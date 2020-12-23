2021 KOÇ BURCU

Koç Burçları ve yükselen Koçlar

21.12.2020 itibari ile yaşamımızda yeni bir döngü başladı (20 yıl) ve bu döngü ile “bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” deneyimleyeceğiz.

Dolayısı ile 2021 yılını da anlamak için, 21 Aralık’ta başlayan bu yeni döngünün farkında olmak gerekiyor.

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar özellikle pandemi ile ilgili konularda “yeni normal” dediğimiz kuralları hayatımıza adapte ediyoruz.

Bir çoğumuzun merak ettiği “pandemi biter mi?” sorusunun cevabının, yine kendimizde olduğunun farkında olalım.

Ülke olarak herkes üzerine düşenin bilincinde olup, kendinden başkalarının da “sorumluluğunu” üstlendiği takdirde, bu salgını yenebileceğiz.

Aşı bile olsak; onun da belli bir koruyucu süresi olacak, dolayısı ile eğer kuralları (maske, mesafe ve hijyen) bütün toplum uygularsa bu pandemi kontrol altına alınabilir.

Yoksa; “aşı olduk, her şey eskisi gibi olacak” düşüncesi, oldukça yanlış olur…

Zaten 21 Aralık 2020 itibari ile Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda (hava elementi) başlattığı döngü; “başkalarının adına sorumluluk almak” üzere, toplumu dizayn edecek olan bir süreç.

Dolayısı ile; “banane, kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır!” diyebileceğimiz bir durum içinde değiliz kesinlikle.

Çünkü yanındaki kişi eğer “kuralları” deliyorsa; maalesef, senin esaretinin süresi uzamış oluyor. Aynı şekilde aynı durum senin için de geçerli.

Dolayısı ile tam bir Kova teması olan; “bütünün hayrına” hareket etme durumu burada ön plana çıkıyor.

Yani “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” yaşayacağız bundan sonra.

Bu salgın; biz bu sorumluluk bilincini kavrayana dek sürer.

Öğrenirsek; bu salgın Mart 2023’te son bulur.

Öğrenmezsek; önümüzdeki 20 yıla yayılan “virüs ile yaşam” yeni normalimiz olarak hayatımızı şekillendirir. (2040)

Herkes ne kadar çabuk, başkalarına karşı sorumlu davranmayı öğrenirse, o kadar çabuk, “özgürlüklerimize”kavuşuruz.

Bu sene özellikle Mayıs ayının sonuna kadar, 2020 yılının devamı olan pandemi rutininle devam ediyoruz.

O tarihten sonra, kış aylarından itibaren pandemi için uygulanan önlemlerin sonuçlarını göreceğiz. Muhtemelen Haziran ortasından itibaren salgını kontrol altına almakla ilgili yeni düzenlemeler geliyor olacak.

Salgın yaz aylarında daha hafifler ve aşı ile kontrol altına alına alınıyor gibi gözükse de, 2023 İlkbaharına kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşıyoruz.

Bu sene önemli işlerinizi, evlenmek, taşınmak, işyeri açmak gibi önemli olan girişimlerinizi Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yapmanızı öneririm.

Çünkü yılın geri kalanında, Mayıs 3.haftasından Kasım ortasına kadar yine engelleyen, yavaşlatan durumlar yaşayabiliriz.

Ancak bu yıl hangi konuda olursa olsun, beklettiğiniz, bir türlü harekete geçiremediğiniz projelerinizi ele alabileceğiniz enerjiniz olacak.

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Gelelim 2021 yılını Tutulmalara ve gezegen hareketlerine göre incelemeye.

--ARKADAŞLARIM--

OCAK

URANÜS: 2021’yılına retro olarak giriyor ve 14.1.2021 ‘ direk hareketine geçiyor.

Süresi: 14 Ocak 2021- 20 Ağustos 2021

Uranüs; 21. Aralık 2020’de Satürn+Jüpiter kavuşumu ile başlayan Kova sürecinin de modern astroloji de yönetici gezegeni. Uranüs ani gelişen beklenmedik sıra dışı olayları, toplumsal hareketliliği, sürprizleri ve umulmadık olanları yaşatır.

Uranüs sizin; 2.evinizde “maddi ve manevi değerleriniz” alanında transit ediyor. Uranüs’ün direk hareketine geçişiyle; bekleyip bir türlü gerçekleşmeyen ödemeleriniz Uranüs’ün direk harekete geçişi ile gerçekleşebilir. Ummadığınız bir alacağınız size ulaşarak sürprizini yapabilir.

Beklenmedik sürprizler size bu yıl özellikle senenin ilk yarısında maddi yönden yansıyacak.

Uranüs tekrar 20 Ağustos 2021 retro oluyor.

ŞUBAT

1.MERKÜR Retrosu 30.1.2021- 21.2.2021

Şubat’ın ilk üç haftasında teknolojik sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir.

Arkadaş gruplarınızda iletişim sorunları ön plana çıkacaktır. Yanlış anlamalar ve anlaşılmalar yüzünden bazı arkadaşlarınızla küsebilirsiniz.

