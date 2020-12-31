2021 YENGEÇ BURCU

21.12.2020 itibari ile yaşamımızda yeni bir döngü başladı (20 yıl) ve bu döngü ile “bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” deneyimleyeceğiz.

Dolayısı ile 2021 yılını da anlamak için, 21 Aralık’ta başlayan bu yeni döngünün farkında olmak gerekiyor.

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar özellikle pandemi ile ilgili konularda “yeni normal” dediğimiz kuralları hayatımıza adapte ediyoruz.

Bir çoğumuzun merak ettiği “pandemi biter mi?” sorusunun cevabının, yine kendimizde olduğunun farkında olalım.

Ülke olarak herkes üzerine düşenin bilincinde olup, kendinden başkalarının da “sorumluluğunu” üstlendiği takdirde, bu salgını yenebileceğiz.

Aşı bile olsak; onun da belli bir koruyucu süresi olacak, dolayısı ile eğer kuralları (maske, mesafe ve hijyen) bütün toplum uygularsa bu pandemi kontrol altına alınabilir.

Yoksa; “aşı olduk, her şey eskisi gibi olacak” düşüncesi, oldukça yanlış olur…

Zaten 21 Aralık 2020 itibari ile Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda (hava elementi) başlattığı döngü; “başkalarının adına sorumluluk almak” üzere, toplumu dizayn edecek olan bir süreç.

Dolayısı ile; “banane, kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır!” diyebileceğimiz bir durum içinde değiliz kesinlikle.

Çünkü yanındaki kişi eğer “kuralları” deliyorsa; maalesef, senin esaretinin süresi uzamış oluyor. Aynı şekilde aynı durum senin için de geçerli.

Dolayısı ile tam bir Kova teması olan; “bütünün hayrına” hareket etme durumu burada ön plana çıkıyor.

Yani “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” yaşayacağız bundan sonra.

Bu salgın; biz bu sorumluluk bilincini kavrayana dek sürer.

Öğrenirsek; bu salgın Mart 2023’te son bulur.

Öğrenmezsek; önümüzdeki 20 yıla yayılan “virüs ile yaşam” yeni normalimiz olarak hayatımızı şekillendirir. (2040)

Herkes ne kadar çabuk, başkalarına karşı sorumlu davranmayı öğrenirse, o kadar çabuk, “özgürlüklerimize”kavuşuruz.

Bu sene özellikle Mayıs ayının sonuna kadar, 2020 yılının devamı olan pandemi rutininle devam ediyoruz.

O tarihten sonra, kış aylarından itibaren pandemi için uygulanan önlemlerin sonuçlarını göreceğiz. Muhtemelen Haziran ortasından itibaren salgını kontrol altına almakla ilgili yeni düzenlemeler geliyor olacak.

Salgın yaz aylarında daha hafifler ve aşı ile kontrol altına alına alınıyor gibi gözükse de, 2023 İlkbaharına kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşıyoruz.

Bu sene önemli işlerinizi, evlenmek, taşınmak, işyeri açmak gibi önemli olan girişimlerinizi Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yapmanızı öneririm.

Çünkü yılın geri kalanında Kasım ortasına kadar yine engelleyen, yavaşlatan durumlar yaşayabiliriz.

Ancak bu yıl hangi konuda olursa olsun, beklettiğiniz, bir türlü harekete geçiremediğiniz projelerinizi ele alabileceğiniz enerjiniz olacak.

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Gelelim 2021 yılını Tutulmalara ve gezegen hareketlerine göre incelemeye.

--ORTAK KAZANÇLARIN ve BORÇLARIM --

OCAK

URANÜS: 2021’yılına retro olarak giriyor ve 14.1.2021 ‘ direk hareketine geçiyor.

Süresi: 14 Ocak 2021- 20.Ağustos 2021

Uranüs; 21. Aralık 2020’de Satürn+Jüpiter kavuşumu ile başlayan Kova sürecinin de modern astroloji de yönetici gezegeni. Uranüs ani gelişen beklenmedik sıra dışı olayları, toplumsal hareketliliği, sürprizleri ve umulmadık olanları yaşatır.

