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ANKARA DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE DEĞİŞİME KUCAK AÇ

6-7-8 MART 2020

03 Mart 2020 Salı 11:02
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ANKARA DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE DEĞİŞİME KUCAK AÇ

ANKARA

NEVAL KÜTÜK

Dünya Değişim Akademisi tarafından her iki ayda bir düzenlenen Ankara Değişim Şenliği, 6-7-8 Mart tarihlerinde, Ankara’nın yüksek rakımlı semtlerinden ve görkemli modern binasıyla orman manzaralı lüks otel, Dikmen Asrın Park Hotel’de gerçekleşiyor. Bu kez Şenliğin sloganı; DEĞİŞİME KUCAK AÇ! Bu organizasyona ister bireysel, ister sevdiklerinizle birlikte katılabilirsiniz. Üç gün boyunca devam edecek etkinlikte katılımcılara; nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalara katılabilmek için daha önceden edinilmiş bir deneyim gerekmiyor ve çalışmalar bu teknikleri ilk kez uygulayacak olanlar için de uygun.

Ankara Değişim Şenliği organizasyonunda yapılacak çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi yaptığı her işte daha verimli hale gelir. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Ayrıca fiziksel yorgunluğa iyi gelir, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya katkı sağlar.  Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. İş ve aile yaşamında başarı artar. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan yorgunluk, uykusuzluk ve depresyon giderilir.”

ŞENLİK PROGRAMI: 

06 MART 2020 CUMA
12.00 -13.30 Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
13.30 - 14.30 Sorular ve Cevaplar
19.30 - 21.00 Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi
21.00 - 22.00 Sorular ve Cevaplar

07 MART 2020 CUMARTESİ
11.00 - 12.30 Karın enerji merkezi çalışması -Kararlılığın geliştirilmesi

12.30 - 13.30 Sorular ve Cevaplar
17.00 - 18.30 Göğüs enerji merkezi çalışması - Sevginin geliştirilmesi

18.30 - 19.30 Sorular ve Cevaplar

08 MART 2020 PAZAR
10.00 -11.30 Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

11.30 – 12.30 Sorular ve Cevaplar
15.00 – 16.30 Alın enerji merkezi çalışması - Zihinsel gücün geliştirilmesi

ŞENLİK YERİ:

Asrın Park Hotel & Spa Dikmen Cad. 843.Sok. No:2 Ankara 

DETAYLI BİLGİ İÇİN:

0531 9679373 - 0532 5641339

www.dunyadegisimakademisi.com

 [email protected]

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraDeğişim şenliğiDeğişimönce VatanNEVAL KÜTÜK
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