Alaçatı’ya yeni mekan: 22 Lounge

Haber: Hakan Kanburoğlu

Alaçatı’nın gözbebeği, çiçeği burnunda mekanı 22 Lounge, bugün açıldı. Dünya mutfağının sunulduğu menüsü, eşsiz kahvaltısı ve iddialı kokteylleriyle bu yazın yeni gözdesi olacak.

Mekanın sahipleri Yunus Çakır ve Muhammet Çakır kardeşler, İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı ve Karaköy'de bulunan Mayson Lounge ve Zero By Mayson 'ın da kurucularından... Restoran, lounge ve bar dünyasında başarılı kardeşlerin, gecenin ilerleyen saatlerinde eğlencenin Alaçatı’daki önemli adreslerinden biri olacak yeni mekanları 22 Lounge, 22 Haziran Çarşamba günü 2022 yaz sezonuna merhaba diyecek.