Uranüs sizin; 11.evinizde transit ediyor. Dolayısı ile; soysal çevrenizde ve

arkadaş gruplarınızda beklenmedik gelişen olaylar gündeminizde olacak. Toplu olarak yapılan gösterilere katılma gibi durumunuz olabilir.

Bazı arkadaşlarınızın evleri ile ilgili, beklenmedik haberler duyabilirsiniz. Taşınabilirler, satabilirler gibi.

Uranüs tekrar 20 Ağustos 2021 retro oluyor.

ŞUBAT

1.MERKÜR Retrosu 30.1.2021- 21.2.2021

Şubat’ın ilk üç haftasında teknolojik sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir.

Geçmiş borçlar bu süreçte yeniden karşınıza gelebilir. Teknolojik aletlerin azizliğine uğrayıp, ödediğinizi düşündüğünüz ödemelerin gerçekleşmediği bilgisi ile ileride karşılaşabilirsiniz.

İletişim sorunları olacağından yanlış anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz.

Retronun yarattığı fırsat: Geçmişte vermiş olduğunuz bir borcunuz geri gelebilir.

MART

YILIN EN GÜZEL AYI

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Yılın en uyumlu ayı. Ayrıca bu süreç sonraki Nisan ve Mayıs aylarına da yansıyacak. Ancak en sorunsuz ay olarak Mart ayı gözüküyor.

NİSAN

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Bu girişimlerinizi Nisan’ın ilk haftasına denk getirmeniz yerinde olur.

PLÜTON Retrosu: 7.4.2021 - 6.10.2021

İkili ilişkilerinizde bir kriz yaşanabilir. Bir kıskançlık söz konusu olabilir. Tutku ile bağlı olduğunuz eşinizle ayrılma kararı verebilir ancak bir türlü ayrılamıyor olabilirsiniz.

Eşinizle bir ayrılık sürecine girebilirsiniz.

Retronun yarattığı fırsat; geçmişte bozulan birlikteliğinizi yoluna sokmak ve yeniden yapılandırmak şansınız olabilir.

MAYIS

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Mayıs’ın ilk üç haftasını değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte çok iyi konsantre olabilir ve disipline olabilir, işlerimizin kolaylıkla sorumluluğunu alabiliriz.

Ancak bu konuda da bizi engelleyen durumlar Satürn retrosunda başımıza gelir.

SATÜRN Retrosu: 23.5.2021 - 11.11.2021

Ortak kazançlarınızda sorunlar çıkabilir. Ödeme zorluğu yaşayacağınız bir süreç olabilir.

Bu retroyu ödemeler ve borçlar konusunda olumlu olarak değerlendirebileceğiniz yöntem şöyle olabilir: Geçmişte yarım kalmış, bir türlü toparlayamadığınız alacak vereceklerinize konsantre olabilir. Borçlarınızı yapılandırabilir. Geçmişe yönelik borçlarınızı kapatmak için disiplinli bir şekilde çalışarak sabırla durumu toparlayabilirsiniz.

1.AY TUTULMASI: 26.5.2021

SAĞLIĞINIZ…

Sağlığınız ile ilgili bilmediğiniz bir durum açığa çıkabilir. Takip eden altı ay belki de bir teşhis konulması için yapılacak işlemlerle geçebilir.

Daha önceden bilinmeyen sağlık konuları bu Ay tutulmasından sonra netlik kazanır ve takip eden altı ay içinde artık ne yapmak istediğinizi bilirsiniz. Özellikle yılın sonunda yılın son tutulması ile siz sağlığınız konusu ile yapmayı planladığınız projelerinizi başlatabilirsiniz. Takip eden altı ay sağlığınızla ilgili önemli uygulamalarınızı hayatınıza geçiriyor olabilirsiniz.

2.Merkür Retrosu 30.5.2021 - 22.6.2021

Bu süreçte biraz içe kapanacak ve kendinizle yüzleşme fırsatı bulabileceksiniz. Bazı iç hesaplaşmalar, bazı özür dileme ve affetmeler gündeminiz olabilir.

