2023 YILINDA BİZİ NELER BEKLİYOR?

Astrolog Mine Kapusuz

2023 GEZEGEN HAREKETLERİ:

Mars Retrosu;

12 Ocak 2023'de Mars 8° İkizler Burcunda, S pozisyonuna geçerek retrosunu bitirmeye hazırlanıyor ve 14 Ocak 2023’de geri hareketini bitiriyor.

Merkür Retrosu;

28 Aralık 2022‘de Merkür 24° Oğlak burcunda S pozisyona geçiyor ve 30 Aralık‘ta retrosuna başlayıp, 19 Ocak 2023’te geri hareketini bitiriyor.

(Yeni yıla planlı, ama plansız giriyoruz sürprizlere açık olalım)

20 Nisan 2023’te Merkür 15° Boğa Burcunda S pozisyona geçiyor ve 22 Nisan’da retrosuna başlayıp, 16 Mayıs’ta geri hareketini bitiriyor.

22 Ağustos 2023’te Merkür Başak burcunda S pozisyonunda, 24 Ağustos‘ta da Başak Burcunda 21° de retrosuna başlıyor, 16 Eylül’de 8° Başak Burcunda retrosunu bitiriyor.

12 Aralık 2023’de Merkür 8°Oğlak Burcunda s pozisyonun da ,14 aralık 2023’de retrosuna başlıyor ve 23 aralık 2023’de yay burcunun 29 derecesine geçiyor ve 3 Ocak 2024’te 22° Yay Burcunda geri hareketini tamamlıyor.

Jüpiter Retrosu;

20 Aralık 2022'de Jüpiter Koç Burcuna taşınıyor

16 Mayıs 2023’de Jüpiter Koç Burcundan çıkıp, Boğa Burcuna yerleşiyor. 30 Mayıs’ta Jüpiter Boğa Kuzey Ay Düğümü ile kavuşuyor.

Jüpiter 5 Eylül‘de 15° Boğa Burcunda retrosuna başlıyor ve 1 ocak 2024’de 5° de geri hareketini bitiriyor.

Jüpiter Boğa Burcunda 26 Mayıs 2024’e kadar kalacak.

Uranüs Retrosu;

Bildiğiniz üzere, 25 Ağustos 2022’de 18° Boğa Burcunda retrosuna başlamış olan Uranüs, 22 Ocak 2023’de S pozisyona geçip, 24 Ocak‘ta geri hareketini bitiriyor.

28 Ağustos uranus 23° derecede S Posizyonunda,30 Ağustos’da Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor 23 derecede ,28 ocak 2024 de 19° retrosunu bitiriyor

(7 haziran 2025 uranüs İkizler burcunda transitine başlıyor )

Satürn Retrosu;

Satürn, 7 Mart 2023’de 3 yıl misafir kalacağı Balık Burcuna geçiş yapıp yerleşiyor.

16 Haziran 2023’de Satürn S pozisyonda ve 18 Haziran‘da 7° Balık Burcunda retrosuna başlıyor.

5 Kasım’da 00° Balık Burcunda retrosunu bitiriyor.

(14 Şubat 2026 ‘da satrün koç burcunda transitine başlıyor)

Plüton Retrosu;

23 Mart 2023’te de Plüton Kova Burcuna geçiyor.

1 Mayıs’ta Plüton Kova burcunda S pozisyona geçiyor ve 3 Mayıs’ta Kova Burcu 0° de geri hareketine başlıyor. 11 Haziran’da Plüton Oğlak Burcuna geçiş yaparak retrosuna burada devam ediyor.

21 Ocak 2024’de Plüton tekrar Kova Burcuna gelecek.

Neptün Retrosu;

2 Temmuz 2023’de Neptün 27° Balık Burcunda retrosuna başlıyor.

5 Aralık 2023’de S pozisyona geçen Neptün, 07 Aralık 2023’de 24° de geri hareketini bitiriyor

Venüs Retrosu;

24 Temmuz - 5 eylül 2023 Venüs Aslan Burcunda Retro.

22 Temmuz 2023’te 28° Aslan Burcunda S pozisyonunda gerilemeye hazırlanıyor, 24 Temmuz’da 28° geri hareketine başlıyor

Venüs 3 eylülde S pozisyonuna geçip, 5 eylülde 12° Aslan Burcunda retrosunu bitiriyor.

