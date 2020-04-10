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Afrika'dan göçen pelikanlar, Karacabey ve Manyas'ta mola verdi

Afrika’dan Avrupa’ya göç eden ak pelikanlar, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki longoz, Uluabat gölü ve Balıkesir sınırlarındaki Manyas Kuş Cenneti’nde görülüyor. Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, Kuş Cenneti’nde yüzlerce ak pelikanı fotoğrafladı.

10 Nisan 2020 Cuma 16:53
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Afrika'dan göçen pelikanlar, Karacabey ve Manyas'ta mola verdi

BURSA - Afrika’dan Avrupa’ya göç eden binlerce ak pelikan, her yıl ilkbaharda Bursa ve Balıkesir’de mola veriyor. Bursa Karacabey’de bulunan Longoz Ormanları, Uluabat Gölü çevresi ve Balıkesir’de bulunan Manyas Kuş Cenneti'nde mola veren ak pelikanlar, doğa fotoğrafçısı Ali Şenel tarafından görüntülendi. Ak pelikanlar, göç yolculuklarında Marmara Bölgesi'nde sulak alanları tercih ediyor. Manyas Kuş Cenneti'nde büyük sürüyü videoya alan Ali Şenel 'Bu yıl balıkçılık ve avcılık faaliyeti olmayınca göl onlara kaldı. Daha çok ve rahat besleniyorlar'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PelikanlarKaracabeyManyasGöç
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