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Ağustos sıcağında kar keyfi

Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, Kar Dünyası'nda eksi 2 derecede kar keyfi yaşıyor.

Ağustos sıcağında kar keyfi

Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, Kar Dünyası'nda eksi 2 derecede kar keyfi yaşıyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
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Ağustos sıcağında kar keyfi

ANTALYA - Antalya Aquarium içerisinde bulunan Kar Dünyası, her yıl farklı konseptleriyle binlerce kişiyi ağırlıyor. Kar Dünyası'nda teknolojik cihazlarla yağdırılan suni kar ziyaretçilere bot üzerinde kayma ve kartopu oynama imkanı veriyor. 10.00 ile 23.00 saatleri arasında açık olan merkeze özel kar elbisesiyle giriliyor. 24 saat soğuk havanın muhafaza edildiği merkez, çocuklardan büyük ilgi görüyor. Her yaştan kişinin geldiği merkezde turistler bot üzerinde kayarak eğleniyor, birbirleriyle kartopu oynayarak keyifli dakikalar geçiriyor. Antalya'da hava sıcaklığının 40 derece hissedilmesiyle sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, eksi 2 derecede kar keyfi yaşayarak serinliyor.

BUZDAN HEYKELLER

Merkezin genel müdür yardımcısı Okan Gürses, “Dışarıda hava 40 dereceyken burada eksi 2 derecedeyiz. Demre, Myra, Attalos, Abdal Musa, Mustafa Ertuğrul, 3 Kapılar gibi Antalya efsanelerini anlatan çeşitli buzdan heykellerimiz bulunuyor. Fotoğraf çekebilmek için değişik tematik alanlar da oluşturduk. Buz heykelleri 6 ayda bir revize ediyoruz. Buz Dünyası'nda, yılda 150-200 bin civarında misafir ağırlıyoruz. Antalya Aquarium'un ağırladığı ziyaretçi sayısı da 600 bin civarında. Yaz sezonu biraz daha hareketli geçiyor. Kış sezonunda genellikle okul gruplarımız, iç pazar dediğimiz acentelerin getirdiği ziyaretçilerimiz oluyor" diye konuştu.

'KIZIMI DIŞARI ÇIKARMAK ÇOK ZOR OLACAK'

Kurban Bayramı dolayısıyla Fethiye'den Antalya'ya tatile gelen ve eğlence merkezini ziyaret eden Erhan ve Emine Gümüşcan çifti, küçük kızları Ekin'i gezdirmek için geldiklerini söyledi. Kar kayak pistinde kızıyla birlikte kayan Erhan Gümüşcan, "Kızımız çok mutlu oldu. O burayı çok sevdiği için onu dışarı çıkarmak çok zor olacak. Ortam çok güzel" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ağustos SıcağıKar KeyfiAntalya
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