26 SANAT DALINI TOPLAYAN TÜRKİYE’DE İLK DERNEK ve BABA BAŞKAN ‘’CAHİT BABA‘’ KİMDİR ?

NİHAT İLİKCİOĞLU

GAZİANTEP

Kısa adı TÜM SAN DER olan Tüm Sanatçılar Derneği Kurucu Genel Başkanı ve ADANA yöresinde yaşayan yörük Türkmen Kilisliler Dernek kurucu Başkanı Cahit Baba Adana'nın Güney’in Akdeniz'in en büyük bir gazetesinin yaklaşık ( 25 yıldır ) haber magazin müdürlüğü devam etmektedir

PLAKET TÖRENİ

Baba Magazin Haber Ajansın Kurucusu Cahit Baba 2018 yılı Eylül Ay’ı içinde başarılı olan sanatçı Aktör, aktris manken fotomodel şair yazar ve ozanlara başarılı olanlara plaket Töreni yaparak ödüllendirmiştir

26 sanat dalını bir araya toplayan Türkiye’de bir ilk’i ve eşi benzeri olmayan Tüm Sanatçılar Derneğini 2019yılında kurmuş olup Adana ili Kültür Müdürlüğü’nce tebrik edilmesiyle gücüne güç katmış çalışmalarını başarılı şekilde yürütmektedir

SANATÇILARIYLA BÜYÜYEN DERNEK

Tüm Sanatçılar Derneği sanatçılarla günden güne çok büyümeye devam ediyor. Sizler de derneğin değerli üyesi olabilirsiniz

TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ BAŞKANI

CAHİT BABA

Tel. 0 541 836 76 06

TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ

GAZİANTEP BAŞKAN YARDIMCISI

NİHAT İLİKCİOĞLU

Tel. 0 532 764 44 48

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Haber : Nihat İlikcioğlu