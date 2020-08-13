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ADAM GİBİ ADAM EMRE AKIM ŞİMDİ YOLLARDA

DOĞANIN İÇİNDE EN DOĞAL HALİ İLE ON THE ROAD HARLEY DAVIDSON

13 Ağustos 2020 Perşembe 14:07
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ADAM GİBİ ADAM EMRE AKIM ŞİMDİ YOLLARDA

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Zaman… Yüzyıllardır masamızda, duvarlarımızda, kollarımızda akıp giden dokunulmaz yaramız.

Kendimize ayırdığımız he r saniyenin dahi değerli olduğu bu bilişim çağında kıymeti her geçen gün daha çok artan o hassas kavram…

Şehrin alışveriş merkezleri, dev binaları, metro istasyonları ve kirlenmiş yüzünün kalabalık sokaklarında zamanla kaybolurken, hiç durup düşündünüzmü: "Gerçekten yaşıyormuyum ?’’

Doğanın bir parçası olan insan doğadan bunca ayrı yaşarken aslında çok da abartılı bir soru değil bu.

Sosyalleşmenin dahi, artık farklı bir iletişim ağıyla vücut bulduğu dünya düzeninde doğanın içinde atılan her adım, insan için büyük bir ödül.

Bu adımı, her hafta motorumuzla tek vücut birlikte atıyoruz. Motorumuz bizi şehrin karmaşık gri duvarlarından alıp doğanın tam kalbine götürüyor. Yeşile, Maviye ve unuttuğumuz binlerce rengin içine …

Dünyaca ünlü olan Harley Davidson markası 1903 yılından bu yana sadece motorsiklet markası değil bir yaşam tarzı ortaya koymuştur.

Ülkemizde de son yıllarda ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşmış olup, Ürün gamını tüm kullanıcılara hitap edecek tarzda geliştirmiş olan markanın kitlesi, yelpazesi  genişlemektedir.

Bu sebeple Markanın ülkemizdeki bilinirliğini ve kullanıcı kitlesini daha da artırmak amacı ile bu tarz projelerin çok etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Dünyada yaşanan pandemi süreci ve sonrası için eski normaller olmayacağından ötürü motosiklet tutkunları bireysel yada küçük gruplar halinde kendi tatil alanlarını yaratmak için kamp arayışlarına girmişlerdir.

Bizlerde bu projemizle motor ve doğa tutkunlarına keyifli bir format hazırladık.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emre AkımPapatyaFunda Akosman Ermanönce VatanHarley DavidsonON THE ROAD HARLEY DAVIDSON
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