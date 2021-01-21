2021 TERAZİ BURCU

21.12.2020 itibari ile yaşamımızda yeni bir döngü başladı (20 yıl) ve bu döngü ile “bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” deneyimleyeceğiz.

Dolayısı ile 2021 yılını da anlamak için, 21 Aralık’ta başlayan bu yeni döngünün farkında olmak gerekiyor.

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar özellikle pandemi ile ilgili konularda “yeni normal” dediğimiz kuralları hayatımıza adapte ediyoruz.

Bir çoğumuzun merak ettiği “pandemi biter mi?” sorusunun cevabının, yine kendimizde olduğunun farkında olalım.

Ülke olarak herkes üzerine düşenin bilincinde olup, kendinden başkalarının da “sorumluluğunu” üstlendiği takdirde, bu salgını yenebileceğiz.

Aşı bile olsak; onun da belli bir koruyucu süresi olacak, dolayısı ile eğer kuralları (maske, mesafe ve hijyen) bütün toplum uygularsa bu pandemi kontrol altına alınabilir.

Yoksa; “aşı olduk, her şey eskisi gibi olacak” düşüncesi, oldukça yanlış olur…

Zaten 21 Aralık 2020 itibari ile Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda (hava elementi) başlattığı döngü; “başkalarının adına sorumluluk almak” üzere, toplumu dizayn edecek olan bir süreç.

Dolayısı ile; “banane, kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır!” diyebileceğimiz bir durum içinde değiliz kesinlikle.

Çünkü yanındaki kişi eğer “kuralları” deliyorsa; maalesef, senin esaretinin süresi uzamış oluyor. Aynı şekilde aynı durum senin için de geçerli.

Dolayısı ile tam bir Kova teması olan; “bütünün hayrına” hareket etme durumu burada ön plana çıkıyor.

Yani “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” yaşayacağız bundan sonra.

Bu salgın; biz bu sorumluluk bilincini kavrayana dek sürer.

Öğrenirsek; bu salgın Mart 2023’te son bulur.

Öğrenmezsek; önümüzdeki 20 yıla yayılan “virüs ile yaşam” yeni normalimiz olarak hayatımızı şekillendirir. (2040)

Herkes ne kadar çabuk, başkalarına karşı sorumlu davranmayı öğrenirse, o kadar çabuk, “özgürlüklerimize”kavuşuruz.

Bu sene özellikle Mayıs ayının sonuna kadar, 2020 yılının devamı olan pandemi rutininle devam ediyoruz.

O tarihten sonra, kış aylarından itibaren pandemi için uygulanan önlemlerin sonuçlarını göreceğiz. Muhtemelen Haziran ortasından itibaren salgını kontrol altına almakla ilgili yeni düzenlemeler geliyor olacak.

Salgın yaz aylarında daha hafifler ve aşı ile kontrol altına alına alınıyor gibi gözükse de, 2023 İlkbaharına kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşıyoruz.

Bu sene önemli işlerinizi, evlenmek, taşınmak, işyeri açmak gibi önemli olan girişimlerinizi Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yapmanızı öneririm.

Çünkü yılın geri kalanında Kasım ortasına kadar yine engelleyen, yavaşlatan durumlar yaşayabiliriz.

Ancak bu yıl hangi konuda olursa olsun, beklettiğiniz, bir türlü harekete geçiremediğiniz projelerinizi ele alabileceğiniz enerjiniz olacak.

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Gelelim 2021 yılını Tutulmalara ve gezegen hareketlerine göre incelemeye.

--ÇOCUKLARIN veya AŞKIM--

OCAK

URANÜS: 2021’yılına retro olarak giriyor ve 14.1.2021 ‘ direk hareketine geçiyor.

Süresi: 14 Ocak 2021- 20 Ağustos 2021

Uranüs; 21. Aralık 2020’de Satürn+Jüpiter kavuşumu ile başlayan Kova sürecinin de modern astroloji de yönetici gezegeni. Uranüs ani gelişen beklenmedik sıra dışı olayları, toplumsal hareketliliği, sürprizleri ve umulmadık olanları yaşatır.

