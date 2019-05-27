Amasra'da, otel ve pansiyonlar doldu

BARTIN - Amasra; koyları, az dalgalı suyu, tarihi mekanları, doğal güzelliği ve balık ağırlıklı mutfak kültürü ile yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, ilçede kalabalık beklediklerini söyledi. Toplam 4 bin yatak kapasitesi bulunan otel ve pansiyonların, rezervasyonlarla günler öncesinden dolduğunu belirten Çakır, "Belediye olarak bayram tatili için gerekli tedbirlerimizi aldık. Bayram boyunca günübirlik ziyaretçilerle birlikte 80- 90 bin turist geleceğini düşünüyoruz" dedi.



Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran ise "Bütün otellerimiz ve pansiyonlarımız haftalar öncesinden doldu. Önlem amacıyla misafirlerimizin ağırlanması için Ahatlar ve İnpiri köylerimizdeki bazı evlerimizi misafirlerimize açacağız. Havaların güzel gitmesiyle 9 günlük bayram tatilinin yoğun geçeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.



Bartın'da, 3 kilometrelik sahil şeridiyle özellikle günübirlik gelenlerin akın ettiği İnkum beldesinde de oteller ile pansiyonlarda yer kalmadı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkum'a da uğruyor. Şu anda İnkum'da günlük 20- 30 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" dedi.