Ayrıca bu süreç İletişiminize dikkat etmeniz gereken süreçtir.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; kişisel gelişiminizle ilgili eskiden yapmaya çalıştığınız ve bir türlü yapamadığınız çalışmaları uygulamaya koyabilirsiniz. Eksik kalmış çalışmalarınızı tamamlayabilirsiniz.

HAZİRAN

1.GÜNEŞ TUTULMASI: 10.6.2021

İÇ DÜNYANIZ ve RUHUNUZ…

Bu tutulma ile takip eden altı ay boyunca bir takım, iç hesaplaşmalar ve yüzleşmeler yaşayıp, aldığınız kararları uygulamaya koyabilirsiniz.

Kendi kişisel gelişiminiz için yeni başlangıçlar kararı yapabilirsiniz.

Yoga, meditasyon gibi çalışmalar ilginizi çekebilir.

JÜPİTER Retrosu: 20.6.2021 - 18.10.2021

Bu sene şans ve fırsatlar size ortaklarınız, ortak kazançlarınız tarafından geliyor olacak.

Ancak bu sene Haziran sonundan Ekim ortasına kadar olan dört ay içinde şansızlık yaşayabilirsiniz.

Ortak gelirleriniz konusunda, örnek eşten nafaka veya kira geliri gibi başkaları üzerinden gelen gelirlerinizde bazı aksamalar ve gecikmeler nedeniyle bazı problemler yaşayabilirsiniz. Önceden bildiğiniz takdirde bu günler için önlem alabilirsiniz belki.

NEPTÜN Retrosu: 25.6.2021 - 1.12.2021

Yılın ilk yarısı başkalarına yardım konusunda daha duyarlı olabilirsiniz. Merhamet ve yardımlaşma yılın ilk yarısı kendisini gösterecek. Ayrıca yaratıcılığınız da bu süreçte daha artar. Sanatla ilgilenenlerin değerlendirebileceği bir süreç.

Ancak bu sene Haziran sonundan Aralık ayına kadar olan dört ay içinde yardımlaşma konularında problemler yaşayabilirsiniz.

Hatta iyi niyetinizin suistimal edildiği günler olabilir. Dikkat.

Siz Neptün retrosunu 9.eviniz olan yüksek eğitim, ticaret, yabancılar ve hukuksal alanda yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile, eğitim çağındaysanız eğitim hayatınızla ilgili yardımlaşmalarda bulunabilirsiniz.

Maneviyatı güçlü biriyseniz, hayır işlerinde bulunabilirsiniz.

Ticaret işlerinizde iyi niyetiniz ağır basabilir.

Ancak retro sürecinde özellikle ticaret konusunda aldatılmamaya, dolandırılmamaya dikkat etmelisiniz.

Hayır işlerinizde, iyi niyetinizin suistimal edilmemesine dikkat etmelisiniz.

TEMMUZ

Temmuz ayı içinde kişisel işlerimizle (ilişkilerimiz, girişimlerimiz gibi) ilgilenebilirsiniz.

Bir taraftan kişisel işlerinizde ilerleme kaydedilirken, bu süreçte toplumu ve jenerasyonu ilgilendiren önemli konularda duraksama ve yavaşlamalar söz konusu olabilir.

Oldukça hareketli, bireysel olarak atak olduğunuz, bol iletişimli heyecanlı bir ay Temmuz ayı yaşayacağız.

Sizi çok fazla etkileyen bir durum olmasa bile bu ay toplumsal konularda zorluklar yaşanabilir.

Ancak bireysel olarak, enerjimizin oldukça yerinde olacağı bir ay olacak Temmuz ayı.

AĞUSTOS

URANÜS Retrosu: 20.8.2021 - 18.1.2022

Süresi: 20 Ağustos 2021 – 18.1.2022

Uranüs tekrar retro olmasıyla, ortak gruplarla yapmayı planladığınız işleriniz ani çıkan nedenlerden dolayı duraksayabilir. İşler planladığınız gibi gitmeyebilir.

