Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
120249
ALTIN
291.018
DOLAR
5.8760
STERLİN
7.6371
EURO
6.5465
Bana 'Fernando Çalımbay' diyorlar
Bana 'Fernando Çalımbay' diyorlar
Sahte engelli raporu çıkaran şüphelilere operasyon
Sahte engelli raporu çıkaran şüphelilere...
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Trump sahaya indi
Trump sahaya indi
'Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama
'Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı

MUŞ'ta sert geçen kış mevsimi nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, yem fabrikasını mesken edindi. Yaklaşık 6 ay karla kaplı bölgede kuşların yem fabrikasına sığınmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı

MUŞ'ta sert geçen kış mevsimi nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, yem fabrikasını mesken edindi. Yaklaşık 6 ay karla kaplı bölgede kuşların yem fabrikasına sığınmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

14 Ocak 2020 Salı 08:35
8 Okunma
Aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı

Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü Muş'ta, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte toprak örtüsünün kar ile beyaza bürünmesi nedeniyle doğada yem bulmakta zorluk çeken kuşlar, Hasköy ilçesi karayolu üzerindeki yem fabrikasına sığındı. Yem fabrikasının çevresinden ayrılmayan yüzlerce kuşun bu görüntüleri görenleri şaşırttı. Kış mevsiminin yaklaşık 6 ayı, kuşların mesken tuttuğu fabrika sahipleri ile çalışanları da, içerisindeki oldukları durumdan son derece memnun olduklarını belirtti.

'6 AY BOYUNCA MİSAFİRİMİZ OLUYORLAR'

Kuşları doyurmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen fabrikanın İşletme Müdürü Suat Bulu, "Burası kış memleketi. 6 ay boyunca karların altında olduğumuzdan dolayı her taraf bembeyaz. Bu nedenle kuşlar, 6 ay boyunca misafirimiz oluyor. Buraya geliyorlar, her türlü yem, buğday vesaire ihtiyaçlarını biz veriyoruz. Onları bizlerde besliyoruz. Sonuçta onlarda birer can. Ne olursa olsun, hangi hayvan olursa olsun bizim bunlara yardımcı olmamız lazım" diye konuştu.

Soğuk havadan çok sayıda hayvanın telef olduğunu belirten fabrika çalışanı Serkan Dalkaya ise "5-6 ay boyunca kar yerden kalkmıyor. Bu nedenle bütün hayvanlar aç kalıyor veya soğuktan ölüyorlar. Bizlerde bunlara bir katkıda bulunalım dedik. Gerek fabrikamızın yapmış olduğu üretim gerekse buğday ve yemleri biz serpiyoruz alanlara. Kuşlar gelsin, aç kalmasın, yesinler. Bu hem insani, hem vicdani bir görevdir. Bu görevi hepimiz üstlenmeliyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşYemFabrika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
'Gök taşı', müzede sergilenecek
'Gök taşı', müzede sergilenecek
KUŞLAR GİBİ UÇMAK İÇİN: FETHİYE BABADAĞ
KUŞLAR GİBİ UÇMAK İÇİN: FETHİYE BABADAĞ
İngiliz gezgin, Nepal yürüyüşüne devam ediyor
İngiliz gezgin, Nepal yürüyüşüne devam ediyor
Kaya midyeleri
Kaya midyeleri
Beyninde tümör olan minik Nisa, ışın tedavisi bekliyor
Beyninde tümör olan minik Nisa, ışın tedavisi bekliyor
Çambaşı Yaylası’ndaki bungalov evlere ilgi
Çambaşı Yaylası’ndaki bungalov evlere ilgi
SEVGİ DOLU BİR DÜNYA İÇİN 16 DEĞİŞİM UZMANI İŞ BAŞINDA!
SEVGİ DOLU BİR DÜNYA İÇİN 16 DEĞİŞİM UZMANI İŞ BAŞINDA!
Üzerilerine düşen çatıdan son anda kurtuldular
Üzerilerine düşen çatıdan son anda kurtuldular

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans