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62 KÖY VE İLÇE EVRİM İÇİN SEFERBER OLDU

EVRİM İÇİN EL ELE

62 KÖY VE İLÇE EVRİM İÇİN SEFERBER OLDU

EVRİM İÇİN EL ELE

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:26
75 Okunma
62 KÖY VE İLÇE EVRİM İÇİN SEFERBER OLDU

MEHMET BABAR

IĞDIR - Yaklaşık 4 yıl önce 22 yaşındaki Evrim Çelik'e lösemi (kan kanseri) teşhisi konuldu. Yapılan tedavilerin ardından kanseri yenen genç kız, 3.5 yıl sonra rutin kontrolleri sırasında kanserin nüksettiğini öğrendi. Erkek kardeşinden yapılan yarı uyumlu ilik naklinden de olumsuz yanıt alan genç kız için Iğdırlılar seferber oldu.

Evrim Çelik’in sağlığına kavuşabilmesi  için yüzde 100 uyumlu donör bulunması gerektiğini  duyan Iğdırlılar Belediyenin tahsis ettiği otobüslerle İlçe ve köylerden Iğdır meydanına kurulan çadıra akın etti.

EYLEM ÇELİK

Yaklaşık 62 köyden ve Iğdır’a bağlı ilçelerden gelen vatandaşlar kan vermek için sıraya girdiler. Kampanyayı organize eden  Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürü Erdal Bagane, ‘Belediye başkanımız ve yardımcısının direktifleriyle başlattığımız bu kampanya büyük ilgi gördü.Belediye çalışanlarımızda kan verdi.İnşallah genç kızımıza uygun donör bulunur’dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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