Altın Çilek Ödülleri Sahiplerini Buldu

ASLI M. SARI

İZMİR

Törende başarılı çalışmaları ile bilinen Step Media Reklam ve Pazarlama şirketinin kurucusu Serap Öcal “Yılın İletişim Danışmanı” ödülüne layık görüldü. Serap Öcal’a, ödülünü tören sunucuları Şebnem Schaefer ve YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Ayaz takdim etti. Öcal, ödül takdimi sırasında yaptığı konuşmasında başarının bir ekip işi olduğunu ve kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının önemine değindi.

TÖRENDE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Mersin Altın Çilek Ödülleri töreninde Yılmaz Morgül ‘Yılın En İyi Sanat Müziği Sanatçısı’ ödülüne layık görüldü ve ödülünü, Mersin Vali Yardımcısı’nın elinden aldı. Uğur Arslan Yılın Sunucusu (Erkek) ve Kahraman Tazeoğlu da ‘Yılın Yazarı’ ödüllerine layık görüldü.

TRT 1’de uzun yıllardır yayınlanan Seksenler dizisi ‘Yılın Komedi Dizisi’ ödülüne layık görülürken, aynı dizinin ‘Kasap Bahtiyar’ı oyuncu Faruk Sofuoğlu, kendisinin de rol aldığı kendi tiyatro oyunu ‘Hayat Kime Güzel’le, “En İyi Tiyatro” ödülüne layık görüldü.

Milli Piyango çekilişlerini de sunan başarılı sunucu Merve Akıncı, yılın sunucusu ödülüne layık görülürken, “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinde “Gülten” rolünü canlandıran Selin Genç, En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü aldı. Ödül komitesinde yer alan usta şair ve yorumcu Ahmet Selçuk İlkan, oyuncu Deniz Oral, kanun sanatçısı Ahmet Baran da Mersin’deki törende hazır bulundu.