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Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi

Aksaray'da havaların ısınmasıyla birlikte yaylalarda otlatılan koyun ve keçilerin sütünü sağmak isteyen kadınlar, eşek sırtında 7 kilometrelik yolculuğun ardından küçükbaş hayvanların yanına ulaşıyor. Yarım saat süren zorlu yolculuğun ardından sağdıkları sütleri evlerine götüren kadınlar, peynir, süt, yoğurt ve tereyağı yapıp satarak aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

09 Haziran 2020 Salı 09:32
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Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi

Helvadere beldesinde oturan çiftçilerden bazıları, mayıs ayından itibaren küçükbaş hayvanlarını Hasan Dağı eteklerindeki yaylalarda, çobanlara otlattırıyor. Hayvanlar, yaz boyunca da yaylada kalıyor. Bu nedenle de koyun ve keçilerin sütünü sağmak isteyen kadınlar da her gün eşek sırtında veya ATV'lerle beldeden 7 kilometre uzaklıktaki yaylaya gidiyor. Yaklaşık yarım saatlik zorlu yolculuğun ardından koyunlarla buluşan kadınlar, buradaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra, 600 koyun ve keçiyi tek tek sağarak, elde ettikleri sütü bidonlara dolduruyor. Yayladaki bu uğraşın ardından süt bidonlarıyla evlerine gelen kadınlar, bu kez süzgeçten geçirilip kaynattıkları sütten peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymak yapıyor. Kadınlar, elde ettikleri ürünleri satıp, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Koyun sahiplerinden Meryem Onar, zorlu mesailerinin mayıs ayında başladığını belirterek, şunları söyledi:

''Mayıs ayında koyunlarımızın yaylaya çıkmasıyla biz de her gün 7 kilometre yol kat ederek, buraya öğlenden sonra koyun sağımına, ağıla geliyoruz. Burada çobanlarımızın karınlarını doyurup tekrar yaylalara uğurluyoruz. Biz evlerimize dönüp koyun ve keçilerden elde edilen sütleri, peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyoruz.”

25 yıldır koyun sağımı yaptığını belirten Medine Onar, ''Koyunculuk bu şekilde zor olmuyor. Ancak dağda ailecek kalınca zor ve zahmetli oluyor. Benim 70 tane koyunum var. Günlük ortalama 70 ile 80 kilo süt alıyorum. Aldığım sütleri eşeğime yükleyip evimde tereyağı, peynir, yoğurt yapıp satıyoruz. Tereyağını 80 TL, peyniri 30 TL, 2 kiloluk yoğurdu 30 TL, sütün kilosunu da 10 TL'den satıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnadoluKadınYayla
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