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Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 19:03
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Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı
Ağrı

Eleşkirt ilçesinde bulunan ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Kösedağ, nisan da beyaza büründü.

Kösedağ'ın karla kaplı görüntüsü ilçenin farklı noktalarından görüntülendi.

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