Uranüs sizin; 8.evinizde transit ediyor. Bir türlü yoluna girmeyen ödemelerinizde sürpriz gelişmeler olabilir. Ya beklenmedik ödemeleriniz yapılabilir veya beklenmedik borçlar karşınıza çıkabilir.

Uranüs tekrar 20 Ağustos 2021 retro oluyor.

ŞUBAT

1.MERKÜR Retrosu 30.1.2021- 21.2.2021

Şubat’ın ilk üç haftasında teknolojik sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir.

Eski sevgiliniz ile bu süreçte iletişim kurabilirsiniz. Geçmişte iletişim sorunu nedeniyle küsenler bu retroda barışma fırsatı bulabilirler.

MART

YILIN EN GÜZEL AYI

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Yılın en uyumlu ayı. Ayrıca bu süreç sonraki Nisan ve Mayıs aylarına da yansıyacak. Ancak en sorunsuz ay olarak Mart ayı gözüküyor.

NİSAN

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Bu girişimlerinizi Nisan’ın ilk haftasına denk getirmeniz yerinde olur.

PLÜTON Retrosu: 7.4.2021 - 6.10.2021

Evinizi değiştirebilirsiniz. Tadilat yapmak isteyebilirsiniz. Başka yere taşınmak isteyebilirsiniz. Muhtemelen bu niyetiniz Ekim’den sonra daha akıcı gelişebilir.

Ancak Nisan’ın son 3 haftasında ise daha çok kişisel değil, toplumuzu ve içinde yaşadığımız jenerasyonu etkileyen problemler devreye girmeye başlayacak.

Bir şeyler değişiyor olacak. Bu nedenden dolayı yapmayı planladığınız işlerde problemler yaşayabilirsiniz.

Örnek verecek olursam; siz bir iş insanı iseniz, bu retro sürecinde ülkeler arası seyahat kısıtlaması gelebilir ve siz kariyerinizde önemli olan bir iş seyahatinizi yapamayabilirsiniz.

Veya yeni bir iş ile anlaştınız ve yeni işinize başlamayı planlıyorsunuz, toplumu ilgilendiren bir olay yüzünden ( önemli değişimler) bu durum gerçekleşmeyebilir veya gecikebilir.

Ne zamana kadar?: Ekim’in ilk haftasına kadar.

MAYIS

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Mayıs’ın ilk üç haftasını değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte çok iyi konsantre olabilir ve disipline olabilir, işlerimizin kolaylıkla sorumluluğunu alabiliriz.

Ancak bu konuda da bizi engelleyen durumlar Satürn retrosunda başımıza gelir.

SATÜRN Retrosu: 23.5.2021 - 11.11.2021

Varsa eğer çocuklarınızın sorumlulukları ile ilgili konular önünüze gelebilir. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz.

Eğer aşk çağındaysanız, bu süreçte aşkınızla aranıza mesafe girebilir.

Bu retroyu işyerinizde olumlu olarak değerlendirebileceğiniz yöntem şöyle olabilir: Geçmişte yarım kalmış, disiplinli çalışmayı gerektiren işlerinizi sabırla toparlayabilirsiniz.

Örneğin; çocuğunuz ile ilgili bir sorumluluktan kaçtınız ve işin kolay tarafını seçtiniz diyelim. İşte bu retro süreci bunu telafi etmenin fırsatını sunuyor. Her neyse geçmişte olupta içinizde ukte kalan bu durum, tekrar ele almanın zamanı gelmiş demektir. Bu fırsatı bu sefer kaçırmayın ve değerlendirin…

Aynı fırsat “sevgili” konusunda da geçerlidir…

1.AY TUTULMASI: 26.5.2021

KARDEŞİM…

Bu ay tutulması ile; kardeş, kuzen, komşu gibi yakın çevrenizle ilgili bilmediğiniz bir şeyi öğreneceğiniz bir tutulma oluyor.

