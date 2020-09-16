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Akciğer yetmezliği hastası Dilara yardım bekliyor

GAZİANTEP'te, Elif Keleş, akciğerinin yüzde 20'sini kullanabilen 14 yaşındaki kızı Dilara Keleş için destek bekliyor. Tedavi masraflarını karşılayamayan annesine yardım edilmesini isteyen Dilara, arkadaşları gibi dışarı çıkıp koşmak istediğini söyledi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 09:13
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Akciğer yetmezliği hastası Dilara yardım bekliyor

Küçükkızılhisar Mahallesi'nde, eşinden ayrı yaşayan Elif Keleş'in 3 çocuğunun en büyüğü olan akciğer yetmezliği hastası Dilara Keleş, 8 yıldır hastalığının ilerlememesi için tedavi görüyor. Ankara'da tedavi görmesi gereken, maddi imkansızlıklar nedeniyle kızını tedavi ettiremeyen Elif Keleş, Dilara'nın daha iyi şartlarda tedavi edilebilmesi için yetkililerden destek bekliyor.

'KIZIM ÇOK SIKINTI ÇEKİYOR'

Kızının ciğerlerindeki yağ artışının devam ettiğini ve bu durumun kendisini anne olarak çok üzdüğünü ifade eden Elif Keleş, "Kızım interstisyel kronik akciğer hastası. Kızımın ciğerlerindeki yağlanma devam ediyor. Durdurulması için tedavisine Ankara'da devam edilmesi gerekiyor. Doktorlar da her ay Ankara'ya götürmem gerektiğini söylüyor. Fakat imkanım olmadığı için götüremiyorum. Bu süreçte kullandığı ilaçlar çok ağır ve Dilara çok sıkıntı çekiyor. Kullandığımız cihazlar çabuk bozuluyor. Oksijen tüpüne ihtiyacımız var. Dilara, sokakta arkadaşlarını, yaşıtlarını görünce dışarıya çıkamadığı için ağlıyor. Kızımın tedavisi için duyarlı insanlardan yardım bekliyorum" diye konuştu.

'RAHATA NEFES ALAMIYORUM'

Hastalığı nedeniyle okula gidemediğini, en büyük isteğinin yaşıtları gibi okula gidip, sokakta koşup oynamak olduğunu anlatan Dilara Keleş, "Ben 6 yaşımdan bu yana kronik akciğer hastasıyım. Bu yüzden okula gidemiyorum, dışarı çıkamıyorum, rahat nefes alamıyorum. Ben de her çocuk gibi okula gidip dışarı çıkmak istiyorum. Bunun için bir tane oksijen tüpü ve akülü tekerlekli sandalyem olması gerekiyor. Annem tedavi masraflarımı karşılayamadığı zaman Ankara'ya gidemiyoruz. Annem beni sürekli kucağına almak zorunda olduğu için dışarıya çıkamıyorum ve bana yardım edilmesini istiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkciğerDilara Keleş
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