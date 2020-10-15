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Akkılıç Ödülleri Sahiplerini Buldu…

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç ailesi ile birlikte düzenlediği “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2019 Ödülleri” sahiplerini buldu.

15 Ekim 2020 Perşembe 12:01
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Akkılıç Ödülleri Sahiplerini Buldu…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA

Yaşamı boyunca bilimsel düşünce ve araştırma kültürünü önemseyip yaygınlaştırmaya çalışan ve Bursa’nın kent kültürüne önemli değerler kazandıran merhum gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç anısına düzenlenen Bursa Araştırmaları 2019 yılı Ödülleri, sahiplerini buldu. Ödüle değer bulunan eser sahiplerini makamında ağırlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu organizasyonun kent kültürüne katkılarının çok değerli olduğunu söyledi. İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle bu yıl bir ödül töreni yapılmadığını belirten Başkan Erdem, “Yaşamı boyunca bilimsel düşünce ve araştırma kültürünü önemseyip yaygınlaştırmaya çalışan ve 2010 yılında kaybettiğimiz merhum gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç anısına düzenlenen Bursa Araştırmaları Ödülleri, kent kültürüne önemli katkıları olan bir organizasyon. Bu yıl onuncu kez yapılıyor ve ödüle değer bulunan araştırmalar da kitap haline getirilerek kent kültürüne yeni değerler katıyor. Ben ödül almaya hak kazanan bütün katılımcıları kutluyorum, kent adına araştırma, belgeleme çabalarının sürmesini diliyorum ve bu vesile ile sevgili Yılmaz Akkılıç’ı da bir kez daha sevgi ve özlemle anıyorum” dedi. Akkılıç Kütüphanesi Yönetim Kurulu Başkanı Yener Akkılıç ise, 10 yıl boyunca Bursa araştırmalarından oluşan müthiş bir arşiv oluştuğunu belirterek, tüm emek verenlere teşekkür etti. Katılımcı sayısının her yıl biraz daha arttığı Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne; 2019 yılında doktora, yüksek lisans ve akademi dışı alanlarda olmak üzere toplam 56 yapıt aday olmuştu. Prof. Dr. Saime Yüceer, Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doçent Doktor Alpaslan Türkkan, Şafak Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak’tan oluşan Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme sonucu, ödüle değer bulunan eserler kısa bir süre önce açıklanmıştı. Doktora dalında “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bursa’da Mimarlık Ortamı” çalışmasıyla ödüle değer bulunan Hüseyin Gürsel Bilmiş, “Bursa’da Kitapçıların Son 100 Yılı” çalışması akademi dışı alanda ödül alan  Uğur Ozan Özen ve  “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bursa’da Öncü Bir Kadın: Zehra Budunç” başlıklı yüksek lisans tezi özel ödül alan Mine Döğer’e ödüllerini Başkan Turgay Erdem verdi. “Bursa Keles İlçesi Gelemiç Kırsal Yerleşmesi Geleneksel Mimari Dokusunun İncelenmesi” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans dalında ödüle değer bulunan Fadime Yıldız’ın ödülünü ise, kendisi yurtdışında olduğu için ailesi aldı. Törene Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Feza Karaer de katılarak, ödül alan katılımcıları kutladı. Başkan Erdem, Yener Akkılıç ve Prof. Dr. Feza Karaer’e de birer plaket vererek, organizasyona katkılarından ötürü teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
ödülAKKILIÇMustafa Yıldızönce Vatan
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