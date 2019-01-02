Adam gibi Adam doğada, Masalevini yarattı

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Şehrin orta yerinde, ama bi o kadar da uzakta hissettiren mekan. İçinde sanatı, lezzeti, huzuru bulabileceğiniz, hayatınız tamamı orda geçiyormuş gibi yaşanılan Masal Evi.

İşletme sahibi sanatçı Emre Akım bu yola çıkarken tamamen uzaklarda olup, kendini şehirde hissetmenin peşine düşmüş, ama dostları o huzura her geçen gün dahil olmuş. Kemerburgaz Ağaçlı köyün’de her biri birbirinden özel anne lezzetlerini minik dokunuşlarla hissetmeyi sağlamış.

Emre Akım’ın yirmi yıllık sanat hayatında her geçen gün başarı eklemeleri yapması huzurlu Masal evi’nin doğasında çınlayarak ilerliyor. İşletmeci Emre Akım, kimi gün gelen misafirlerle şarkılarını mırıldıyor, kimi günse hünerli ellerinden çıkan lezzetleri misafirlerinin dudaklarından mırıldanıyor.

Kendinizi rüyada hissettiren masal evi...

Masalevi kendi köy evinizin bahcesinde, kışın şömine başında harika zaman gecireceginiz bir ortam. Lezzetler anne eli kadar kıymetli. Günün menüsü, kahvaltısı, mangal keyifleri işletme sahibi Emre Akım’ın annesi Jale Öz’den. Belki de huzurun yakalanması tamda bu nedenden.

Dalından ellerinizle kopardığınız sebzeler, yumurtalar masanızın baş köşesinde yer alıyor. Hele birde kömürün çıtırtısı ile başlayan o mangalın lezzet fırtınası aynı masallardaki gibi. Her an yanınızda sevilmeyi bekleyen kediler, köpekler, aralardan misafirlerini izleyen kaplumbağlar “yine bekliyoruz” der gibi sizi yolculuyor.

Rezervasyonun şart olduğu Masal Evine yolunuzun düşmesini beklemeyin, rotanızı Kemerburgaz Ağaçlı köy’e çevirin. Hayalinizde canlanan Masal Evi’ni sizde deneyimleyin.

Rezervasyon: @masalevii