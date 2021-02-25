2021 OĞLAK BURCU

21.12.2020 itibari ile yaşamımızda yeni bir döngü başladı (20 yıl) ve bu döngü ile “bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” deneyimleyeceğiz.

Dolayısı ile 2021 yılını da anlamak için, 21 Aralık’ta başlayan bu yeni döngünün farkında olmak gerekiyor.

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar özellikle pandemi ile ilgili konularda “yeni normal” dediğimiz kuralları hayatımıza adapte ediyoruz.

Bir çoğumuzun merak ettiği “pandemi biter mi?” sorusunun cevabının, yine kendimizde olduğunun farkında olalım.

Ülke olarak herkes üzerine düşenin bilincinde olup, kendinden başkalarının da “sorumluluğunu” üstlendiği takdirde, bu salgını yenebileceğiz.

Aşı bile olsak; onun da belli bir koruyucu süresi olacak, dolayısı ile eğer kuralları (maske, mesafe ve hijyen) bütün toplum uygularsa bu pandemi kontrol altına alınabilir.

Yoksa; “aşı olduk, her şey eskisi gibi olacak” düşüncesi, oldukça yanlış olur…

Zaten 21 Aralık 2020 itibari ile Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda (hava elementi) başlattığı döngü; “başkalarının adına sorumluluk almak” üzere, toplumu dizayn edecek olan bir süreç.

Dolayısı ile; “banane, kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır!” diyebileceğimiz bir durum içinde değiliz kesinlikle.

Çünkü yanındaki kişi eğer “kuralları” deliyorsa; maalesef, senin esaretinin süresi uzamış oluyor. Aynı şekilde aynı durum senin için de geçerli.

Dolayısı ile tam bir Kova teması olan; “bütünün hayrına” hareket etme durumu burada ön plana çıkıyor.

Yani “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” yaşayacağız bundan sonra.

Bu salgın; biz bu sorumluluk bilincini kavrayana dek sürer.

Öğrenirsek; bu salgın Mart 2023’te son bulur.

Öğrenmezsek; önümüzdeki 20 yıla yayılan “virüs ile yaşam” yeni normalimiz olarak hayatımızı şekillendirir. (2040)

Herkes ne kadar çabuk, başkalarına karşı sorumlu davranmayı öğrenirse, o kadar çabuk, “özgürlüklerimize”kavuşuruz.

Bu sene özellikle Mayıs ayının sonuna kadar, 2020 yılının devamı olan pandemi rutininle devam ediyoruz.

O tarihten sonra, kış aylarından itibaren pandemi için uygulanan önlemlerin sonuçlarını göreceğiz. Muhtemelen Haziran ortasından itibaren salgını kontrol altına almakla ilgili yeni düzenlemeler geliyor olacak.

Salgın yaz aylarında daha hafifler ve aşı ile kontrol altına alına alınıyor gibi gözükse de, 2023 İlkbaharına kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşıyoruz.

Bu sene önemli işlerinizi, evlenmek, taşınmak, işyeri açmak gibi önemli olan girişimlerinizi Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yapmanızı öneririm.

Çünkü yılın geri kalanında Kasım ortasına kadar yine engelleyen, yavaşlatan durumlar yaşayabiliriz.

Ancak bu yıl hangi konuda olursa olsun, beklettiğiniz, bir türlü harekete geçiremediğiniz projelerinizi ele alabileceğiniz enerjiniz olacak.

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Gelelim 2021 yılını Tutulmalara ve gezegen hareketlerine göre incelemeye.

--PARAM--

OCAK

URANÜS: 2021’yılına retro olarak giriyor ve 14.1.2021 ‘ direk hareketine geçiyor.

Süresi: 14 Ocak 2021- 20.Ağustos 2021

Uranüs; 21. Aralık 2020’de Satürn+Jüpiter kavuşumu ile başlayan Kova sürecinin de modern astroloji de yönetici gezegeni. Uranüs ani gelişen beklenmedik sıra dışı olayları, toplumsal hareketliliği, sürprizleri ve umulmadık olanları yaşatır.

Uranüs sizin; 5.evinizde transit ediyor. Dolayısı ile varsa eğer çocuklarınızla ilgili beklenmedik olaylar yaşayabilirsiniz.