Önünüzdeki altı ay boyunca her neyse açığa çıkan olay bu konu ile ilgili gelişmeler yaşarsınız.

Ayrıca yılın son tutulması olan Güneş tutulmasının konusu da bu açığa çıkan durumlarla ilgili hayatınızda yeni kararlar alıp yeni başlangıçlar yapacak olmanız.

2.Merkür Retrosu 30.5.2021 - 22.6.2021

Bu Merkür retro sürecinde, yüksek eğitiminizi yaptığınız alanda muhtemelen hocanızla veya rektörünüzle aranızda iletişim nedeniyle bir sorun yaşayabilirsiniz.

Bu süreç İletişiminize özellikle dikkat etmeniz gerekir.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden bir hocanızla iletişim nedeniyle bozulmuş olan ilişkinizi düzeltme fırsatınız olur. Kendinizi ifade edebilir, geçmişi düzeltebilirsiniz. Değerlendirin…

HAZİRAN

1.GÜNEŞ TUTULMASI: 10.6.2021

YÜKSEK EĞİTİMİM…

Yüksek eğitiminizle ilgili yeni projeleriniz ve başlangıçlarınız olabilir.

Aksayan bir eğitiminizi devam ettireceğiniz gibi; başka bir eğitim dalına da ilgi duyabilirsiniz. Eğitim planınızı değiştirebilirsiniz.

Bu alacağınız kararlar artık kaderseldir.

Ve olması gerekeni yapıyor olacaksınız.

JÜPİTER Retrosu: 20.6.2021 - 18.10.2021

Bu sene size şans ve fırsatlar varsa çocuklarınızdan yana gülecek.

Bekarlar için ise; aşkınızdan yana şanslı olacağınız bir yıl olacak.

Ancak bu sene Haziran sonundan Ekim ortasına kadar olan dört ay içinde şansızlık yaşayabilirsiniz.

Varsa eğer çocuklarınızla ilgili konularda veya aşk konusunda şanssızlıklar yaşayabileceğiniz bir süreç.

Hatta birden fazla aşk arasında kalıp problemler yaşayabilirsiniz.

NEPTÜN Retrosu: 25.6.2021 - 1.12.2021

Yılın ilk yarısı başkalarına yardım konusunda daha duyarlı olabilirsiniz. Merhamet ve yardımlaşma yılın ilk yarısı kendisini gösterecek. Ayrıca yaratıcılığınız da bu süreçte daha artar. Sanatla ilgilenenlerin değerlendirebileceği bir süreç.

Siz Neptün retrosunu 6.eviniz olan iş arkadaşlarınız ve sağlık alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile, iş arkadaşlarınızla yardımlaşma bu yıl kendisini önemli ölçüde gösterecek.

Ancak bu sene Haziran sonundan Aralık ayına kadar olan dört ay içinde yardımlaşma konularında problemler yaşayabilirsiniz.

Hatta iyi niyetinizin suistimal edildiği günler olabilir.

Bu işyerinizde de olabilir.

Aynı zamanda sağlık alanında da yaşayabilirsiniz. Birine yardım ederken, belkide hastalanabilirsiniz. Dolayısı ile retro sürecinde özellikle merhamet duygunuzu etkileyen yardımlara karşı dikkatli olmalısınız. Yanılmalara açık bir süreç.

Dikkat.

TEMMUZ

Temmuz ayı içinde kişisel işlerimizle (ilişkilerimiz, girişimlerimiz gibi) ilgilenebilirsiniz.

Bir taraftan kişisel işlerinizde ilerleme kaydedilirken, bu süreçte toplumu ve jenerasyonu ilgilendiren önemli konularda duraksama ve yavaşlamalar söz konusu olabilir.

Oldukça hareketli, bireysel olarak atak olduğunuz, bol iletişimli heyecanlı bir ay Temmuz ayı yaşayacağız.

Sizi çok fazla etkileyen bir durum olmasa bile bu ay toplumsal konularda zorluklar yaşanabilir.

