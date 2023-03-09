Akrep Burcu

Sevgili Akrepler, 2023 yılına baktığımızda sizleri neler bekliyor. Köklerle ilgili gündeminiz var, yaşam alanınızı yenilemek isteyebilirsiniz, bulunduğunuz ortamı değiştirmek isteyebilirsiniz, yarım kalan evde ilgili yaşadığınız şehirle ilgili veya ülkeyle ilgili gündemleriniz var. Bu alanlarla ilgili problemler varsa da buraları toparlamak ve düzenlemek için harekete geçeceğiniz, özellikle ilk altı ay buralarla ile ilgili çok yoğun olacağınız bir yıl gibi görünüyor.

2022 yılından beri Güney Ay Düğümü Akrep burcundaydı, 2023’e girerken de İkizler burcunda sekizinci evinizde Mars retrosu ve Oğlak burcunda üçüncü evinizde Merkür retrosuyla yeni yıla merhaba dedik. Öncelikle komşularınızla, yakın çevrenizle ilgili yapacağınız değişiklikler gündeminizde, aslında burası eskiden beri var ve toparlanması için belki de harekete geçmediğiniz eksik bıraktığınız alanları sistem size tekrar hatırlatıyor.

İletişiminiz aksayabilir, elektronik eşyalarla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Diğer taraftan para ile ilgili gündeminiz olabilir, kardeşinizle ilgili çözmeniz gereken miraslık konular olabilir, beklenmedik para çıkışları oluşabilir. Para çıkışları aile ile ilgili, özellikle kardeşlerle alakalı olabilir ya da sosyal çevrede bulunmak için harcama yapılmış olabilir. Bazı Akrepler için de sağlıkla ilgili gündemler, operasyonlar olabilir.

Satürn, 7 Mart’ta Balık Burcuna beşinci evinize yerleşiyor. Yeteneklerinizi kullanabilirsiniz, yeteneklerinizi geliştirmeniz gereken alanları fark edebilir, eksik olduğunuz alanlarda eğitim alabilirsiniz. Çocuğunuz varsa, çocuğunuzla daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İlişkiniz yoksa yeni bir ilişki gelebilir ama bu ilişkide sorumluluk almayı, fedakârlık yapmayı öğrenirsiniz. Buralarla ilgili yaklaşık 3 sene sınavınız var Sevgili Akrepler. Aslında yükseleninize üçgen yapıyor, çocuğunuzun hayatı, yetenekleriniz veya hayat arkadaşımızın karşı çıkması olsun, buralarda birlikte olgunlaşabileceğiniz, birlikte yol alabileceğiniz bir dönemi gösteriyor.

23 Mart’ta Plüton Kova Burcuna dördüncü evinize geçiyor ve kısa bir fragman gösteriyor. Akrep burcunun ilk dekanındaysanız fazlasıyla etki alacaksınız, ev taşımak, boşanmak, aile içi miraslarla ilgili artık dananın kuyruğunun koptuğu bir dönem olabilir. Plüton bu transitinde yaşam alanınızı, çevrenizi alışmış olduğunuz hayatı, rahatınızı bozacak belki ama yeniden çok güzel bir düzen kurmanız için bunları yapıyor olacak. Plüton 3 Mayıs’ta Kova burcu 0° de geri hareketine başlıyor. 11 Haziran’da Plüton Oğlak burcuna geçiş yaparak retrosuna burada devam ediyor. 21 Ocak 2024’de Plüton tekrar Kova burcuna 17 yıllığına bir geçiş yapıyor

20 Aralık’ta Jüpiter Koç burcuna altıncı evinize taşınıyor. Günlük rutin işleriniz çok yoğun olacak, bir işte çalışmıyorsanız dahi bu transit insanı köle yapar, her yere yetişmek zorunda kalırsınız, evinize yardımcı alsanız bile siz de bir taraftan yetişmek zorunda kalabilirsiniz. Kilo alabilirsiniz, otomatikman kilo almayı etkiler. Evcil hayvan edinebilirsiniz. Çalışmıyorsanız iş hayatınıza merhaba diyebilirsiniz, işe ara vermişseniz tekrar başlayabilirsiniz, çalışıyorsanız iş hayatınız çok yoğun olacaktır. Sağlığınız ile ilgili özellikle karaciğer ve şeker alanına dikkat etmeniz gerekiyor, bu tempoda yorgunluktan bitap düşüp mutluluk hormonu alayım diye çikolatalar tatlılar yerseniz, kilo problemi de yaşayabilirsiniz. Herkese söz vermeyin çünkü çok yoğun ve çok koşuşturmalı bir gündeminiz olacak

16 Mayıs’ta Jüpiter Koç burcundan çıkıp, Boğa burcuna yedinci evinize yerleşiyor ve 30 Mayıs’ta Jüpiter Kuzey Ay Düğümü ile kavuşuyor. Burada bazıları için bir evlilik bitebilir, bazıları için çok güzel bir ilişkinin başlangıcı evlilikle noktalanması gerçekleşebilir. Bazıları için bir ortaklığın bitmesi, bazıları için bir ortaklığın başlangıcı olabilir. Burada bir boşanma veya evlilik kararı verirsiniz, yer değiştirmek zorunda kalırsınız. Jüpiter Boğa burcunda 26 Mayıs 2024’e kadar kalacak.

20 Nisan’da 29° Koç Burcunda altıncı evinizde hibrit güneş tutulması gerçekleşecek. Dedim ya burası çok yoğun, işe başlayabilirsiniz, kendinizi bir işyeri açabilirsiniz, var olan işinizi değiştirebilirsiniz, efendim ben çalışmıyorum diyorsanız da günlük rutin işleriniz hiç bitmeyecek, evcil hayvan alabilirsiniz, oradan oraya koşturabilirsiniz. Çünkü çevreniz, yaşam alanınız değişiyor ve bu da yeni gündemler yeni koşuşturmalar getiriyor.