Uranüs tekrar 20 Ağustos 2021 retro oluyor.

ŞUBAT

1.MERKÜR Retrosu 30.1.2021- 21.2.2021

Şubat’ın ilk üç haftasında teknolojik sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir.

Teknolojik arızalar nedeni ile bu süreçte para kaybına uğrayabilirsiniz. Veya yine teknolojik aletlerin azizliğine uğrayıp yaptığınızı düşündüğünüz ödemeleriniz yapılmamış olabilir.

Retronun yaratacağı fırsat ise; geçmişten kalan bir alacağınız bu süreçte gelebilir.

Kaybettiğiniz maddi değeri olan bir eşyanızı bu süreçte ararsanız bulabilirsiniz.

MART

YILIN EN GÜZEL AYI

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Yılın en uyumlu ayı. Ayrıca bu süreç sonraki Nisan ve Mayıs aylarına da yansıyacak. Ancak en sorunsuz ay olarak Mart ayı gözüküyor.

NİSAN

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Bu girişimlerinizi Nisan’ın ilk haftasına denk getirmeniz yerinde olur.

PLÜTON Retrosu: 7.4.2021 - 6.10.2021

Kendinizi tepeden tırnağa yeniden yapılandırmanız söz konusu olabilir. İmaj çalışması yapabilirsiniz.

Bazı olumsuz huylarınızdan, nefret, kin veya kıskançlık gibi huylarınızla yüzleşebilir ve bu huylarınızdan zor da olsa vazgeçmeyi deneyebilirsiniz.

Ancak Nisan’ın son 3 haftasında ise daha çok kişisel değil, toplumuzu ve içinde yaşadığımız jenerasyonu etkileyen problemler devreye girmeye başlayacak.

Bir şeyler değişiyor olacak. Bu nedenden dolayı yapmayı planladığınız işlerde problemler yaşayabilirsiniz.

Örnek verecek olursam; siz bir iş insanı iseniz, bu retro sürecinde ülkeler arası seyahat kısıtlaması gelebilir ve siz kariyerinizde önemli olan bir iş seyahatinizi yapamayabilirsiniz.

Veya yeni bir iş ile anlaştınız ve yeni işinize başlamayı planlıyorsunuz, toplumu ilgilendiren bir olay yüzünden ( önemli değişimler) bu durum gerçekleşmeyebilir veya gecikebilir.

Ne zamana kadar?: Ekim’in ilk haftasına kadar.

MAYIS

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Mayıs’ın ilk üç haftasını değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte çok iyi konsantre olabilir ve disipline olabilir, işlerimizin kolaylıkla sorumluluğunu alabiliriz.

Ancak bu konuda da bizi engelleyen durumlar Satürn retrosunda başımıza gelir.

SATÜRN Retrosu: 23.5.2021 - 11.11.2021

Burcunuzun yönetici gezegeni Satürn; sınayan, sorumluluk yükleyen disiplinli olmamızı talep eden bir gezegendir.

Kolay konsantre olabilir, üstlendiğimiz işleri sabırla yerine getirebiliriz.

Ancak Satürn’ün retro olduğu süreçte maddi sıkıntı yaşayabileceğiniz bir süreçe giriyorsunuz.

Mal varlığınız bu süreçte azalabilir, engeller çıkabilir. Ekonominizi dengelemeyi öğrenmeniz gerekebilir.

Bu retroyu olumlu olarak değerlendirebileceğiniz yöntem şöyle olabilir: geçmişte sarsılan maddi konularınızla ilgili yarım kalmış, disiplinli çalışmayı gerektiren işlerinizi; bu süreçte sabırla toparlayabilirsiniz. Süreç sonunda sarsılmış bütçenizi ciddi ölçüde sabırla çalışarak yoluna koymuş olduğunuzu görebilirsiniz.

1.AY TUTULMASI: 26.5.2021

RUHUM…

Bu Ay tutulması ile, kendi iç Dünya’nızda kendi kendinize yaşayacağınız bir yüzleşme ile bilmediğiniz bir duygunun açığa çıkmasını yaşayabilirsiniz.

Bu farkındalık sizde önemli duyguları açığa çıkarır.

