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2022’nin ilk güneş tutulması,

2022’nin ilk güneş tutulması, bugün 30 Nisan gece 23.27’de Boğa burcunda 10 derecede. Yeni ay 4. Evde yAni babamızı, atalarımızı , köklerimizi temsil eden evde. 

01 Mayıs 2022 Pazar 12:37
2022’nin ilk güneş tutulması,

Merhaba dostlar,
2022’nin ilk güneş tutulması, bugün 30 Nisan gece 23.27’de Boğa burcunda 10 derecede. Yeni ay 4. Evde yAni babamızı, atalarımızı , köklerimizi temsil eden evde. 

Boğa dünyevi zevkleri, yemeyi, içmeyi, parayı sever, güvende olmak ister. Dikkat edin kilo almayın Ramazan’ın ardından

Uranüsyen bir tutulma, yani güven için uzatılan ellere elektrik şoku gelebilir , ani beklenmedik …Kuzey Ay düğümü de yanında , bu hayatta gitmemiz özgürleşmemiz gereken hayat yolu …

Tam karşısında 10. Evde, anne evi, kariyer evi, burda şans noktası akrep burcunda. Akrep değişimi, dönüşümü anlatır , kariyerimizde olduğuna göre geçmişten gelen mesleği değiştirebiliriz bu şanslı gelebilir çünkü 2. Evde Jüpiter ve Venüs’e üçgen açı yapıyor . Jüpiter büyük iyicil gezegen, Venüs hem aşkı hem parayı anlatır ve 2. Evde para evi . Sahip olduklarımız demektir.

Önemli bir nokta da Venüs, Jüpiter ve Neptün balık burcunda kavuşumda 2. Evde toplanmışlar. Neptün hayalleri de verir, balık Burcu ise duygusal , naif, psişik ve hayalci, zodyağın tekamülünü tamamlamış iç dünyamızı anlatan Burcu. 

Tutulmanın yükseleni ise oğlak Burcu , otoriter komutan edasında disiplinli ve yöneticisi sınayan öğretmen Satürn de 2. Evde, yani para harcayabiliriz, kova burcunda olduğu İÇİN de kolektifi de etkiliyor , herkes bütçelere dikkat etmeye çalışsa iyi olur.

1. Evdeki pluton da dönüşümü
Değişimi verir, yükselen eviniz olduğu İÇİN dış görünüşümüZde değişiklik yapmak isteyebiliriz . 

Tüm dönüşümler hayrınıza olsun , tutulma bütüne şifa olsun , Jüpiter balıkta şifa versin tüm hastalıklar durulsun inşallah , ayrıca Boğa baş
Boyun kısmını da anlatır , sağlık anlamında özen göstermeli . 

Yeni aylar , yeni başlangıçlar demektir, yeni açtığınız sayfalarda umutlarımız gerçek olsun
 Sevgilerimle

Önce Vatan Gazetesi

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