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Alman kurt köpeği 'Leo' günde 1,5 saat rafting yapıyor

Bursa'da, Alman kurt köpeği ‘Leo’, Orhaneli ilçesindeki rafting parkurunun maskotu haline geldi. 

21 Ağustos 2022 Pazar 16:54
Alman kurt köpeği 'Leo' günde 1,5 saat rafting yapıyor

Bursa (DHA)

Kocasu Deresi parkuruna rafting yapmak için gelen ziyaretçilere turlarında eşlik eden 'Leo', 1,5 saat süren 6 kilometrelik parkurda, sahibi Hasan Kılık (26) ile rafting yapıyor. 'Leo’nun suyu çok sevdiğini söyleyen Kılık, “Gelen misafirlerimiz de çok memnun. Özellikle 'Leo' ile rafting yapmaya gelenler oluyor” dedi.

Bursa’nın dağlık ilçesi Orhaneli, kaynağı Kütahya’dan gelen Kocasu Deresi’nde kurulan rafting parkuruyla adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi. Türkiye Rafting Federasyonu ile Orhaneli Belediyesi tarafından projelendirilen Kocasu Deresi parkurunda ziyaretçilerin turlarına ise Alman kurt köpeği 'Leo' eşlik ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin maskotu haline gelen 'Leo', sahibi Hasan Kılık ile 1,5 saat süren 6 kilometrelik parkurda rafting yapıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alman Kurt KöpeğiRafting
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