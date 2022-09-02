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ANADOLU BASINI, AVRUPA VE BALKAN MEDYASI TEKİRDAĞ’DA BULUŞUYOR

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 67. Başkanlar Konseyi Tekirdağ toplantısı için Anadolu Basını, Avrupa ve Balkan Medyası bir araya geliyor.

02 Eylül 2022 Cuma 09:34
ANADOLU BASINI, AVRUPA VE BALKAN MEDYASI TEKİRDAĞ’DA BULUŞUYOR
HASRET DİLEK DELİER

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Batı Trakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necmi Işıksal’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek, TBMM Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop’un telekonferans yöntemiyle, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve çok sayıda siyasi parti temsilcisinin katılacağı toplantıya Anadolu Gazetecileri ile Avrupa’dan, Balkanlar’dan olmak üzere 150 civarında gazeteci katılacak.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca yaptığı açıklamada "Anadolu Basınının son durumu ve çözüm önerilerini içeren bir başlık altında TGF’nin 67.Başkanlar Konseyi Toplantısını Batı Trakya Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde 2-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğiz. Anadolu basınının bugün içinde bulunduğu zor durumları ve sebepleri ile birlikte çözüm önerilerini tartışacağımız bu toplantıda biz gazetecilerin yapması gerekenler, siyasi iradenin bizler hakkındaki yaklaşımlarını ve sundukları çözüm önerilerini Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’dan gelen meslektaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların altında zor şartlarda yayın yapan yayın organlarımızın yaşaması için bağlı olduğumuz kurumlara bir kez daha destek çağrısında bulunacağız"  ifadelerine yer verdi.

İki gün sürecek olan TGF 67. Tekirdağ Başkanlar Konseyi toplantısında programında şehrin tarihi ve turistik yerleri de gezilecek.

Önce Vatan Gazetesi

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