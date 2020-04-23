Ailesi domates toplayan ikizler, bayramı serada kutladı

ANTALYA - Türkiye'deki 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, bu sabah da üretimin durmaması için sera ve tarlalarına gitti. Antalya'da kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesindeki çiftçiler, sabah erken saatlerde gittikleri seralarında ürünlerin bakımını yapıp, günlük hasatlarını tamamladı. Yurtpınar Mahallesi'ndeki Süleyman Kurtan da serasında yetiştirdiği domateslerin hasadını gerçekleştirdi. Bugün TBMM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı olması nedeniyle serada farklı bir çalışma yapan Kurtan, komşusunun küçük çocuklarını seraya getirip, onlarla birlikte hem hasat yaptı hem de çocuk bayramlarını kutladı.



Çocuklarının yasak nedeniyle evden çıkmalarına izin verilmediği için canlarının sıkıldığını fark ettiğini, onlara hem etkinlik hem de moral olması için bu yolu tercih ettiğini belirten Süleyman Kurtan, çocuklara birer maske taktı. 6 yaşındaki İsmail ve Asiye Zullu önce seraya Türk bayrağı astı, ardından hem domates toplayarak eğlendi hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Canları sıkıldığı için babalarının yanına geldiğini ve domates toplamayı çok sevdiklerini belirten İsmail ve Asiye, dışarı çıkamadıkları için canlarının sıkıldığını anlattı.



Üretici Süleyman Kurtan, "Bütün çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Çiftçilere izin verildi, biz serada çalışıyoruz. Okullar kapalı olunca çocuklar dışarı çıkamadı, kutlama yapamadı. Ben de onları seraya getirdim hem can sıkıntısını gideriyorlar hem de yardım ediyorlar bize" dedi.