“Özgürlük” hissiniz bu süreçte tetiklenebilir. Dayatmalara, isyan edesiniz gelir.

Ancak Uranüs gezegeni sürprizlerin gezegenidir. Dolayısı ile bu süreçte en aklımıza gelmeyeni yaşatır.

Uranüs retrosunun başlamasıyla toplumu ilgilendiren tüm konularda ağırlaşma ve yavaşlama görülür (negatif manada).

Uranüs retrosunda hem beklenmedik sürprizlerle karşılaşır, hem hiçbir iş ilerlemiyor gibi hissederiz.

Yılı bu enerji ile bitiriyoruz.

EYLÜL

Eylül ayının genelinde toplumu ilgilendiren konular oldukça ağır geçiyor ve neredeyse hiç bir şey ilerlemiyor gibi hissedebiliriz, hatta öyle yaşayabiliriz.

Tüm toplumsal ve jenerasyon gezegenlerinin hepsi retro durumdalar. Buna birde ay sonu itibari ile yılın 3. Merkür retrosu da ekleniyor olacak ve bu enerji aynen Ekim ayına da taşınıyor olacak.

3. Merkür Retrosu 27.9.2021 - 18.10.2021

Eylül ayının sonunda iletişimde ve iletişim aletlerinde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

EKİM

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Ailenizle olan iletişiminizde anlaşmalarınızda bu süreçte problem yaşayabilirsiniz. Yanlış anlamalara veya yanlış anlaşılmalara dikkat.

Özellikle anneniz ve babanızla diologlarınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz. Dikkat edilmezse, küslükler ve ayrılıklar söz konusu olabilir.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden küs olduğunuz yakın çevrenizle,ailenizle, kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla barışabilirsiniz.

KASIM

2.AY TUTULMASI 19.11.2021

ARKADAŞLARIM

Sosyal çevrenizden, arkadaş gruplarınızdan bazı haberler alıp ve bu haberlerle çoktan beri kararsız kaldığınız konularda, olayların netleşmesiyle birlikte bazı kararlar alırsınız.

Bazı arkadaşlıklar bitebilir. Bazıları ile ciddi konuşmalar yapabilirsiniz.

Açığa çıkan durumlar nedeniyle önünüzdeki altı ay boyunca arkadaş gruplarınızda bazı kopuşlar yaşanabilir.

ARALIK

2.GÜNEŞ TUTULMASI: 4. Aralık 2021

SAĞLIKLI YAŞAMA ADIM

Mayıs sonunda sağlığınızla ilgili açığa çıkan konularla ilgili yaklaşık altı ay kadar uğraştınız. Bir şeyler için çaba gösterdiniz.

Sağlığınızı korumak için önemli kararlar aldınız ve takip eden altı ay boyunca bu konuda çabalar harcadınız.

Şimdi ise yılın son Güneş tutulmasıyla birlikte sağlığınız için hayatınızda bir takım yeni projeler başlatıyorsunuz.

Bu ya bir tedavi süreci olabileceği gibi, spor veya diyet gibi konular da olabilir.

Bundan sonrası için hayatınızı yeniden projelendiriyorsunuz.

VENÜS :19.12.2021 - 29.1.2022

Eğer bu sene evlilik kararınız varsa; en çok yılın ilkbahar aylarını tavsiye ediyorum.

İkinci seçenek olarak Kasım ayından başlayıp, Aralık ortasına kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz.

Ancak tavsiye etmeyeceğim tarih Kesinlikle 19 Aralık’tan başlayıp, Ocak 2022 sonuna kadar olan süreçtir.

Bu tarihler haricinde kalan tarihleri seçebilirsiniz.

Retro sürecinde, eşinizle veya ortağınızla ikili ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Gözden düşebilir ve itibar kaybına uğrayabilirsiniz.

Dolayısı ile bu sefer Venüs retrosunda eşinizle ilgili ikili ilişkilerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

İyi seneler dilerim..

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

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