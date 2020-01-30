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AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı olası bir afet anında kullanıcıların bulunduğu konumu ve güvende olduklarını, kısa mesaj ile daha önceden belirlenen 5 kişiye gönderen 'Güvendeyim' uygulamasını, Elazığ depreminden sonra 700 bin kişinin daha indirdiğini, uygulamayı 1 milyon 200 bin kişinin kullandığını söyledi.

AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı olası bir afet anında kullanıcıların bulunduğu konumu ve güvende olduklarını, kısa mesaj ile daha önceden belirlenen 5 kişiye gönderen 'Güvendeyim' uygulamasını, Elazığ depreminden sonra 700 bin kişinin daha indirdiğini, uygulamayı 1 milyon 200 bin kişinin kullandığını söyledi.

30 Ocak 2020 Perşembe 16:29
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AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi

İZMİT - Türkiye’nin arama kurtarma konusundaki ilk sivil toplum örgütü AKUT, olası bir afet anında kullanıcıların bulunduğu konumu ve güvende olduklarını, kısa mesaj ile daha önceden belirlenen 5 kişiye gönderen ‘Güvendeyim’ uygulamasını geliştirdi. Yaklaşık 2 ay önce kullanılmaya başlayan ve 500 bin kullanıcı tarafından indirilen uygulamanın 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremin ardından 1 milyon 200 bin kullanıcı sayısına ulaştığını söyleyen AKUT Başkanı Recep Şalcı, olası bir afet anında belirlenen 5 telefon numarasına güvende olunduğunu bildirmek için tasarlanan uygulamanın ilerleyen dönemlerde daha da geliştirilerek kullanışlı hale getirileceğini ifade etti.

Amaçlarının afet anında çöken telefon hatlarının yerine alternatif olarak sağlam bir çözüm bulmak olduğunu belirten Recep Şalcı, "Güvendeyim uygulaması yaklaşık 2 aydır kullanılıyor ve çok büyük ilgi gördü. İlgi görmesinin sebeplerinden bir tanesinin bu uygulamanın deprem anında da işe yaradığının vatandaşlar tarafından test edilmesi. Şu an 1 milyon 200 bin kullanıcı var ve bu sayı giderek artıyor" dedi.

Deprem ve sel gibi afetlerin yaşandığı bölgelerde telefon hatlarında yaşanan sorunların uygulamayı olumsuz etkilemediğini ve sorunsuz çalıştığını ifade eden Recep Şalcı şöyle konuştu:

"Güvendeyim uygulamasını indirdikten sonra 5 numara belirliyorsunuz ve bu 5 numaraya güvende olduğunuzun bilgisini veriyorsunuz. Aynı zamanda gönderilecek olan kısa mesaj ile sizin yer ve koordinatlarınız da yer alıyor. Böylece mesajı alan taraf sizin iyi durumda olduğunu, güvende olduğunuzu ve konumunuzu biliyor. Afet anında telefon şebekeleri çalışmasa bile uygulama, saniyenin yirmide birlik süresinde hat gelse bile bu mesaj karşı tarafa iletiliyor."

'ELAZIĞ DEPREMİNDEN SONRA 1 MİLYON 200 BİN KULLANICIYA ULAŞTI'

Geliştirilen uygulamanın son dönemlerde çok fazla ilgi gördüğünü söyleyen Recep Şalcı, şöyle konuştu:

"Elazığ depreminden önce uygulamayı kullananların sayısı 500 bin kişiydi, depremin hemen sonrasında uygulamayı 700 bin kullanıcı daha indirerek 1 milyon 200 bin sayısına ulaştık. Sistemi kullanmak çok kolay, iOS veya Android marketlerden uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip bağlantı kurmak istediğiniz 5 numara belirliyorsunuz. Burada önerimiz 1 kişinin mutlaka il dışından olması. Çünkü il içindeki sistem bazen çok yoğun olabiliyor, il dışındaki biriyle iletişim kurmak çok daha kolay olabiliyor. Bu numaralar eklendikten sonra afet anında ana ekranda bulunan kırmızı butona dokunduğunuz zaman belirlediğiniz kişilere güvende olduğunuz mesajını ve konum bilgilerinizi yönlendirebiliyorsunuz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AKUTGüvendeyimDeprem
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