Tutulmalar;

20 Nisan 2023 - 29° Koç Burcunda kuzeyli hibrit güneş tutulması

5 Mayıs 2023 - 14° Akrep Burcunda güneyli ay tutulması appulse

14 Ekim 2023 - 21° Terazi Burcunda güneyli güneş tutulması annular

28 Ekim 2023 - 5° Boğa Burcunda kuzeyli ay tutulması partili

KOÇ BURCU;

Evet, Sevgili Koçlar, 2023 size neler getiriyor :)

Ay Kova burcunda yeni yıla giriyorsunuz, Mısır tabletlerine göre bütün odak noktanız, gecen yıl olduğu gibi hatta önümüzdeki 3 yıldır olduğu gibi, yeni çevreler, yeni arkadaşlıklar, kariyerin getirdiği paralar, para kazanma şekliniz, hayata bakışınız. Yeni yıla çok yoğun olarak giriş yapıyorsunuz, çevreniz değişiyor ve ayın kombinasyonları ile yeni seyahatler, yeni insanlar, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, bu 2,5 - 3 yıldır yapamadığınız, hep engellediğiniz hayalleriniz ve hedeflerinizi revize etmiş olarak yeni bir bakış açısı ile yıla merhaba diyorsunuz.

Tabii ki bunları Şubat’ta daha çok deneyimlemiş, yaşamış olacaksınız. 20 Aralık 2022 itibariyle burcunuza taşınan Jüpiter size bolluğu, bereketi, şansı ve büyümeyi getirecek. Jüpiter girdiği alanı büyüttüğü için, sizler de biraz kilo alacaksınız Sevgili Koçlar :) bu alana biraz dikkat edelim. 16 Mayıs’a kadar Jüpiter’i misafir ediyor olacaksınız, bu zamanı iyi değerlendirin, nasiplerinizi iyi toplayın.

Jüpiter Yay ve Balık burcunun yöneticisidir, ilahi sistem tarafından korunacaksınız. Elinizde elde etmiş olduğunuz 3 yılın deneyimleri var, bu sayede arkanıza bakmadan ticari anlamda iş yapmak, dava süreçleriniz varsa bu alanları yenilemek, bir ilişkiye başlamak, ilişki yaşadığınız kişinin çevresinden destekler almak söz konusu olabilir.

Jüpiter 16 Mayıs’tan itibaren Boğa burcuna haritanızda 2. evinize para alanında ilerleyecek. Bu dönemde, 3 yıldır yapamadığınız kazancı, bereketi, bolluğu, şansı paraya çevirmeye, gayrimenkul almaya, yeni yatırımlar yapmaya doğru gittiğiniz bir süreç olacak. Bunu daha çok ikili ilişkiler alanında deneyimleyeceksiniz, hayatınıza aldığınız kişiler, ortaklıklar, dostluklar size şanslar, yeni fırsatlar getirecek. Kısa seyahatler size yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler getirecek, bir evlilik dahi olma olasılığı yüksek görünüyor diyebiliriz, bu alanlarda çok şanslı olacaksınız Sevgili Koçlar :)

Bu sene 4 tane tutulmamız var, bu tutulmalar her ne kadar sizin burcunuzu da kapsıyor olsa da, aslında hala Akrep – Boğa aksında tutulmalarını yaşıyor olacağız. Kendi kazanımlarınıza güvenin ki Jüpiter Boğa burcunda, çok para kazanma şansınızın daha da yukarı gittiği bir dönem olacak.

Mart ayına geldiğimizde, her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor olacak, gökyüzünde çok büyük bir merasim var, 7 Mart 2023’te Satürn Balık burcuna 12. evinize taşınıyor. Hayatınız ve çevreniz bu kadar hızlı değişirken, bu süreçte mutlaka korkularınız, kaygılarımız kendini gösterecektir, sakın korkularınıza kapılmayın. Unutmayın ki tutulmalar hala Akrep - Boğa aksında, aslında siz bu yollardan geçtiniz, geçmiş deneyimlerinizden elde ettiğiniz kazanımlara bakmanız gerekiyor. Satürn sizi korkutmasın, Satürn’ün buradaki yolculuğu 2,5 yıl devam ediyor olacak.

23 Mart 2023’e geldiğimizde Plüton Kova burcuna 11. evinize taşınıyor. Zaten 2,5 yıldır hayatınızda hayalleriniz, hedefleriniz ve dostluklarınız, toplum önündeki statünüz ile ilgili ve kariyerinizin getirdiği paralarla ilgili aslında size bir şeyler anlatmak istedi, sağlam temel yapıları kurmak istedi. Peki, bu sağlam temelleri atabildiniz mi? Buralardan ne ders çıkarttınız? Plüton küçücük bir geçiş yapıyor ve duruma bakıyor.

Aslında burada parayı nasıl kullandığınızla alakalı süreçler olacak, çünkü Jüpiter ve Plüton arasında sert bir açı meydana gelecek. Siz daha önce Plüton - Satürn karelerini yasamıştınız, şimdi ise Plüton - Jüpiter etkileşimi yoğun olacak. Bu nedenle, maddi kazançlarınızın size ne kattığını, insanların size ne değer verdiğini, hareketinizin tavırlarınızın ne kadar değiştiğini gözlemleyen bir alan olacak bu Plüton transiti. Her Koç burcuna aynı tepki vermeyecek derecesine göre değişecek, zaten 0 dereceye kadar ilerleyecek.

