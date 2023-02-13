AFETE KARŞI OMUZ OMUZA

HABİB BABAR

İSTANBUL

Sevgili dostlar yüreğimizi yakan deprem nedeniyle haftada bir hazırladığım ve magazin haberlerine yer verdiğim ‘Habib’in Kahvesi’ köşemi ve tam sayfa ünlülerle yaptığım röportajları ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle bir sonraki haftalara erteledim. Bu haftaki köşemde deprem felaketine yer verdim.

Gündemimiz deprem. Yıkılan hayatlar, hayatını kaybeden insanlar … 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetindeki depremle sabaha uyandık. Bu depremin daha şokunu atlatamadan yine Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde bir kez daha sarsıldık. Bu iki deprem bugüne kadar yaşanan depremlerin en kötüsüydü. Bu depremlerin geride bıraktığı enkazlarda insanın kalbini acıtan hikayeler ,acı, göz yaşı ve çaresizlik…

İlk depremde büyük hasar gören evler, ikinci evde yerle bir oldu. Resmi rakamlara göre ölenlerin sayısı neredeyse 30 bine yaklaştı. Yaralı sayısı da 80 bini geçti… Depremde en çok etkilenen iller ise Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ön plana çıkan isimler… Özellikle Hatay ve Kahramanmaraş’ta neredeyse taş üstüne taş kalmadı… Böyle bir depremde yine tam bir teyakkuz halinde birlik içerisinde olmayı başardık.

Ekran önünde deprem bölgelerinden haberleri izleyip bu satırları yazarken aynı zamanda mucizelere de tanık oluyorum . Her kurtarılan hayatlar gözlerimi yaşartıyor… Depremin 5-6-7 gün sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan insanlar. Bunun mutluluğu anlatılamaz. Mucizelere de tanık olduk. 20 günlük bir bebekte çıkarılmıştı moloz yığınlarının arasından. Sevindik, ağladık mutluluktan.

Deprem bölgesine başlatılan yardım kampanyasınn Türkiye'nin her yerinden destek yağıyor. STK’lar, dernekler, sanatçılar, yerel yönetimler, spor dünyasından, iş dünyasından,Yurt içi ve yurt dışından her geçen gün depremzedeler vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda…

Yaşadığımız bu büyük deprem felaketi nedeniyle tüm milletimize ve Devletimize bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, “Allah bütün milletimizi her türlü afet ve felaketlerden korusun.” diyorum.

DEPREM MUCİZELERİ

DEPREMDE 7. GÜN MUCİZESİ: HATAY

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da facianın 7. gününde de mucizevi haberler gelmeye devam ediyor. İskenderun'da 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış enkaz altından çıkartıldı.

160. SAATTE KURTARILDI :ANTAKYA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 160 saat sonra, Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı.

160. SAATE ENKAZDAN ÇIKARILDI :KAHRAMANMARAŞ

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazından, depremin 160. saatinde, 65 yaşlarında olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kadını sağ çıkardı.

159. SAATTE BİR MUCİZE DAHA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Nilüfer Apartmanı'nda Saadet Coşkun enkaz altından çıkartıldı.

159. SAATTE 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından ekipler yeni bir cana ulaşmak için aralıksız çalışmasına devam ediyor. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşam belirtisi alan Ankara Kömür İşletmesi ekipleri ile Tacikistanlı ekip 2 yaşındaki Yavuz Canbaz'a ulaştı. Hummalı çalışma sonucunda küçük çocuk sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 7 gününde gelen bu haber herkes tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Umutları yeşerten bu haberin ardından aynı bölgede çalışmalara devam ediliyor.

157. SAATTE HAMİLE BİR KADIN KURTARILDI…

Hatay'da 157. saatte hamile bir kadın daha kurtarıldı.

155. SAATTE 8 YAŞINDAKİ SEMİH EGE ENKAZDAN SAĞ KURTARILDI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkaz altından 155 saat sonra 8 yaşındaki çocuk çıkarıldı. Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, 8 yaşındaki Semih Ege İnce'yi enkaz altından, 155 saat sonra kurtardı.

155. SAATTE YENİ MUCİZE

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu, depremden 155 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

154. SAATTE BİR MUCİZE DAHA: 19 YAŞINDAKİ RABİA KALÇIN ENKAZDAN ÇIKARILDI

Hatay Cebrail Mahallesi Emlak Evler Konutları 1. Kısım’da saat 10.30 sıralarında ses alan ekipler hemen kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları 2 buçuk saat sürerken, enkaz altındaki 19 yaşındaki Rabia Kalçın ekipler tarafından kurtarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.

153. SAATTE BİR KADIN DAHA KURTARILDI

Mehmet Akif Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ndeki Yamanlar Sitesi 1. Blok’ta hayat belirtileri üzerine buraya Trabzon Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Ereğli Kömür İşletmeleri ve Fatih İtfaiyesi’nden ekipler sevk edildi. 153. saatte Rukiye Sincar’a sağ olarak ulaşıldı. 21 yaşındaki genç kızın çıkarılması için Trabzon itfaiyesi hayat koridoru oluşturdu. Enkazdan çıkarılan Rukiye'ye UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sincar’ın bilincinin açık olduğu belirtildi. Termal battaniyeye sarılan genç kız, sedye ile ambulansa alındı. Arama kurtarma ekipleri ise bu mutlu anı birbirlerine sarılarak kutladılar. Ekiplerin o andaki sevinci ise görülmeye değerdi.

152. SAATTE GELEN MUCİZE: 22 YAŞINDAKİ RABİA KIRMIZI VE KIZ KARDEŞİ ELİF ENKAZDAN YARALI OLARAK KURTARILDI

Adıyaman'da, ilk olarak enkaz altından sesi gelen ve yoğun kurtarma çalışması yürütülen 22 yaşındaki Rabia, sonrasında da kız kardeşi Elif Kırmızı enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

152. SAATİN MUCİZESİ: 7 YAŞINDAKİ HACI AHMET

Adıyaman’da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Narlıkuyu Apartamanı enkazında yürütülen yoğun çalışmalar sonucu 7 yaşındaki Hacı Ahmet sağ olarak kurtarıldı.

128. SAAT : 2 AYLIK BEBEK KURTARILDI

Hatay Kırıkhan'da 2 aylık bebek, 128 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

129. SAAT : NURDAĞI'NDA SALTUK BUĞRA

129 saatin sonunda Gaziantep Nurdağı'nda Saltuk Buğra enkaz altından kurtarıldı.

NİZİP'TE ALMUSA ÇIKARILDI

Asrın felaketinin yaşandığın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 25 yaşındaki Büşra Almusa, 119 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Yapılan enkaz çalışmasının 7. Gününde sağ olarak çıkarılan birçok vatandaşımız var. Çalışmalar devam ediypr.