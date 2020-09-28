26 SANAT DALINI TOPLAYAN TÜRKİYE’DE İLK DERNEK ve BABA BAŞKAN ‘’CAHİT BABA‘’ KİMDİR ?

NİHAT İLİKCİOĞLU
GAZİANTEP
Kısa adı TÜM SAN DER olan Tüm Sanatçılar Derneği Kurucu Genel Başkanı ve ADANA yöresinde yaşayan yörük Türkmen Kilisliler Dernek kurucu Başkanı Cahit Baba Adana'nın Güney’in Akdeniz'in en büyük bir gazetesinin yaklaşık ( 25 yıldır ) haber magazin müdürlüğü devam etmektedir
PLAKET TÖRENİ
Baba Magazin Haber Ajansın Kurucusu Cahit Baba 2018 yılı Eylül Ay’ı içinde başarılı olan sanatçı Aktör, aktris manken fotomodel şair yazar ve ozanlara başarılı olanlara plaket Töreni yaparak ödüllendirmiştir
26 sanat dalını bir araya toplayan Türkiye’de bir ilk’i ve eşi benzeri olmayan Tüm Sanatçılar Derneğini 2019yılında kurmuş olup Adana ili Kültür Müdürlüğü’nce tebrik edilmesiyle gücüne güç katmış çalışmalarını başarılı şekilde yürütmektedir
SANATÇILARIYLA BÜYÜYEN DERNEK
Tüm Sanatçılar Derneği sanatçılarla günden güne çok büyümeye devam ediyor. Sizler de derneğin değerli üyesi olabilirsiniz
TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ BAŞKANI
CAHİT BABA
Tel. 0 541 836 76 06
TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ
GAZİANTEP BAŞKAN YARDIMCISI
NİHAT İLİKCİOĞLU
Tel. 0 532 764 44 48
Önce Vatan Gazetesi
Haber : Nihat İlikcioğlu
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