23 Mart 2023’te de Plüton Kova Burcuna geçiyor ve 3 Mayıs’ta Kova Burcu 0° de geri hareketine başlıyor. 11 Haziran’da Plüton Oğlak Burcuna geçiş yaparak retrosuna burada devam ediyor olacak. Plüton’un Oğlak burcundaki retrosu 10. evinizde yine kariyer alanızda, dediğim gibi kariyer alanınızda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kariyerin getirdikleri, kariyerinizden aldığınız dersler, kazandığınız paralar, tüm bunlara bakmanız gerekiyor, statünüzün ne olmasını istiyorsunuz karar vermelisiniz.

21 Ocak 2024’de Plüton tekrar Kova Burcuna gelecek, artık tamamen hedeflerinizi, hayata bakışınızı, kariyerle ilgili neler yapıp neler yapamayacağınızı sorgulayacak. Jüpiter zaten size şans getirmişti, yine Jüpiter Boğaya geçince, Kuzey Ay Düğümü maddi anlamda sizi genişletmişti, hatta ikili ilişkilerde de büyütmüş, yeni kadersel insanlar karşınıza çıkarmıştı. Şimdi buralarla ilgili neler alıp, neler almadığınıza bakmak isteyen bir gökyüzüne sahipsiniz Sevgili Koçlar.

Tutulmalara bakarsak 20 Nisan’da 29° Koç Burcunda hibrit güneş tutulması ile başlıyoruz ve bu da Kuzey Ay Düğümü ile etkileşim halinde ve burada Jüpiter’e bir kare açısı var, yine Mars Plüton kareleri de var. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Uranüs de yine Boğa burcunda, Uranüs’ten çok güzel bir destek alıyorsunuz. Burada hayatınızda ne istiyorsunuz, nasıl bir yol izleme kararı aldınız, paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz, kazançlarınızı nasıl yönlendiriyorsunuz, hayata bakışınızı değiştirdiniz mi diye soran bir gökyüzü ile karşı karşıyasınız. Kuzeyli tutulma burcunuzda olduğu için, aslında kendinize daha çok değer vermelisiniz, kendi hayatınızı düzene koymalı ve hızlı hareket etmemelisiniz.

5 Mayıs’ta 14° Akrep Burcunda 8. Evinizde ay tutulması var, bu güneyli bir tutulma. Burada deneyimlisiniz, daha önce krizler yasamıştınız, maddi kaynaklarınızla ilgili dışarıdan gelecek olan vaatlere, sözlere, paralara güvenmemeniz gerektiğini anlatan bir alan aslında. Satürn Balık burcunda 12. evinizde ve Güney Ay Düğümü o alanda, 2022 yılında deneyimlediğiniz kimlere güvenip yarı yolda kaldığınızı görmeniz gerekiyor, konular kapatılmadıysa bunları kapatabileceğiniz bir gökyüzü enerjisi sizlerle oluyor Sevgili Koçlar.

14 Ekim’de 21° Terazi Burcunda 7. evinizde güneyli güneş tutulması meydana geliyor. Bu tutulma sizin ikili ilişkiler alanınızı etkiliyor, hayatınızda değiştirmeniz gereken ve hayatınıza alacağınız insanlarla ilgili, bir evlilik veya ortaklık kararı olabilir. Güneyli tutulma olduğundan eski ilişkiler gündeme gelebilir, eskilerden çıkardığınız dersleri almış olmanız gerekiyor.

Satürn bu arada Balık burcunda, ama Plüton ve Uranüs’ün kariyerinizde çok güzel bir etkisi var. Jüpiter’de Kova burcunda 11. evinizde diyor ki burada abartılı hareketler sergilemeyin, hayatınızda ikili ilişkilerde değişikliğe gitmeniz gerekiyor, eğer yapmadıysanız sistem sizi değişikliğe götürecek gibi gözüküyor.

Burada maddi kaynaklar çok önemli, Venüs – Satürn karşıtlığı yaşıyor olacaksınız, yanlış yere yatırım yapmak gibi korkularınıza dikkat etmelisiniz. Yine Neptün de bu alanda ve Plüton ile çok güzel bir açısı var aslında ama ikili ilişkiler ve kariyer hayatında kopuşlar, ayrılıklar var. Burada da kendinizi yetiştirip, önünüze çıkacak fırsatları ve maddi kaynakları nasıl değerlendirdiğiniz ile alakalı bir süreci gösteriyor.

28 Ekim’de 5° Boğa Burcunda 2. evinizde partili ay tutulması gerçekleşiyor, sizi 2022 Kasım ayına götürüyor ve başkalarından gelecek olan paralara, miras konularına veya alma verme dengenize bir tık daha dikkatli olmanızı söylüyor.

