE YENİ YILA DEĞİŞİM İLE BAŞLA

10-11-12 OCAK 2020

ANKARA DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE YENİ YILA DEĞİŞİM İLE BAŞLA

10-11-12 OCAK 2020

06 Ocak 2020 Pazartesi 17:05
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ANKARA DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE YENİ YILA DEĞİŞİM İLE BAŞLA

NEVAL KÜTÜK

Dünya Değişim Akademisi tarafından her iki ayda bir düzenlene Ankara Değişim Şenliği, 10-11-12 Ocak tarihlerinde, şehrin en merkezi noktasında Çankaya semtinde, modern ve çarpıcı bir görünüme sahip olan SCİNN Hotel’de gerçekleşiyor. Yeni yıl yenilik, yeni başlangıçlar ve yenilenme demek…“Yeni Yıla Değişim İle Başla” sloganını taşıyan organizasyona ister bireysel, ister sevdiklerinizle birlikte katılabilirsiniz. Üç gün boyunca devam edecek etkinlikte katılımcılara; nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalara katılabilmek için daha önceden edinilmiş bir deneyim gerekmiyor ve çalışmalar bu teknikleri ilk kez uygulayacak olanlar için de uygun.

Ankara Değişim Şenliği organizasyonunda yapılacak çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi yaptığı her işte daha verimli hale gelir. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Ayrıca fiziksel yorgunluğa iyi gelir, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya katkı sağlar.  Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. İş ve aile yaşamında başarı artar. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan yorgunluk, uykusuzluk ve depresyon giderilir.”

ŞENLİK PROGRAMI: 

10 Ocak 2020 CUMA
12.00 -13.30 Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
13.30 - 14.30 Sorular ve Cevaplar

19.30 - 21.00 Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi
21.00 - 22.00 Sorular ve Cevaplar

11 Ocak 2020 CUMARTESİ
11.00 - 12.30 Karın enerji merkezi çalışması -Kararlılığın geliştirilmesi

12.30 - 13.30 Sorular ve Cevaplar

17.00 - 18.30 Göğüs enerji merkezi çalışması - Sevginin geliştirilmesi

18.30 - 19.30 Sorular ve Cevaplar

12 Ocak 2020 PAZAR
10.00 -11.30 Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

11.30 – 12.30 Sorular ve Cevaplar

15.00 – 16.30 Alın enerji merkezi çalışması - Zihinsel gücün geliştirilmesi

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.01.2020 10:04
Anahtar Kelimeler:
NEVAL KÜTÜKDeğişimYeni YılAnkara Değişim şenliği
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