Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88865
ALTIN
223.228
DOLAR
5.3713
STERLİN
6.7940
EURO
6.1054
Galatasaray topbaşı yapıyor
Galatasaray topbaşı yapıyor
"Madde kullanımı 5-14 yaş arasında artıyor”
"Madde kullanımı 5-14 yaş arasında...
610 yıllık çınar için bakım çalışması
610 yıllık çınar için bakım...
Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi
Bursaspor en fazla transferini yine...
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Adam gibi Adam doğada, Masalevini yarattı

Emre Akım harika bir insan muhteşem bir sanatçı yıllardır dostum tüm ailesi ile beraber, doğada yaşamı seçti ve bunu sevdikleri ile paylaşmak istedi, Masalevi doğdu. Sanatçı annesi,  can dostum, mükemmel kadın Jale Öz Ertetik de her zaman destek biricik oğluna ve ortaya gerçekten masalsı güzellik çıkmış. Mutlaka gidin yaşadığınızı hissedin.

Adam gibi Adam doğada, Masalevini yarattı

Emre Akım harika bir insan muhteşem bir sanatçı yıllardır dostum tüm ailesi ile beraber, doğada yaşamı seçti ve bunu sevdikleri ile paylaşmak istedi, Masalevi doğdu. Sanatçı annesi,  can dostum, mükemmel kadın Jale Öz Ertetik de her zaman destek biricik oğluna ve ortaya gerçekten masalsı güzellik çıkmış. Mutlaka gidin yaşadığınızı hissedin.

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:59
0 Okunma
Adam gibi Adam doğada, Masalevini yarattı

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Şehrin orta yerinde, ama bi o kadar da uzakta hissettiren mekan. İçinde sanatı, lezzeti, huzuru bulabileceğiniz, hayatınız tamamı orda geçiyormuş gibi yaşanılan Masal Evi.

İşletme sahibi sanatçı Emre Akım bu yola çıkarken tamamen uzaklarda olup, kendini şehirde hissetmenin peşine düşmüş, ama dostları o huzura her geçen gün dahil olmuş. Kemerburgaz Ağaçlı köyün’de her biri birbirinden özel anne lezzetlerini minik dokunuşlarla hissetmeyi sağlamış.

     

Emre Akım’ın yirmi yıllık sanat hayatında her geçen gün başarı eklemeleri yapması huzurlu Masal evi’nin doğasında çınlayarak ilerliyor. İşletmeci Emre Akım, kimi gün gelen misafirlerle şarkılarını mırıldıyor, kimi günse hünerli ellerinden çıkan lezzetleri misafirlerinin dudaklarından mırıldanıyor.

Kendinizi rüyada hissettiren masal evi...

    

Masalevi kendi köy evinizin bahcesinde, kışın şömine başında harika zaman gecireceginiz bir ortam. Lezzetler anne eli kadar kıymetli. Günün menüsü, kahvaltısı, mangal keyifleri işletme sahibi Emre Akım’ın annesi Jale Öz’den. Belki de huzurun yakalanması tamda bu nedenden.

    

    

Dalından ellerinizle kopardığınız sebzeler, yumurtalar masanızın baş köşesinde yer alıyor. Hele birde kömürün çıtırtısı ile başlayan o mangalın lezzet fırtınası aynı masallardaki gibi. Her an yanınızda sevilmeyi bekleyen kediler, köpekler, aralardan misafirlerini izleyen kaplumbağlar “yine bekliyoruz” der gibi sizi yolculuyor.

   

    

Rezervasyonun şart olduğu Masal Evine yolunuzun düşmesini beklemeyin, rotanızı Kemerburgaz Ağaçlı köy’e çevirin. Hayalinizde canlanan Masal Evi’ni sizde deneyimleyin.

Rezervasyon: @masalevii

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Jale Öz ErtetikEmre AkımMasaleviDoğaPapatyaFunda Akosman ErmanÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKSOY 25. YIL MADALYA TÖRENİ
TÜRKSOY 25. YIL MADALYA TÖRENİ
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Toplu taşıma araçlarında tapu senedi, dürbün, hurma unuttular
Toplu taşıma araçlarında tapu senedi, dürbün, hurma unuttular
KalDer, ‘MÜKEMMELLİK MARATONU’
KalDer, ‘MÜKEMMELLİK MARATONU’
Otizmli oğlu için mücadele veriyor
Otizmli oğlu için mücadele veriyor
2019 TÜRKİYE İÇİN NELER GETİRİYOR? 2
2019 TÜRKİYE İÇİN NELER GETİRİYOR? 2
NEŞEM ÇELİK'LE YILBAŞI SOFRALARI- 2-
NEŞEM ÇELİK'LE YILBAŞI SOFRALARI- 2-
NEŞEM ÇELİK'LE YILBAŞI SOFRALARI (1)
NEŞEM ÇELİK'LE YILBAŞI SOFRALARI (1)
BODRUM’DA KIŞ
BODRUM’DA KIŞ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