5 Mayıs’ta 14° Akrep Burcunda yükseleninizde güneyli ay tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulmada, kendinizle ilgili yeni kararlar alacaksınız zaten Nisan ayında çok güzel başlangıçlar vardı. Mayıs’ın başında kararlarınızı verip, ayın sonunda bu kararları net bir şekilde uygulamaya geçeceğiniz bir zaman gibi görünüyor.

14 Ekim’de 21° Terazi Burcunda on ikinci evinizde güneyli güneş tutulması gerçekleşecek. Eski konular, eski gündemler, bilinçaltınızda takıntılarla, ruhsal anlamda yorgunluk hissi oluşabilir, zaten dedim ya çok yorulacaksınız, çok koşuşturmalı çok hızlı bir yıl aslında sizin için Sevgili Akrepler. Çevrenizin, hayata bakışınızın, davranışınızın değişmesi ve hayatınıza giren evlilik, ortaklık veya biten evlilik, ortaklığın size kattığı değerlerle ilgili her alanı sıfırlamakla ilgili bir süreç gibi görünüyor. Özellikle bu da Akrep burcunun ikinci dekanını etkiliyor olacak.

28 Ekim’de 5° Boğa Burcunda yedinci evinizde kuzeyli ay tutulması gerçekleşiyor. İkili ilişkilerle dedim ya yılın başında aslında bazı etkiler vardı. Bazı Akrepler yılın başında belki cesaret edemeyecek, belki kendine güvenemeyecek, belki maddi durumundan dolayı beklemek zorunda kalacak, yılın sonunda daha net bir şekilde karar verip ya yollarını ayıracak ya da birleştirecek veya yollarını birleştirdiği kişiyle farklı pencereden ama ortak paydada buluştukları bir süreç oluşacak

24 Temmuz’da Venüs 28° Aslan Burcunda onuncu evinizde tepe noktanızda retrosuna başlıyor. Burada hayatınızla ilgili vermeniz gereken kararlar var, evlenmek veya boşanmak neler getirecek, neler olur neler olmaz size gösteren bir alan. Bazıları yer değiştirecek, şehir değiştirecek, bazılarınız yeni işe başlayacak, bazıları var olan işinden sıyrılıp kendine yeni bir yol çizmeye çalışacak, değiştirdiği şehir veya ülke ile ilgili de kendini hazırlıyor olacak, bazıları için eski sektörlere geri dönmekle ilgili de gündemde oluşabilir. Venüs 5 Eylül’de 12° Aslan Burcunda retrosunu bitiriyor.

Bu yıl 4 Merkür retrosu var. Dediğim gibi yıla Oğlak burcunda Merkür retrosuyla girdik. Merkür 2. Kez 22 Nisan’da 15° Boğa burcunda yedinci evinizde retrosuna başlayıp, 16 Mayıs’ta geri hareketini bitiriyor. İkili ilişkilerle sınavınızın bitmediğini gösteriyor, burada kapatılması gereken eski konular vardı, belki bir evliliğin bir ortaklığın bitmesi veya iyi bildiğiniz bir ortağın ya da eski bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi, burayla ilgili kapanışa gitmeniz gerekiyor. Sosyal çevre ve maddi konularla ilgili gündemler de oluşabilir.

Merkür 3. Kez 24 Ağustos‘ta da 21° Başak Burcunda on birinci evinizde retrosuna başlıyor, 16 Eylül’de 8° Başak burcunda geri hareketini bitiriyor. Burada kariyerinizin getirdiği sosyal çevrede zaten değişiklik var, eski sosyal çevrenizle karşılaşabilirsiniz, eski insanlarla tekrar gündeminiz oluşabilir. Buralarda daha temkinli davranmanız gerekiyor, hatta sosyal çevrede yaşadığınız kriz parayla ilgili de olabilir, aldın verdin ya da vermedin gibi süreçlerde olabilir. Mahkemeniz varsa, süreci gündeme taşıyıp, maddi kaynakları gösteren bir alan gibi görünebilir.

Yılın son bir Merkür retrosu var efendim Oğlak burcunda başladık, Oğlak burcunda bitiriyoruz. 12 Aralık’ta Merkür 8° Oğlak Burcunda üçüncü evinizde retrosuna başlıyor ve 23 Aralık’ta Yay burcuna ikinci evinize geçiyor ve 3 Ocak 2024’te 22° Yay burcunda geri hareketini tamamlıyor. Çevreyle alakalı zaten gündeminiz vardı, belki yeni işe başladınız çevreye ayak uyduramadınız, belki eski çevrenizle ilgili kapanmamış gündemleriniz var, bu yine maddi kaynakları ve özdeğerinizi gösteriyor, buralarla ilgili artık bir sonuca gitmeniz gerekiyor. Paranızın değerini bilmeniz gerekiyor, kendinize güvenmeniz, kendi değerinizi bilmeniz gerekiyor, size hizmet etmeyen insanlarla ilgili gündeminiz değişiyor. Gökyüzü kendine, sağlığına, kendi yaşam alanına önem ver, kendin için ötelediğin ne varsa bunlara yönel diyor. BU konuda sistem sizi fazlasıyla sıkıştırıyor olacak ama mükâfatını da verecektir.

Sevgili Akrepler, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum ve geçişiniz kolay olsun diyorum.

Sevgiyle kalın,

Astrolog Mine Kapusuz