Önünüzdeki altı ay boyunca her neyse açığa çıkan olay bu konu ile ilgili gelişmeler yaşarsınız. Tekamülünüzle de ilgili olacak olan deneyiminizle bir parça daha olgunlaşacaksınız.

Ayrıca yılın son tutulması olan Güneş tutulmasının konusu da; bu açığa çıkan duygu durumlarınızla ilgili hayatınızda yeni kararlar alıyorsunuz ve yeni adımlar atıyorsunuz.

2.Merkür Retrosu 30.5.2021 - 22.6.2021

Bu Merkür retrosu ile iş yerinizde cihazların bozulması gibi durumlar yaşanabilir. Bilgisayarlarda arıza olabileceğinden data kayıpları yaşayabilirsiniz.

İş arkadaşlarınızla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. İş yerlerinizde teknolojik aletlerin bozulması nedeniyle bazı data kayıpları problem olabilir.

Ancak bu retronun olumlu tarafı, geçmişte küsmüş olduğunuz iş arkadaşlarınızla da barışabilirsiniz.

HAZİRAN

1.GÜNEŞ TUTULMASI: 10.6.2021

EVLİLİKTE YENİ BAŞLANGIÇ…

Mayıs sonundaki yılın ilk Aytutulmasında; eşiniz veya partnerinizle ilgili öğrendiğiniz konular, netleşen ve sizin kararsız kaldığınız konuların hepsi; her ne ise, siz altı ay kadar bu durumlarla yüzleştiniz.

Evliliğiniz üzerine kararlar aldınız.

Ya o zaman karar verip bitirdiniz. Ya da; bu tutulma ile evliliğinizde yeni bir başlangıç yapmaya karar veriyorsunuz.

Takip eden 6 ay boyunca bu konuda çabalarınız olacak.

JÜPİTER Retrosu: 20.6.2021 - 18.10.2021

Bu yıl sizin maddi ve manevi değerleriniz açısından şanslı olduğunuz bir yıl. Bu sene mal varlığınız artabilir.

Ancak bu sene Haziran sonundan Ekim ortasına kadar olan dört ay içinde şansızlık yaşayabilirsiniz.

Maddi yönden beklentilerinizin gerçekleşemeyeceği bir dört aylık bir süreç olacak önünüzde bu süreç için önlem almanız gerekebilir.

NEPTÜN Retrosu: 25.6.2021 - 1.12.2021

Yılın ilk yarısı başkalarına yardım konusunda daha duyarlı olabilirsiniz. Merhamet ve yardımlaşma yılın ilk yarısı kendisini gösterecek.

Ayrıca yaratıcılığınız da bu süreçte daha artar. Sanatla ilgilenenlerin değerlendirebileceği bir süreç.

Siz Neptün retrosunu 3.eviniz olan kardeş, kuzen, komşu gibi yakın çevrenizde yaşıyor olacaksınız.

Dolayısı ile, mesafe olarak size yakın olanlar ve yakında olan akrabalarınızla ilgili yardımlaşma yıl boyu gözlemlenebilir.

Ancak birinin kandırılması veya dolandırılması gibi durumlar olacağı gibi iyi niyetin kötüye kullanılması yaşanabilir.

Retronun yaşanacağı Haziran sonundan Aralık ayına kadar olan dört ay içinde yardımlaşma konularında problemler yaşayabilirsiniz.

TEMMUZ

Temmuz ayı içinde kişisel işlerimizle (ilişkilerimiz, girişimlerimiz gibi) ilgilenebilirsiniz.

Bir taraftan kişisel işlerinizde ilerleme kaydedilirken, bu süreçte toplumu ve jenerasyonu ilgilendiren önemli konularda duraksama ve yavaşlamalar söz konusu olabilir.

Oldukça hareketli, bireysel olarak atak olduğunuz, bol iletişimli heyecanlı bir ay Temmuz ayı yaşayacağız.

Sizi çok fazla etkileyen bir durum olmasa bile bu ay toplumsal konularda zorluklar yaşanabilir.

Ancak bireysel olarak, enerjimizin oldukça yerinde olacağı bir ay olacak Temmuz ayı.