Burada yine Satürn’den çok güzel bir destek alıyorsunuz, eski deneyimlerinizi göz önüne alarak hareket etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Burada Plüton – Kuzey Ay Düğümü karesi var, bir kariyer değişikliği, işten ayrılma, bir ortaklığın veya evliliğin bitişini getirebilir veya bazı Koçlar için zorunlu bir evlilik veya sözleşmeye de neden olabilir.

Gelelim Merkür retrolarına, bu yıl sonuncusu hariç tüm Merkür retroları toprak elementinde gerçekleşiyor.

Merkür 30 Aralık‘ta 24° Oğlak burcunda retrosuna başlayıp, 19 Ocak 2023’te geri hareketini bitiriyor. Yine kariyeriniz ön planda, bu bir ortaklığın bitişi veya evliyseniz boşanma olabilir, yeni başlatılan bir ortaklığın nasıl ilerleyeceğini gösterecektir.

Bir diğer Merkür Retrosu, 22 Nisan’da 15° Boğa burcunda 2. evinizde maddi kaynaklarınız ve kazançlarınız alanında başlayıp, 16 Mayıs’ta 5° Boğa burcunda geri hareketini bitiriyor. Unutmayalım ki, yılı kapatırken 28 Ekim’de yine 5° Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek ve bu tutulma burada yasadığınız şeyleri tetikleyecek. Aslında bu geçtiğimiz 2022 senesinde maddi kaynaklarınız ve özdeğer alanınızı tetiklemişti, orada revize etmeniz gereken alanları size teker teker gösteriyor olacak Sevgili Koç Burçları

Diğer bir Merkür retrosu 24 Ağustos‘ta da 21° Başak Burcunda sizin 6. evinizde retrosuna başlıyor, 16 Eylül’de 8° Başak burcunda geri hareketini bitiriyor. Sağlığınız ve kimlerle çalıştığınız çok önemli, eski iş hayatınıza dönebilirsiniz, oradan teklif gelebilir, eski iş arkadaşlarınızla tekrar karşılaşabilirsiniz, orada kariyerinizle ilgili insanlarla bir araya gelip görüşme yapabilirsiniz.

Yılın 4. ve son Merkür retrosu, 14 Aralık’ta 8° Oğlak burcunda 9. evinizde başlıyor ve 3 Ocak 2024’te 22° Yay burcunda 10. evinizde geri hareketini tamamlıyor. Bu retro sizin inançlarınız alanında, mahkemelik süreçler alanında, burada bir dava bir mahkemelik süreç gündeme gelebilir, hayata bakışınızı yenilemeniz gerekebilir. Merkür’ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte, sistem sizi 2021 yılına götürüyor, o dönemdeki inançlarınız, paylaşımlarınız, verdiğiniz kararlar, bu bir evlilik veya boşanma olabilir, bunlarla ilgili tekrar gündemler olabilir. 2021 ve 2022 yıllarında imzaladığınız sözleşmeler, anlaşmalarla ilgili revize etmeniz gereken alanları gösterir.

Bu yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri de Venüs’ün 24 Temmuz’da 28° Aslan burcunda retro hareketi olacak, Aslan burcu sizin 5. Eviniz, çocuklarınız, aşk hayatınız, özdeğeriniz, yatırım işleriniz alanında gerçekleşiyor ve Kuzey Ay Düğümü ile de güzel bir açısı var. Mesela burada daha önce bir yeteneğiniz vardı, buna tekrar yönelmeniz gerekiyor, daha önce yaptığınız bir işi dönüştürerek, değiştirerek yapabilirsiniz, çocuğunuzla ilgili bir gündeminiz varsa tekrar ortaya çıkacaktır. Venüs retrosunda haritanız desteklenmiyorsa para ve yatırımlarınızla ilgili dikkatli olmanız gereken bir süreç olabilir.

Venüs 3-4 Eylül’de S pozisyonda olacak, 5 Eylül’de 12° Aslan Burcunda retrosunu bitirecek, bu süreçte çok dikkatli olmalısınız. Bu tarihlerde çocukları sevindirin, çocukları mutlu etmeye çalışın, burayı daha rahat ve daha kolaylıkla atlatırsınız.

Bu sene tutulmalar aksından geçtiğimiz için sağlığınız çok önemli olacak tutulmalar arasında imajınızı değiştirirseniz sizin için daha iyi olacaktır, özellikle 20 Nisan ve 14 Ekim’deki tutulmalarda imajınızı değiştirirseniz sağlıkla ilgili konularda daha rahat ve hafif atlatırsınız diyorum.

Sevgili Koçlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum ve geçişiniz kolay olsun diyorum.

Sevgiyle kalın,