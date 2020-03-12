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"999 Kadın Hikayesi"nin tartışıldığı panele Bayrampaşa Göz Hastanesi’nde yoğun katılım

“Kadın Rolleri “ başlıklı panel Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi’nde gerçekleşti

12 Mart 2020 Perşembe 18:23
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"999 Kadın Hikayesi"nin tartışıldığı panele Bayrampaşa Göz Hastanesi’nde yoğun katılım

İSTANBUL- Emekçi kadınlarımızın yanı sıra şiire, romanlara, müziğe, resimlere kısacası sanatın tüm alanlarının ilham kaynağı, toplumdaki yeri yadsınamaz olan kadınlarımızın konu alındığı “Kadın Rolleri “ başlıklı panel 11 Mart Çarşamba günü Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi’nde düzenlendi.

  

"Büyük etkinlik" “Kadın Rolleri”nde kadın gücü ve performansı iş hayatında gelişerek sosyal yaşamda da yerini almaktadır. Kadın olmanın gücünü geliştirmeye yönelik çalışmaları desteklemek amaçlı Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi’nde İşte Kadın Derneği, Vizyoner  Kadınlar Derneği, Bayrampaşa Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, ilçe dernek başkanları ve temsilcilerinin katılım sağladığı “999 Kadın Hikayesi”nin uzman görüşler tarafından tartışılıp anlatıldığı panel yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Panel Etkinliği destekçi kurumları, Bayrampaşa Belediyesi Basın Halkla İlişiler Müdürlüğü, Ramada Encore Otel Bayrampaşa, Lunlun Çiçek, Papatya’nın Yaprakları kitabının yazarı gazeteci yazar Funda Akosman Erman ve Önce Vatan Gazetesi vardı.

Bütün kadınlar değerlidir Dünya emekçi kadınlar günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Bu, kadın hakları hareketinde odak noktasıdır. Dünya Emekçi Kadınların verdiği mücadele ve daha sonrasında eşit oy hakkı, eşit çalışma hakkı ve  imkanların kazanılmasını anma adına belirlenen gündür. Kadının toplumda cinsiyet ayrımı yapılmadan, sadece bir birey olarak kabul görmesi için çaba sarfedenler tarafından belirlenmiş gün, yani bugün, insan olmanın gerektirdiklerinin başında karşılıklı saygı ve sevgi olduğu gerçeğinden uzaklaşmadan kadın haklarını gösterebilmek, yaşayabilmektir.

   

    

Önce Vatan Gazetesi

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