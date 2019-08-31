ALAÇATI'NIN RÜZGARI KORUNCUKLAR İÇİN ESTİ

ASLI MERCAN SARI

İZMİR

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde, '4'üncü Koruncuk Sörf Festivali' düzenlendi. 130 çocuk ve genç sörfçü 2 gün boyunca yarıştığı festival ile sponsorlardan elde edilen gelirle Urla'nın Barbaros köyündeki Koruncuk köy'e katkı sağlandı

Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli ile yaptığımız söyleşiyi hatırlarsınız Aslı Hanım; “Koruncuk köy Urla, her birinde 8 ila 10 çocuğun yaşayacağı, 10 Ev, 2 Gençlik Evi, Sosyal Tesis ve açık yaşam alanları olan 15 dönümlük bir arazi üzerinde konumlanmıştır. Burada yaşayacak çocuklarımızın eğitim hayatlarına devam ederken, eğilimlerine göre gelişimlerine destek olan sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılmalarına olanak sağlayacağız. Çünkü Koruncuk Vakfı olarak çocukların değerinin farkında ve onların her zaman yanındayız.” İfadelerini kullanmıştı. Koruncuk Urla da eğitim hayatı risk altında olan ya da yaşam desteğine gereksinim duyan kız çocuklarını yetiştireceğiz. Vakfımızın çok özel bir misyonu var. Bizler 18 yaşın bağımsız yaşa geçmek için çok erken olduğunu düşünüyoruz. Maddi ve manevi desteklerimiz çocuklarımız tamamen kendi ayaklarının üzerinde duruncaya kadar devam ediyor. 2005 yılında Birleşmiş Milletler tarafından vakfımıza çalışmalarından ötürü danışmanlık statüsü verilmiştir. Çocuklarımız burada sevgiyle, ilgiyle yaşama tutunacaklar. Ben ailemle, kendi çocuğumla nasıl bir gün geçiriyorsam onlar da burada bir günlerini aynı şekilde geçirecekler. Resmi ismi Koruncuk Vakfı İzmir Urla İlköğretim ve Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu olarak geçiyor.

Tamamen vakfımızın amaçları doğrultusunda çalışan bir köy burası

Çocuklarımız sabah kalktıklarında belletmen dediğimiz kendi konularında formasyon almış kişiler ile birlikte kahvaltı edecekler ve okullarına servis aracıyla yollanacak. Her çocuğun eğilimlerine göre eğitim alması için çalışacağız. Etütlerini yapıp hobilerini gerçekleştirecekler, özel dersler alacaklar. Ayda en az birkaç kere mutlaka sportif, kültürel etkinliklerde bulunacaklar. Mükemmel bir sistem, bizler çok mutluyuz. Her geçen gün Koruncuk Vakfı'nın İzmir'deki şubesi de güçleniyor. İnanıyoruz ki çocuklarımızı yaşama sevgiyle, ilgiyle tutunduracağız ifadelerini kullanan Köklü Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Işıl Nişli ile bu sefer Koruncukköy sörf festivali sebebi ile bir araya geldik. Sponsorlardan elde edilen gelirle Urla'nın Barbaros köyündeki Koruncuk köy'e güzel bir katkı sağlandı

Ve yine Alaçatı'ya, her yıl olduğu gibi bu sene de sörf tutkunları akın etti. Sörf merkezindeki birçok kursta eğitim alan gençler ve yetişkinler, bu yaz da sörf yaptı. Çağla Kubat Yelken Kulübü'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Koruncuk Sörf Festivali'nde, 17-18 Ağustos'ta genç sörfçüler yarıştı. Yarışa katılan 130 çocuk ve genç sporcudan alınan katılım ücretlerinin tümü ile Urla'da eğitim hayatı risk altında olan ve yaşam desteğine gereksinim duyan kız çocuklarına hizmet verilen Urla Koruncuk köy'e katkı sağlanacak. 13 yaş altı, 17 yaş altı ve 21 yaş altı kız ile erkekler kategorilerinde yarışan gençler, windsurf yarışlarında hem eğlendi hem de ihtiyaç sahibi kız çocuklarına yardım etmenin mutluluğunu yaşadı. Çocukları yarışırken, kıyıda heyecanla onları bekleyen aileler de festivalin keyfini çıkardı.

KORUNCUKKÖY'E BÜYÜK DESTEK

Çağla Kubat, Alaçatı'da bulunan sörf akademisinde ders vererek, çocukları yarışçılığa kadar taşıdıklarını ve milli takımın 14 sporcusundan 10 sporcunun kendi kulübünden çıktığını söyledi. Kubat, "Dün rüzgârımız da çok iyiydi. Bugün rüzgâr nedeniyle bugün 13 yaş altı yarışlarımızı yapamadık. Diğer kategorilerde pek çok sayıda yarışımız oldu. Festivalde kimse ticari kaygı olmadan, sadece vakıfla ilgili olarak burada. Sponsorlar vakfa bağış yapıyorlar, biz yerimizi çocuklarımızın yarış organizasyonunu, hakemleri oluşturuyoruz. Herkes burada gönüllü olarak çalışıyor. Amaç da Koruncukköy'e destek sağlamak, iyi bir destek geleceğine inanıyoruz. Bizim sporcularımız ve aileler bu konsepte ve bu projeye çok inandılar ve çok desteklediler. Çok mutluyuz" diye konuştu.

45 KİŞİLİK DEV GÖNÜLLÜ KADRO

Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli ise "Bizler hem sponsorlarımızla hem de 4'üncü yılın getirdiği deneyimle çok mutluyuz. Katılımcılar, ziyaretçiler çok mutlu. Festivalimizde 45 kişilik gönüllü kadromuz var. Gençlerimiz 2 gün boyunca bize gönüllü olarak destek vermeye gelerek, sosyal sorumluluk projesinin içinde olmayı öğreniyorlar. Sponsorlarımız ve katılımcılarımız sayesinde de kız çocuklarımızın eğitimine destek vermek için iyi bir fon elde ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Koruncuk Vakfı'na destek için festivali ziyaret eden oyuncu Ezgi Mola’da "Bu organizasyon çok kıymetli, o yüzden burada olmak benim için çok önemliydi. Canı gönülden Koruncuk Vakfı'nı desteklemeye çalışıyoruz. Bana da onları burada ziyaret etmek nasip oldu. Çocukların eğitimi ve aydınlık gelecekleri için olabildiğince yanlarında olacağız" diye konuştu.

Koruncuk Vakfı muhteşem bir vakıf emek ve başarılarını bizzat takip ediyorum. Her zaman yanlarında ve destekçileriyim.

Haber: Aslı M. Sarı