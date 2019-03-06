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ANADOLU’DA BİR YÜCE Tektonik kıvrım ILGAZ 2587 m.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağ kütlesi. Kastamonu-Çankırı yolunun 1.875 m'lik bir geçitle aştığı Ilgaz dağı doğu-kuzeydoğu, batı-kuzey batı doğrultusunda 50 km uzunluğunda oval bir kütle . ‘Benim meskenim galiba… dağlar…’

ANADOLU’DA BİR YÜCE Tektonik kıvrım ILGAZ 2587 m.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağ kütlesi. Kastamonu-Çankırı yolunun 1.875 m'lik bir geçitle aştığı Ilgaz dağı doğu-kuzeydoğu, batı-kuzey batı doğrultusunda 50 km uzunluğunda oval bir kütle . ‘Benim meskenim galiba… dağlar…’

06 Mart 2019 Çarşamba 17:57
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ANADOLU’DA BİR YÜCE Tektonik kıvrım ILGAZ 2587 m.

SEVGÜL KAYSERİLİOĞLU EROĞLU

Bu yıl kar şöleni yaptım  dostlar…

Dur karlar vatanımı terketmeden deyip deyip kendimi yollara vura vura bir hal oldum !!!

Ilgaz’dayım bu kez.

Cennet vatanımın o hiç adını bile duymadığım köyüne, kasabasına, tepesine, deresine, bayırına, kanyonuna turlar yapan Trekin Turkey Doğa Yürüyüş  Grubunun dayanılmaz davetine icabet ettim. Ohh canıma değsin!

Çok görmeyi istemiştim yıllarca, nihayet vuku buldu.

Biraz açıklama yapmadan olmaz.

Ilgaz Dağı Batı Karadeniz Bölgesinde, Kastamonu ve Çankırı illeri sınırları içinde hatrı sayılır bir yükselti içinde… İlgi çekici örnekleri olan dağ oluşum örnekleri sergiliyor. Volkanik bir yapısı var. Bulunduğu alan değişik karakterlerde (vadiler, sırtlar ve doruklar) Ayrıca jeomorfolojik yapısı üst değerde peyzaj özellikleri sunuyor. 

Ve dee

Türkiye’nin en uzun ve hareketli kırık hattı olan Kuzey Anadolu Fayı (Bırrr deprem kuşağı ), Ilgaz Dağının güney eteklerinden geçmekte.

Ilgaz Dağının eteklerinden doruklarına kadar, karaçam, kızılçam, köknar hakim ağaç türlerinden meydana gelen bitki örtüsü kaplı. Zengin orman altı topluluğunu da içinde barındırıyor. Bol ve bütün yıl akışlı akarsuları ile zengin bitki örtüsü ve  oluşturduğu şartlar karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, ayı, tilki gibi, yaban hayatı türlerine uygun yaşama ortamı yaratmakta. Ayrıca dünyada nadir bulunan bitki çiçek türlerinden (endemik) sayılı olanlarını görmek mümkün … 

Bu yükseklikte görselliği barındıran bir dağda başka ne edilir? Tabii ki kayak sporu.

Milli park içinde olan Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezinde uzun pistlerde her derecede sporcunun kayabileceği alanlar mevcut. 

Kızak mı tercihin ? Var! Sucuk ekmek mi? Var! Çay-Kek mi? Var! Sıcak şarap? Var! Kalacak tesis? Var! Hem Çankırı’da hem Ilgaz’da! 

Başka…Dayak mı? O yok işte. Güzellik, temiz hava, huzur dolu atmosfer al işte…

       

Nerede kalmıştık?

Kayak olur da telesiyej ve teleksiler olaz mı? 

Olur Olur.

Hem de aheste aheste çıkıp, soğuğun hücrelerinizden iliklerinize geçişini, dişlerin tram tram trampet çalışını deneyimlerken, aldığınız nefes mideden bağırsaklara ordan… bilmem artık… abarttım. Temiz hava oksijen başa bela, söylettiriyor işte!

Teleferiğe binince coğrafyacı kesilmedim. 

Bilgi Kaynağı, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Kastamonu Rehberi’nden… 

Bu da oradan;

‘Ankara il merkezine en yakın kayak sporu merkezi milli park içindedir. Ayrıca sahada doğal yürüyüş çadırlarla ve karavanlarla kamp yapma imkanı ile günübirlik aktiviteler için uygun imkanlar mevcuttur. Milli park sınırları içindeki Baldıran Vadisinde Karasu Deresi üzerinde alabalık üretme istasyonları ve avlanma göletleri hizmete açıktır. 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçiler bu sahada sportif olta balıkçılığı yapabilecekleri gibi yılın her günü isteklerine göre üretim istasyonlarından balık alma imkanına sahiptir.’

Haftasonu kaçamağı yapıp İstanbul’un hırçınlığını terkedip yollara düşen grubumuz bu kez yürüyüş ve kar içinde debelendi. Bembeyaz çarşafların yeşillikleri örtmeye çalışması görülesi bir şölen. Ağaçların her türlü yeşil tonu beyazla kapanamamakta direniyor.

Anlatılası değil yaşanılası şey.

Çok kısa ama bitmeyen hazları geride bırakarak döndüğümüz otelde Kıbrıs’a temmuz ayında gitmiş gibi giyinip doğal kaplıca sularında tüm gün depoladığınız  soğuğun kemiklerinizden ayrılışının derin hazzını yaşamak.

Ah huzur sen böyle bir şeysin işte!!!

Sonra…Bedenime ve ruhuma verdiğim bu ödülle kös kös İstanbul’a dönmek işin en sıkıcı kısmı. Ama şarj etmiş olarak yeni doğacak bebek günlere hazır şekilde.

Emeği geçenlere çok teşekkürler.

Önce Vatan Gazetesi

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