ANADOLUDA CENNETTEN BİR KÖŞE ADANA ALADAĞLAR KÜP ŞELALELERİ

İBRAHİM GÜRAY AYTEKİN ÖZEL HABER ARAŞTIRMA

Doğu Akdeniz bölgesinde Torosların arasında bulunan Küp Şelaleleri, Adana’nın Aladağ ilçesinden 37 kilometre uzaktaki birbirinden muhteşem 10 şelaleden oluşmaktadır. Doğa ve spor tutkunları tarafından en sık gidilen bölgelerden Doğu Akdeniz bölgesinden çok sık ziyaretçi ağırlayan bu şelaleler 1,5 kilometrelik bir kanyon içerisinde yer alır.

Güney Toros Dağları arasında yer alan kanyonlar, vadiler, göller, şelaleler gibi doğal güzellikler ekoturizm potansiyeli yüksek mekânlardır. Günümüzde Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova’yı çevreleyen Güney Toroslar’daekoturizm potansiyeli yüksek doğa harikası sahalar keşfedilmektedir. Adana Aladağ İlçesi’nde Seyhan Nehri’nin kollarından biri olan Zamantı Çayı’nın üzerinde bulunan Küp Şelaleleri de bunlardan biridir.

Küp Şelaleleri, Zamantı Çayı üzerinde HES Projesinin yapılmaya başlamasıyla suların çekilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Şelaleler, Seyhan Nehri’nin en büyük kollarından biri olan Zamantı Çayı üzerindedir.

Özellikle yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla birlikte yoğun ilgi görmekte. Küp Şelalesi mutlaka görülmesi gereken doğa harikalarından biri, yürüyüş için tahtadan köprüler ve merdivenler yapılmıştır, doğal su kaynağı ile turizm için önemli bir yer haline gelmiştir.

Etrafındaki yürüyüş alanlarında spor yapma, şelalenin etrafındaki küçük göletlerde ise yüzme imkanları yakalayan turistler, büyük şehirlerin gürültülü ortamından uzaklaşmanın keyfini yaşayabiliyorlar.

Küp Şelalesi, Seyhan nehrinin önemli kollarından Zamantı ırmağı üzerindeki kanyonda yer alan şelaleler silsilesidir. Doğu Akdeniz bölgesinde Torosların arasında bulunan Küp Şelaleleri, Adana’nın Aladağ ilçesinden 37 kilometre uzaktaki 10 şelaleden oluşmaktadır.

Doğa ve spor tutkunları tarafından en sık gidilen bölgelerden Doğu Akdeniz bölgesinden çok sık ziyaretçi ağırlayan bu şelaleler 1,5 kilometrelik bir kanyon içerisinde yer alır. Bir vadinin içerisinde bulunan sıra şelaleleri gerçek bir Amazon ormanını anımsatır. Bu küp şelalelerinin yanınsa Simit Şelaleleri de bulunuyor.

Şelalelerin yakın çevresinde kalın ve saflık derecesi yüksek Jura-Kretase neritik kireçtaşları ile Üst Kretaseofiyolitikmelanjyüzlek vermektedir. Ayrıca bol gözenekli ve bitki kalıntıları içeren tam pekleşmemiş, soğuk ve ılık su kaynakları çevresinde tufa oluşumları da yer almaktadır. Şelalelerin deniz seviyesinden yüksekliği 420 m olup, yükseklikleri 2 ile 4 m arasında değişmekte ve 1,5 km bir kanyon içinde akmaktadır.

Burada amaç, Aladağ İlçe sınırları içinde bulunan Küp Şelaleleri’nin ekoturizm potansiyelini ortaya koyarak, turizm potansiyelinin kırsal kalkınmada planlamasına yönelik çalışmalara ışık tutmak ve koruma kullanma dengesi açısından gereken önemin verilmesini sağlamaktır.

Ülkemizde çok sayıda ve farklı güzellikteki şelalelerden burayı ayıran nokta ise 1,5 km’lik kanyon boyunca 10 civarında şelalenin yer alması, ırmak içinde bir tünel oluşumu olan yerköprü, kayanın içinden fışkıran su ile oluşan boru şelalesi, içinden pınar çıkan mağara gibi bir çok etkileyici doğa harikasını bir arada görmek imkanını sunmasıdır.

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalelerine ulaşmak da oldukça kolaydır. Günümüze özellikle Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep gibi çevre illerden pek çok kişi Küp Şelalelerini ziyaret ediyorlar. Özel araç ile Küp Şelalelerine gidilecek ise Aladağ ilçesine bağlı Küp köye gidilmelidir.

Bu alanda Aladağ ilçe merkezine 37 kilometrelik bir mesafede yer alır. Bu yolculuğun sonunda ise şelalelere rahat bir şekilde ulaşılabilir. Aynı zamanda toplu taşıma araçları ve özel vasıtalar ile birlikte de Küp Şelalelerine gidilebilir. Küp Şelaleleri Aladağ ilçesi Kirazlı Mahallesi, Küp Köyünde yer alır. Küp Şelaleleri Nasıl Oluşmuştur? Küp Şelaleleri tamamen doğal bir şekilde oluşmuştur. Bu nedenle Toros Dağları’nda biriken karların erimesi ile birlikte Küp Şelaleleri oluşmuştur.

Buz gibi suları ve görkemli doğal güzellikleri ile birlikte Küp Şelaleleri de doğanın içerisinde benzersiz bir görünüm sunmaktadır. Coğrafi yapılara göre düzenlenen küp şelalelerinin çevresinde benzersiz bir doğa güzelliği de yer almaktadır..

Doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyenlerin yakınlarında kamp yapabileceği şelaleler, yazın çok sıcak geçtiği Çukurova'da yaşayanların serin havasıyla tercih ettiği yerler arasında geliyor.