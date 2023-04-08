Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı

Ağrı
Eleşkirt ilçesinde bulunan ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Kösedağ, nisan da beyaza büründü.
Kösedağ'ın karla kaplı görüntüsü ilçenin farklı noktalarından görüntülendi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı.
Eleşkirt ilçesinde bulunan ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Kösedağ, nisan da beyaza büründü.
Kösedağ'ın karla kaplı görüntüsü ilçenin farklı noktalarından görüntülendi.