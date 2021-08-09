9 kişiyle kurulan dernek, 60 kadına istihdam sağlıyor

BURSA - BURSA'nın Kestel ilçesine bağlı Saidabat Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, 2002 yılında kurdukları Saidabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği sayesinde kendi işlerinin patronu oldu. Derneğin faaliyetleriyle birlikte mahallenin girişinde otantik bir işletme kurduklarını ve misafirlerine köy kahvaltısı hizmeti sunduklarını belirten Saidabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Sermin Cakalıoğlu, 9 kişiyle kurmuş oldukları derneğin 113 üyesinin olduğunu belirtti. Dernek sayesinde kurulan işletmenin yaklaşık 60 kadına iş istihdamı sağladığını dile getiren Cakalıoğlu, "Kadınlarımız hem aile bütçesine katkıda bulunuyor, hem de ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor" dedi.



Kestel ilçesine bağlı olan ve Uludağ'ın eteklerinde bulunan Saidabad Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, 2002 yılında dernek kurma kararı aldı. Sermin Cakalıoğlu'nun öncülüğünde köydeki 9 kadın, Saidabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği'ni kurdu. Banka kredisi ve bakanlıklardan alınan hibe destekleriyle dernek çatısı altında Saidabad Mahallesi'nde köy kahvaltısı imkanı sunan bir işletme kuran dernek üyeleri, gün geçtikçe işletmeyi büyüttü. 9 üyeyle kurulan dernek günümüzde 113 üyeye ulaştı. Köyde yaşayan 60 kadın, dönüşümlü olarak derneğe bağlı işletmede çalışarak hem kültürlerini yaşatıyor, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.



'5 YIL GÖNÜLLÜ ÇALIŞTIK'



Yapılan faalyetler hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Sermin Cakalıoğlu, "Köyümüzde kadınlarımıza sahip çıkmak, onların sosyal olarak faaliyette olmalarını sağlamak hem de ihtiyaç sahiplerine yardım edebilmek ve köyümüze sahip çıkabilmek adına dernek kurma fikri oluştu. 2002 yılında derneğimizi kurduk. Başlarken 9 kişiyle başladık. Her aileden birilerini arayarak birlikteliği sağlamak istedim. Bu sayede köyümüze sahip çıktık. Köyümüz turizm bölgesi haline geldi. Buradaki amaç köyümüze, köyümüzün ihtiyaç sahiplerine, köy kadınlarımıza ve en önemlisi de kültürümüze sahip çıkmaktı. Kültürüne sahip çıkmayan milletler yok olmaya mahkumdur. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. 9 kişiyle kurduğumuz dernekte 113 üyemiz var. Yaklaşık 60 kadınımız dönüşümlü olarak görev alıyorlar" dedi.



'POZİTİF ENERJİYLE DOLUYORLAR'



Çalışan kadınların bu ortamda mutlu olduğunu belirten Cakalıoğlu, "11 yıl önce derneğin üst katını yaptırmak için 600 bin lira kredi aldık. Dernek için çok büyük miktardı. İçişleri Bakanlığı'ndan da 60 bin ve 51 bin liralık hibe desteği aldık. Derneğimizin üst katı 1 milyon liraya mal oldu. Dernek için çok büyük bir miktardı ama kazançlarımızla kredimizi ödedik. Kadınlarımız burada çalıştıkları için gerçekten çok mutlu oluyorlar. Pozitif enerjiyle doluyorlar. Hem aile bütçesine katkıda bulunuyorlar, hem de ihtiyaç sahiplerine yardım ediyorlar" ifadelerini kullandı.



'ÖZGÜVEN KAZANDIK'



Dernek sayesinde özgüven kazandıklarını belirten Hacer Tan,"Dernek kurulma aşamasındayken üyelik için başkanımız beni aradı. İlkokul mezunu olduğum için yapabilir miyim diye karamsar oldum. Kendisi de ilkokul mezunu olduğunu söyledi ve ben de bu yola girdim. O kadar mutlu olduk ki, daha öncesine evde oturan, çocuklarına bakan, hiç bir sosyal yaşantısı olmayan insanlardık. Dernek sayesinde özgüven kazandık. İlkokul mezunuydum ama bir buçuk yıl kasada hesaplara baktım. Bu beni çok mutlu etti. Kadın isterse her şeyi yapar. Biz burada çok mutlu olduk. Şu anda gönüllü olarak çalışıyorum" diye konuştu.