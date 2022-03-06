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3. ULUSAL SPOR VE KADIN ZİRVESİ

3. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi, “Sporuma Engel Yok” teması çerçevesinde Dr. İbrahim Üzümcü Salonu’nda gerçekleştirildi.

06 Mart 2022 Pazar 21:51
3. ULUSAL SPOR VE KADIN ZİRVESİ

İSTANBUL

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) tarafından düzenlenen 3. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi, “Sporuma Engel Yok” teması çerçevesinde Dr. İbrahim Üzümcü Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kanal D Ana Haber Muhabiri İbrahim Konar’ın moderatörlüğü’nde yürütülen zirvenin açılış konuşmasını yapan ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu “İlkini düzenlediğimizde, kadını farklı kategorilerde ele almıştık. Daha sonra projemiz büyüdü. Zirvemiz spor, sanat ve akademi dünyasından insanları bir araya getirerek bir ilk oldu” dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Nihat Gültekin, gönderdiği videoda kadınların spor hayatına katılımları için mücadele ettiklerini söyleyerek “81 ilde kadınların önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalar yaptık” dedi.

ÇOCUKLARIN HAYATINA DOKUNACAĞIM

Kadınların spor hayatında yaşadığı zorlukların sektörel ve bireysel anlamda ele alındığı zirvede spor ve medya dünyasından birçok isim konuşmacı olarak yer aldı. Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Sporcusu Ebru Sulak konuşmasında, omurilik felci geçirdikten sonra karşılaştığı engelleri ve spor hayatına başlangıç sürecini aktardı. Spor kariyerini akademik alanda da devam ettireceğini söyleyen Sulak, “Benim hayatıma dokunan insanlar oldu ben de elimden geldiğince çocukların hayatına dokunacağım” dedi.

Beşiktaş Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı oyuncusu İrem Naz Topuz, konuşmasında küçük yaşlarda, ailesinden uzakta başladığı spor kariyerinde yaşadığı zorlukları ve kariyerinde geçtiği aşamaları paylaştı. Topuz, kariyeri boyunca unutamadığı anın ilk defa milli forma giyerek İstiklal Marşı okuduğu an olduğunu söyledi. Türkiye ve Avrupa Kulüpler Şampiyonu Milli Tekvando oyuncusu Şeyma Köseoğlu, ailesinin teşvikiyle başladığı spor hayatından ve gelecek hedeflerinden bahsetti. Köseoğlu, “Tekvando alanında kadın sayısının artmasından dolayı çok mutluyum” dedi.

EN BÜYÜK ENGEL KALBİMİZDE VE ZİHNİMİZDE

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, Türk Sporu’nda en büyük negel kalbimizde ve zihnimizde” diyerek spor alanındaki cinsiyet ayrımcılığına vurgu yaptı.  Sporcu yetiştirmek için çalışmaların artırılması gerektiğini söyleyen Şiyhan, "Sporcu ve antrenör yetiştirme kültürünü, devlet destekli olarak yerleştirmeliyiz." dedi. TRT Spor Spikeri Fatih Doğan, Türkiye’de spor faaliyetlerinin gelişimindeki artışa değinerek kadın sporcuların bu anlamda topluma bir örnek olduğunu söyledi. Doğan, Türk sporunun gelişimi için doğru iletişim ve stratejilerle çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.  Zirve, ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’nun katılımcılara plaket takdim etmesi ile sona erdi.

Almina Besra BABAR

Önce Vatan Gazetesi

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