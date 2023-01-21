7. DÜNYA YOGA ŞAMPİYONASI’NDA TÜRK SPORCULAR TARİH YAZDI

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL

Türk sporcular Şampiyonaya damgasını vurdu!

Bu coşku dolu organizasyonun ardından, yarışmada madalya kazanan Türk sporcular için İstanbul’da madalya töreni düzenlendi. Türk sporcular; 11 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak toplamda 26 madalya ile şampiyonaya damga vurdular. Törende sporculara madalyaları, IYF Başkanı Akif Manaf tarafından takdim edildi.

Madalyaların dağılımına bakıldığında ise altın madalya kazanan Yoga sporcuları; Yoga Akrobatik kategorisinde Tuğçe Şeniz Kalkuz ve Mustafa Çilek’ten oluşan takım, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Selva Arı, Yoga Atletik kategorisi kadınlarda Nava Nur Tüzüner, Yoga Koreografi kategorisinde Selva Arı ve Çiler Karataş’tan oluşan takım, Yoga Dans kategorisinde Pelin Duman ve Nazlıhan Vardarlı’dan oluşan takım, Yoga Akışı kategorisi 50+ kadınlarda Serpil Gökhan, Yoga Ritmik kategorisinde ise Nava Nur Tüzüner ve Sema Gümüş’ten oluşan takım oldu.

Gümüş madalya kazanan Yoga sporcuları; Yoga Akrobatik kategorisi erkeklerde Salih Çalıkoğlu, Yoga Artistik kategorisi kadınlarda Çiler Karataş, Yoga Atletik kategorisi kadınlarda Sema Gümüş, Yoga Dans kategorisinde Sedef Görgünay ve Engin Pulat’tan oluşan takım, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Çiler Karataş, Yoga Akışı kategorisi kızlarda İkra Buse Şeker, Yoga Akışı kategorisi 50+ kadınlarda Ayşe Sebahat Baş oldu.

Bronz madalya kazanan Yoga sporcuları; Yoga Artistik kategorisi kadınlarda Vildan Gürbüz, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Nava Nur Tüzüner, Yoga Dans kategorisinde Eylem Bal ve Saim Haholu’dan oluşan takım, Yoga Ritmik kategorisinde ise Şevki Orkun Tolun, Vildan Gürbüz ve Çiler Karataş’tan oluşan takım oldu.

Tüm Dünyada Küresel Barış ve Birlik

Tüm dünyada küresel barış ve birlik sloganıyla hayat bulan 7. Dünya Yoga Şampiyonası sekiz kategoride yapıldı. Bu kategoriler şunlar oldu: Yoga Akrobatik, Yoga Artistik, Yoga Asana, Yoga Atletik, Yoga Koreografi, Yoga Dans, Yoga Akışı, Yoga Ritmik. Kategorilerdeki yaş ve cinsiyet grupları ise şu şekildeydi: 4-17 yaş grubu kız çocuklar ve 4-17 yaş grubu erkek çocuklar, 18-49 yaş grubu kadınlar ve 18-49 yaş grubu erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler.

210 Ülkeden 1500, Türkiye’den 85 Katılımcı!

7. Dünya Yoga Şampiyonası’na tüm dünya genelinde 1500, Türkiye’den ise 85 katılım oldu. En çok katılımın olduğu ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Rusya, Arjantin, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Malezya.

IYF Büyük Bir Başarıya İmza Attı

International Yoga Federation tarafından düzenlenen etkinlik birbirinden renkli, yaratıcı ve ilham verici performansların sunulmasına zemin oldu. 7. Dünya Yoga Şampiyonası ile Yoga Sporu alanında büyük bir başarıya imza atan IYF, yoga sporu aracılığı ile tüm dünyada barış ve birlik hedefi doğrultusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

2023 Yılı 8. Dünya Yoga Şampiyonası İçin Hazırlıklar Başladı!

IYF yetkilileri, 2023 yılında dünyanın 210 ülkesinden katılımlarla gerçekleşecek olan 8. Dünya Yoga Şampiyonası için hazırlıkların coşkuyla başladığı müjdesini verdiler. Yetkililer ayrıca, herkesi tüm dünyada küresel barış ve birlik için 2023 yılında gerçekleşecek olan 8. Dünya Yoga Şampiyonası’na katılmaya davet ettiler.