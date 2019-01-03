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Anadolu'dan topladığı kilimleri dünyaya satıyor

AKSARAY'da yaşayan Cem Elibol, köylerden topladığı Anadolu motifleriyle süslü eski kilimleri, bakım ve onarımdan geçirerek çeşitli ebatlarda dekoratif ürün haline dönüştürüp, internet ve ihracatçı firmalar aracılığıyla da dünyaya pazarlıyor.

Anadolu'dan topladığı kilimleri dünyaya satıyor

AKSARAY'da yaşayan Cem Elibol, köylerden topladığı Anadolu motifleriyle süslü eski kilimleri, bakım ve onarımdan geçirerek çeşitli ebatlarda dekoratif ürün haline dönüştürüp, internet ve ihracatçı firmalar aracılığıyla da dünyaya pazarlıyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:31
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Anadolu'dan topladığı kilimleri dünyaya satıyor

AKSARAY - Cem Elibol, 2 yıldır eski kilimlerin bakım ve onarımını yaparak satışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Elibol, köylerden topladığı eski kilimlerin 10 yıl öncesine kadar çöpe atıldığı, şu an ise bunun geri dönüşümünü de sağlamış olduklarını belirtti. Topladıkları kilimleri farklı modellerde yeniden kullanılmasını sağladığını ifade eden Elibol, şöyle konuştu:

''Eski kilimlerden çeşitli ebatlarda ve formlarda dekoratif ürün üretiyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerine bunları gönderiyoruz. Yurt dışından yoğun bir ilgi var. Biz yalnızca ticari bakımdan değil, kültürümüzün yaşamasına vesile oluyoruz. Eski kilimleri ya çöpe atıyoruz, ya sandığa koyuyor. Kestiğimiz kilim son kilim olabilir, son motif olabilir. Çünkü her desenin ayrı bir anlamı ve mesajı var. Bu kilimlerde sevgi, heyecan, hasret var. Bunların yaşaması lazım. Genç nesillerin bunları görmesi ve tanıması lazım. Biz Avrupa'da gösterilen ilginin Anadolu'da da gösterilmesini istiyoruz. Yerel yönetimler tarafından tanıtım aracı olarak kullanılması ve çocuklarımıza tanıtılması lazım.” 

Atölyelerinde 5 bin adet ürün olduğunu ifade eden Elibol, ''Genel olarak yurt dışına ihraç yapan büyük firmalara üretim yapıyoruz. En çok gönderdiğimiz ülkelerden birisi Amerika Birleşik Devletleri daha sonra Avustralya ve batı Avrupa ülkeleri ile uzakdoğu ülkeleri geliyor. Ama bu işin başını ABD çekiyor” dedi. 

Topladıkları kilimleri önce yıkayıp temizlediklerini belirten kilim ustası Ali Akar da, ''Üzerindeki lekeler ve güveler tamamen temizlendikten sonra sağlam yerleri alıp, istenilen ölçülere göre; yastık yüzü, kırlent, minder, puf veya kırk yama tekniğiyle birleştirip kilim haline getiriyoruz. Bu kilimlerin en yenisi 30 ile 40 yaşında. Artık Türkiye'de kilim ve halı dokuması azalmış durumda. Yeni dokunan kilimler de bizim elimize ulaşmadan tamamen yurt dışına gidiyor. Biz deforme olmuş yerlerini atıp daha sonra en ufak parçasına kadar birbirine ekleyip bunları yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz" diye konuştu. 

Akar, ürünlerin ebat ve kalitesine göre ihracatçı firmalar tarafından 30 ila 35 dolara satıldığını kaydetti.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnadoluKilim
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