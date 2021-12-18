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22 orman mühendisi alınacak

Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alacak

18 Aralık 2021 Cumartesi 13:16
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22 orman mühendisi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Orman  Genel  Müdürlüğü  taşra  teşkilatında,  3234  sayılı  Orman  Genel  Müdürlüğüne İlişkin  Bazı  Düzenlemeler  Hakkında  Kanunun  Ek  1  inci  maddesi,  Kamu  Görevlerine  İlk  Defa Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar  Hakkında  Genel  Yönetmelik  ve  Orman  Genel  Müdürlüğü Personelinin  Atama  ve  Yer  Değiştirme  Esaslarına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri  doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 22 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle  işlemleri  sonlandırılan  adayların  bilgilendirilmesi  dahil)  Orman  Genel  Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İhale detaylarına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
önce VatanBasın İlan KurumuOrman Genel MüdürlüğüOrman Mühendisi
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