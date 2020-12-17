2021

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar 2020’nin devamı olan uygulamaları, yeni şartlara uygun olarak yeniden düzenlenmiş şekilde yaşıyoruz.

Ancak yaz itibari ile; tüm Dünya’da yoğun olarak ortak alınacak kararlar gündemi belirleyebilir.

2021 YILIN 1. AY TUTULMASININ TÜRKİYE’YE ETKİSİ

26 Mayıs 2021 günü, İstanbul saatine göre (-3) saat 14:13’ itibari ile 2021 yılının ilk Ay tutulmasını, 5 derece 25 dakika Yay burcunda yaşayacağız.

Bu Ay tutulması Türkiye haritasının 6.evinde, dolayısı ile ülkenin tüm üniformalı çalışanları ile ilgili yeni düzenlemeleri içeriyor.

26 Mayıs’ta gerçekleşecek olan bu Ay tutulması; Türkiye için tüm uniformalı çalışanları:

Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları

Askerler, polisler ve diğer güvenlik görevlileri.

İlahiyatçılar, imamlar ve diğer din adamları

İle ilgili uygulanmış olan bazı kuralların ne gibi sonuçlar doğurduğunu net olarak görebiliriz.

Daha önceden alınan bazı karar ve uygulamaların sonuçları bu Aytutulması ile “bilinir” olacaktır.

Özellikle kamu görevlisi kadın çalışanlar için, pozitif ayrımcılık konusunda ortaya çıkan sonuçlar neticesinde ya bazı uygulamalar sonlanır, ya da yeni bazı alınacak önemli kararlar olabilir.

1) Kamu çalışanları (memurlarla) ilgili düzenlemeler ve süreçte ortaya çıkan sonuçları.

2) Sağlık çalışanlarına (doktorlar, hemşireler, hasta bakıcıları, laborantlar v.s) ilgili düzenlemeler ve sonuçları.

3) Askerler, polisler ve güvenlik görevleri ile ilgili alanda, daha önceden alınmış kararların sonuçları.

4) Eğitim ve özellikle yüksek eğitim alanında yeni bir sistemin hayata geçişi. Akademisyenlerin, yeni çalışma şartlarında hayata geçen yeni durumlar ve sonuçları.

5) Din adamları ile ilgili netleşen şartlar. Nelerden vazgeçileceği veya sonuçları itibari ile nelerin yeniden düzenleneceği.

6) Adalet, hukuk ve hukukçular konusunda (hakim, avukat, savcı v.s) yapılan veya yapılacak reformlar ve sonuçları bu ay tutulması ile netleşir. Ve bu alanda atılacak yeni adımlar takip eden altı ay içinde hayata geçer.

Bu tutulma bize net olarak nelerin yapılması gerektiğini gösterecektir.

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2021 YILIDA 1. GÜNEŞ TUTULMASININ TÜRKİYE’YE YANSIMASI

10 Haziran 2021 günü, İstanbul saatine göre (-3) saat 13:52’ itibari ile 2021 yılının ilk Güneş tutulmasını, 19 derece 47’ dakika İkizler burcunda yaşayacağız.

Bu Güneş tutulması ile; adeta zaman durmuş, ve olması gerekenin artık devreye girmeye başladığı zaman dilimine gelmiş bulunuruz.

Sanki, artık verilen tüm krediler kullanılmış, insanlığa sunulan tolerans tükenmiş durumda olup, atılması gereken adımların özellikle sağlık alanında alınacak kararların devreye gireceği dönemdir.

Dolayısı ile yapılması gerekenin gerçekleşme zamanı gelmiş.

Yeni durumlar ve yeni başlangıçlar zamanı.

“Halkın sağlığı” konuları ve bu alanda yeni düzenlemelerin uygulamaya konulması söz konusu olacaktır.

Bu Güneş tutulması Dünya için aslında, “küresel İKLİM” sorunları ile ilgili olarak atılacak yeni adımları göstermekte. Ancak Türkiye için bu “küresel iklim” sorunlarından başka, Güneş tutulması ile, halkın sağlığı adına yeni başlayan bir dönemi göstermekte.

Bu süreçte yapılan anlaşmalarda Dünya’da ortak bir hareket etme durumu ele alınırken bu durum ülkemizde, birazda “kapalı kapılar ardından” yapılan ve gündeme gelmeyen anlaşmalar olarak gerçekleşebilir.

Ayrıca bu tutulmada Dünya ile atılacak ortak adımlarımız harici, tarım ve üretim konusunda da atılacak yeni adımlarımız olabilir.

(Bu tutulmada transit Mars Türkiye’nin ikinci evinde ve 29 derece gibi anaretik bir derecede oluşu ile de, bu tutulmanın ülke olarak bir yerlere ödeyeceğimiz ödemeler, anlaşmalar, tazminatlar v.s. de ilgisi olabilir).

Muhtemel yaptırımlar söz konusu olabilir. Bunların uluslararası konularla ilgisi olup, ekonomik yönden maddi ve manevi zorluklara maruz kalabiliriz.

(Çünkü bu tutulma Türkiye haritasının 12.evinde gerçekleşiyor. 12.ev gizli, kapaklı konular olup; Türkiye haritasının 12.evinde ise, halkı anlatan Ay bulunuyor. Ayrıca 12.ev sağlık konularıyla da yakından ilgilidir.)