Ancak bireysel olarak, enerjimizin oldukça yerinde olacağı bir ay olacak Temmuz ayı.

AĞUSTOS

URANÜS Retrosu: 20.8.2021 - 18.1.2022

Süresi: 20 Ağustos 2021 – 18.1.2022

Uranüs tekrar retro olmasıyla, beklenmedik durumları da beraberinde getiriyor; beklediğiniz ödemeleriniz gerçekleşmeyebilir.

Uranüs retrosunun başlamasıyla toplumu ilgilendiren tüm konularda ağırlaşma ve yavaşlama görülür (negatif manada).

Uranüs retrosunda hem beklenmedik sürprizlerle karşılaşır, hem hiçbir iş ilerlemiyor gibi hissederiz.

Yılı bu enerji ile bitiriyoruz.

EYLÜL

Eylül ayının genelinde toplumu ilgilendiren konular oldukça ağır geçiyor ve neredeyse hiç bir şey ilerlemiyor gibi hissedebiliriz, hatta öyle yaşayabiliriz.

Tüm toplumsal ve jenerasyon gezegenlerinin hepsi retro durumdalar. Buna birde ay sonu itibari ile yılın 3. Merkür retrosu da ekleniyor olacak ve bu enerji aynen Ekim ayına da taşınıyor olacak.

3. Merkür Retrosu 27.9.2021 - 18.10.2021

Eylül ayının sonunda iletişimde ve iletişim aletlerinde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

EKİM

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Bu süreçte kendinizi doğru ifade edemeyebilirsiniz. iletişiminizde yanlış anlaşmalarınızda bu süreçte problem yaşayabilirsiniz.

Özellikle diologlarınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz. Dikkat edilmezse, küslükler ve ayrılıklar söz konusu olabilir.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

KASIM

2.AY TUTULMASI 19.11.2021

GELİR ve GİDERLERİM…

Ortak kazançlarınız, nafaka kira gibi elde ettiğiniz ekstra gelirleriniz ve borçlarınızla ilgili durumunuzun netleşeceği bir tutulma olacak bu sizin için.

Dolayısı ile takip eden altı ay boyunca, bir borç yapılandırması veya bir kredi alımı söz konusu olabilir.

Bu tutulma size önemli kararlar aldırır.

ARALIK

2.GÜNEŞ TUTULMASI: 4. Aralık 2021

AKRABALARIM…

Yakın çevrenizle birlikte bir takım projeleri başlatma kararı alabilirsiniz. Haziran ayındaki tutulmada, yakın çevrenizle ilgili daha önceden bilmediğin bazı durumların farkına vardınız. Ve bu konu ile ilgili olarak altı ay boyunca bazı kararlar aldınız.

İşte şimdi yılın son tutulmasında bu konularla ilgili eyleme geçme kararı alıyorsunuz. Takip eden altı ay içinde projelerinizi eyleme koyuyorsunuz…

VENÜS :19.12.2021 - 29.1.2022

Eğer bu sene evlilik kararınız varsa; en çok yılın ilkbahar aylarını tavsiye ediyorum.

İkinci seçenek olarak Kasım ayından başlayıp, Aralık ortasına kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz.

Ancak tavsiye etmeyeceğim tarih Kesinlikle 19 Aralık’tan başlayıp, Ocak 2022 sonuna kadar olan süreçtir.

Bu tarihler haricinde kalan tarihleri seçebilirsiniz.

Retro sürecinde, ebeveynlerinizle olan ikili ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Gözden düşebilir ve itibar kaybına uğrayabilirsiniz.

Ayrıca bu süreçte evde tadilat dekorasyon yaptırmanızı tavsiye etmem. Çünkü sonuçtan memnun kalmayabilirsiniz.

Bunun için ya retro öncesini eğer oluyorsa 2022’in Şubat ayını beklemenizi tavsiye ederim.

Dolayısı ile bu sefer Venüs retrosunda aile büyükleri ile ikili ilişkilerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

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