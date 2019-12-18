7. ULUSLARARASI YOGA KOREOGRAFİ TURNUVASI’NDA TÜRK SPORCULARIN ZAFERİ! 

İSTANBUL

NEVAL KÜTÜK

Küresel ısınma konulu akrobatik koreografileriyle izleyenleri büyüleyen beşli, görsel bir şölen niteliğinde bir Yoga şovu sahnelediler. Yoga severleri büyüleyen beşliden Merve Tanrıverdi’nin bu, Yoga dalında üst üste beşinci şampiyonluğu. ABD’de uzun yıllar Yoga yapan Selva Arı’nın da şampiyonalarda pek çok kez birinciliği var. Takımda yer alan Oktay Akay’ın ise bu alandaki 3. Şampiyonluğu. Gümüş madalyayı Nur Bahar Tüzüner – Sevgi Alıcı çiftinin kazandığı yarışmada, Çiler Karataş da bronz madalyanın sahibi oldu.

Koreografinin bir başka ilgi çeken yanı ise, koreografide ünlü şarkıcı Teoman’ın Paramparça şarkısının kullanılmasıydı. Teoman şarkının kullanılmasına izin vererek, küresel ısınma konusunda farkındalık oluşmasına ve hayvan türlerinin korunmasına tam destek verdi.

Türk Yoga sporcularının yanı sıra, ABD, Arjantin, Fransa, İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Almanya, İsviçre, Azerbaycan, Rusya ve Hindistan’dan gelen sporcuların da katıldığı Turnuva çok uluslu gerçekleşti. Sporcular Asana olarak adlandırılan Yoga duruşlarını birbirinden iddialı, ilginç koreografilerle sundu. Yarışma nefeslerin tutulduğu görsel bir şov niteliğindeydi. Kadın ve erkek Yoga sporcularının beraber katıldığı, esneklik, güç ve dayanıklılık gerektiren zarif sunumların yer aldığı turnuvada yaş sınırı yoktu.

Türk ve yabancı sporcular için ülkemizde uluslararası Yoga şampiyonaları ve turnuvalarının düzenlenmesine öncülük eden Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf şu açıklamayı yaptı: “Senelerdir devam eden çalışmalarımız sonucunda Yoganın bir spor olduğunu artık kanıtladık. Orijinalde Yoga bir spordur, başka sporlardan farklı olarak evrensel bir spordur; bir din, bir ibadet, bir kültür, herhangi başka bir şey değildir. Orijinal Yoga Sistemi’ni olimpik bir spor olarak dünyaya takdim etmek istedik, bunun üzerinde senelerdir çalışıyoruz. Hedefimiz Yoga sporunun Olimpiyat oyunlarında yer almasıdır. 4 yıldır dünya çapında uluslararası yarışmalar, şampiyonalar organize ediyoruz. Dünyanın dört tarafından insanlar artık yarışmalar için Türkiye’ye geliyor. Yoganın spor olduğunu gösteriyoruz.”

UYF Başkanı Akif Manaf, herkes Yoga yapabilir mi sorusuna da açıklık getirdi: “O’dan 100’e herkes için Orijinal Yoga Sistemi sloganımız var. Yani bebek annenin karnında Yogaya başlıyor, hamilelikten sonra çocukken de, yetişkinken de, 80-100 yaşında da Yogaya devam edebiliyor. Örneğin bir yaşındaki veya 81 yaşındaki bir insan futbol, voleybol vb. oynayamaz ama Yoga sporunu yapabilir. İşte Yoga sporunun etkisi, evrenselliği bundan ibarettir.”

Şampiyonayı düzenleyen UYF yetkilileri, sporun belirli bir disiplin dahilinde yapıldığı zaman başarıya ulaştırdığını, Yoganın da belirli bir disiplinle yapıldığında beden, zihin, ruh bütünlüğü sağladığını, insandaki doğal disiplini ortaya çıkardığını aktardılar.

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