Dolayısı ile bu Tutulmanın, halkın yaşamında bazı yeni düzenlemelerin gündeme geleceği, sağlık konuları ile ilgili halkı zorlayacak bazı konular, belki aşıya ulaşmadaki zorluklar ön plana çıkabilir.

Bu; tutulmanın zorlayan bir tarafı olmakla birlikte, ülkemiz için önemli olan başka başlıkları da içeriyor.

Güneş tutulmaları, bizim karşı koyamayacağımız, kadersel olarak yeni başlaması gereken durumları anlatır.

Dünya’da ortak bir İKLİM teması olmakla birlikte; bu tutulmada ülkemiz için önemli reformların devreye gireceği bir dönem olabilir.

Örnek:

Bazı uluslar arası anlaşmalar olabilir. Ancak bu gündeme çok yansımaz.

Ülkemizin tarım ile ilgili yapacağı yeni düzenlemeler ile “tarımda reform”dan söz edebiliriz.

Ayrıca eğitim sektörü ve eğitmenlerle ilgili önemli reformların devreye gireceği bir süreç olarak ta yansıyacaktır.

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2021 YILIDA 2. AY TUTULMASININ TÜRKİYE’YE YANSIMASI

19 Kasım 2021 günü, İstanbul saatine göre (-3) saat 11:57’ itibari ile 2021 yılının ikinci Ay tutulmasını, 27 derece 14 dakika Boğa burcunda yaşayacağız.

Türkiye için bu yılın ikinci Ay tutulması; özellikle müttefik olduğu ülkelerle bazı beklenmedik durumların gelişmesi olarak yaşanabilir.

Üye olunan; NATO, Gümrük birliği, Avrupa birliği gibi organizasyonlar ve üye olduğumuz gruplarla da ilgili “sürpriz” sayılabilecek aniden ve beklenmedik birden gelişen konular gündeme gelebilir.

Bu güne kadar içyüzünü bilemediğimiz, bir türlü anlayamadığımız konular da tutulmadan sonra net olarak anlaşılır olabilir. Fluluk ortadan kalkar müttefik olduğumuz ülkeler netleşir.

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2021 YILIDA 2. GÜNEŞ TUTULMASININ TÜRKİYE’YE YANSIMASI

4 Aralık 2021 günü, İstanbul saatine göre (-3) saat 10:42’ itibari ile 2021 yılının ikinci Güneş tutulmasını, 12 derece 22’ dakika Yay burcunda yaşayacağız.

Sağlık sektörü ve sağlık çalışanları ile ilgili yeniden ele alınan kurallar söz konusu olacaktır.

Senenin bu son tutulmasında sağlık alanında reformlarla birlikte sağlık çalışanları ile ilgili önemli düzenlemeler devreye girecektir.

Bir takım “anlaşmalı çalışmalar” söz konusu olabilir.

Ayrıca askerlerimiz ve polislerimiz ile ilgili de alınan yeni kararlar uygulamaya konulabilir. Bazı yeni başlangıçlar ve anlaşmalar gündemi belirleyebilir.

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SONUÇ

2021 yılı ülkemiz için; senenin ilk yarısı gündeme gelen konular genel olarak 2020 yılının devamı olarak gerçekleşiyor.

En önemli konu pandemi olduğu için; Mayıs ayının sonuna kadar ülkemiz de Dünya’nın geri kalanı gibi salgın, aşı, korunma gibi konular en önemli gündemi oluşturuyorlar.

Mayıs sonu itibari ile ülkemiz salgın konusunda, hastaneler ve aşılar konusunda aldığı kararların sonuçlarını alacaktır.

Haziran ortasından itibaren, ülke özellikle salgın konusunda önemli yaptırım kararları alabilir. Bu da demek oluyor ki; sene başında alınan kararların istenen sonuca ulaşamayacağından olabilir. Önemli kararlar uygulamaya konulacaktır.

Ekonomik endişeler nedeniyle salgının yeterince sıkı tutulmamasının, önemli sonuçları olabilir ve sağlık alanında yeni uygulamalar devreye girebilir.

Yazın sağlık alanında alınan kararlar ciddi şekilde uygulanıp, Kasım sonunda bu uygulamanın neticesi alınacaktır. Bunun sonucuna göre muhtemelen Dünya sağlık örgütü ile birlikte (veya yeni kurulacak olan bir sağlık organizasyonu) çalışılıp, sağlık alanında önemli reformlar gündeme gelebilir.

Yılın genelinde sağlık yönetimi en önemli konu olmakla birlikte; yaz ayları ayrıca Dünya’da ele alınacak olan diğer reformlar söz konusu olacaktır.

Bunlar: ortak tarım reformu, iklim anlaşmaları, su yönetimi, eğitim sistemi, hukuk reformu, güvenlik, Nato/AB, ticaret ve gıda konusunda gerçekleştirilecek reformlar.

Tüm bu konular ülkemiz için yaz boyunca (Haziran-Kasım) Dünya’nın gündemi olarak sağlık konularıyla birlikte, paralel götüreceğimiz diğer konular olacaktır.

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Takipte kalın, devamında 2021 burçlarınız geliyor.

Ayrıca lütfen; öncevatan gazetesinde Pandemiyi yazdığım, “2021 Giriş” yazımı okuyunuz.

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Danışmanlık için: [email protected]