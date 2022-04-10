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Akdeniz fokunun doğumu ilk kez kayıt altında

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10 Nisan 2022 Pazar 17:55
Akdeniz fokunun doğumu ilk kez kayıt altında

ANKARA (DHA)

Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Tür Koruma Eylem Planları' ile nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. 

DKMP 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube Müdürlüğü ve Sualtı Araştırmaları Derneği iş birliğinde yürütülen 'Muğla Akdeniz Foku Tür Koruma Eylem Planı' saha çalışmaları kapsamında, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından yayımlanan kırmızı listede soyu kritik derecede tehdit altında olan Akdeniz foklarının yaşadığı alanlara kızılötesi ışık kaynaklı kameralar yerleştirildi. Kameralar sayesinde, fokların yaşam alanı kıyı mağaralarındaki hareketleri belirleniyor. Kameralarla takibi yapılan mağaralardaki insan hareketliliğinin minimum düzeye indirilerek, Akdeniz foklarının yaşam alanlarının korunması hedefleniyor. Yine mağaralarda biriken çöp ve tehlikeli katı atıklar da fokların zarar görmemesi için toplanıyor. Şimdiye kadar 16 kıyı mağarasında biriken tüm deniz çöpleri toplanarak temizlendi.

DOĞUM YAPAN AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'da sürdürülen bu saha çalışmaları kapsamında bir Akdeniz fokunun doğum yapması kızılötesi ışık kaynaklı kamera ile ilk kez görüntülenerek kayıt altına alındı. Daha sonra yine kamera ile takibi yapılıp fotoğrafları çekilen fok ile yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Akdeniz fokunun doğumunun kamera ile tespit edilmesi, popülasyon koruma çalışmalarının sonuç verdiğini ortaya koydu. Türün neslinin devamı bakımından bir Akdeniz foku yavrulamasının saha çalışmasında belirlenmiş olması, çalışmayı yürütenleri de sevindirdi. DKMP 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla Şube Müdürlüğü, Sualtı Araştırmaları Derneği ve paydaş gruplarla tür ve habitat araştırma çalışmaları, türe yönelik tehditlerin belirlenmesi, eğitim bilinçlendirme çalışmaları ile hasta, yaralı foklara acil müdahale ve veteriner hekimlik desteği gibi çalışmalar sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz FokuDoğum
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