AĞUSTOS

URANÜS Retrosu: 20.8.2021 - 18.1.2022

Süresi: 20 Ağustos 2021 – 18.1.2022

Uranüs tekrar retro olmasıyla, beklenmedik durumları da beraberinde getiriyor; mevcut aşkınız beklenmedik şekilde bitebilir. Birden özgürlük isteği gündem olabilir. Teknoloji üzerinden örneğin internette tanıştığınız aşkınızla sorun yaşayabilirsiniz.

Uranüs retrosunun başlamasıyla toplumu ilgilendiren tüm konularda ağırlaşma ve yavaşlama görülür (negatif manada).

Uranüs retrosunda hem beklenmedik sürprizlerle karşılaşır, hem hiçbir iş ilerlemiyor gibi hissederiz.

Yılı bu enerji ile bitiriyoruz.

EYLÜL

Eylül ayının genelinde toplumu ilgilendiren konular oldukça ağır geçiyor ve neredeyse hiç bir şey ilerlemiyor gibi hissedebiliriz, hatta öyle yaşayabiliriz.

Tüm toplumsal ve jenerasyon gezegenlerinin hepsi retro durumdalar. Buna birde ay sonu itibari ile yılın 3. Merkür retrosu da ekleniyor olacak ve bu enerji aynen Ekim ayına da taşınıyor olacak.

3. Merkür Retrosu 27.9.2021 - 18.10.2021

Eylül ayının sonunda iletişimde ve iletişim aletlerinde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

İşyerinizde üstlerinizle aranızda iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.

Bazı teknolojik aletlerin bozulmasından dolayı bazı data kayıplarına maruz kalabilirsiniz.

Yarattığı fırsat, geçmişte kendinizi ifade edemediğinizden dolayı kaybettiğiniz işiniz için retro zamanında iletişime geçip, kendinizi ifade etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Belki de işinizi geri alırsınız.

EKİM

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Bu süreçte işinizde iletişimde olduğunuz kişilerle iletişim sorunu yaşayabilirsiniz.

Özellikle diologlarınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz. Dikkat edilmezse, küslükler ve ayrılıklar söz konusu olabilir.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

KASIM

2.AY TUTULMASI 19.11.2021

ÇOCUKLARIM. AŞKIM…

Bu Ay tutulması ile, eğer çocuklarınız varsa, onlarla ilgili bilmediğiniz bir konuyu öğrenebilirsiniz.

Yada siz henüz genç ve bekarsınız diyelim; o durumda aşkınız ile ilgili daha önceden bilmediğiniz konular bu Ay tutulması ile önünüze gelir, olaylar netlik kazanır ve siz bilmeniz gerekeni öğrenirsiniz.

Tutulmalar kadersel konular olduğundan olması gereken oluyor, bunun da bilincinde olmak lazım.

Önünüzdeki altı ay boyunca, her neyse açığa çıkan olay bu konu ile ilgili gelişmeler yaşarsınız.

ARALIK

2.GÜNEŞ TUTULMASI: 4. Aralık 2021

İÇ DÜNYANIZ ve RUHUNUZ…

Bu tutulma ile takip eden altı ay boyunca bir takım, iç hesaplaşmalar ve yüzleşmeler yaşayıp, aldığınız kararları uygulamaya koyabilirsiniz.

Kendi kişisel gelişiminiz için yeni başlangıçlar kararı alabilir ; yoga, meditasyon gibi çalışmalara başlayabilirsiniz…

VENÜS :19.12.2021 - 29.1.2022

Eğer bu sene evlilik kararınız varsa; en çok yılın ilkbahar aylarını tavsiye ediyorum.

İkinci seçenek olarak Kasım ayından başlayıp, Aralık ortasına kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz.

Ancak tavsiye etmeyeceğim tarih Kesinlikle 19 Aralık’tan başlayıp, Ocak 2022 sonuna kadar olan süreçtir.

Bu tarihler haricinde kalan tarihleri seçebilirsiniz.

Retro sürecinde, kendi estetik göründünüzde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu süreçte estetik bir girişimde bulunmanızı tavsiye etmem.

Bunun için ya retro öncesini eğer oluyorsa 2022’in Şubat ayınız beklemenizi tavsiye ederim.

İyi seneler dilerim..