Ancak bu retronun olumlu tarafı, geçmişte küsmüş olduğunuz arkadaşlarınızla da barışabilirsiniz.

MART

YILIN EN GÜZEL AYI

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Yılın en uyumlu ayı. Ayrıca bu süreç sonraki Nisan ve Mayıs aylarına da yansıyacak. Ancak en sorunsuz ay olarak Mart ayı gözüküyor.

NİSAN

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

PLÜTON Retrosu: 7.4.2021 - 6.10.2021

Kariyer alanızda bazı değişim dönüşümler, işten çıkışlar veya yönetim değişmesi gibi durumlar yaşanabilir.

Yeni bir işe girmeyi düşünüyorsanız Nisan ilk haftası içinde girişimlerde bulunabilirsiniz. Evlenmek veya boşanmak gibi toplum önündeki kimliğinizi değiştirecek girişimlerde de bulunabilirsiniz.

Ancak Nisan’ın son 3 haftasında ise daha çok kişisel değil, toplumuzu ve içinde yaşadığımız jenerasyonu etkileyen problemler devreye girmeye başlayacak.

Bir şeyler değişiyor olacak. Bu nedenden dolayı yapmayı planladığınız işlerde problemler yaşayabilirsiniz.

Örnek verecek olursam; siz bir iş insanı iseniz, bu retro sürecinde ülkeler arası seyahat kısıtlaması gelebilir ve siz kariyerinizde önemli olan bir iş seyahatinizi yapamayabilirsiniz.

Veya yeni bir iş ile anlaştınız ve yeni işinize başlamayı planlıyorsunuz, toplumu ilgilendiren bir olay yüzünden ( önemli değişimler) bu durum gerçekleşmeyebilir veya gecikebilir.

Ne zamana kadar?: Ekim’in ilk haftasına kadar.

MAYIS

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Bu süreçte çok iyi konsantre olabilir ve disipline olabilir, işlerimizin kolaylıkla sorumluluğunu alabiliriz.

Ancak bu konuda da bizi engelleyen durumlar Satürn retrosunda başımıza gelir.

SATÜRN Retrosu: 23.5.2021 - 11.11.2021 arasında yaşanacak.

Bu süreçte, arkadaş gruplarınızla aranıza mesafe koyabilirsiniz. Görüşmeleriniz azalabilir. Sorumluluklar konusunda engellerle karşılaşabilirsiniz. Disipline olmakta zorluklar çekebilirsiniz.

Üye olduğunuz gruplardan engellenebilirsiniz, çalışmalar zorlaşabilir. Kendinizi ifade etmekte güçlük yaşayabilirsiniz.

Bir şekilde yalnızlaşabilirsiniz.

Dolayısı ile önemli girişimlerinizi, bu ayın ilk üç haftası içinde yapmanız yerinde olur. Mayıs’ın son haftasından itibaren Kasım sonuna kadar, engeller doğabilir.

Bu retroyu sosyal çevrenizde üye olduğunuz gruplarda olumlu olarak değerlendirebileceğiniz yöntem şöyle olabilir: Geçmişte yarım kalmış, disiplinli çalışmayı gerektiren işlerinizi sabırla toparlayabilirsiniz.

1.AY TUTULMASI: 26.5.2021

YÜKSEK EĞİTİMİNİZLE İLGİLİ, NETLEŞEN DURUMLAR NEDENİYLE ÖNEMLİ KARARLAR ALMA ZAMANI…

Eğer eğitim çağındaysanız, eğitiminizle ilgili ne yapmanız gerekeni bu tutulmadan sonra net olarak bileceksiniz. Bu güne kadar kararsız kaldığınız konularda, bu tutulma bir karar almanızı sağlayacaktır.

Eğer yetişkinseniz, uzaklarla ilgili konular (belki taşınma, göç) ve hukuksal olarak ne olacağı belli olmayan konular bu tutulma ile bir karar almanızı sağlar.

Durumunuz netleşir.

Önümüzdeki altı ay boyunca bu alanda neler yapmanız gerektiği ile ilgili kararlarınız netleşecek.Yılın son tutulmasında ise bu kararlarınızla ilgili bazı projelerinizi başlatıyor olabilirsiniz.

2.Merkür Retrosu 30.5.2021 - 22.6.2021

Kardeş, kuzen, yakın çevre ve akrabalarınızla aranızda iletişim sorunları çıkabilir.

Küçük kazalar yapabilirsiniz. Yakın mesafe trafikte daha dikkatli olmalısınız.

Retro sürecinde bilgisayar veya telefonunuz bozulabilir. Data kaybına uğrayabilirsiniz.

İletişiminize dikkat etmeniz gereken süreçtir.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden küs olduğunuz yakın çevrenizle, kardeşlerinizle barışabilirsiniz.

HAZİRAN

1.GÜNEŞ TUTULMASI: 10.6.2021

KARDEŞLERİNİZLE YENİ BAŞLANGIÇLAR

Yakın çevrenizle ilgili kardeşlerinizin hayatında veya onlarla birlikte alacağınız bazı yeni kararlarınız olabilir.

Bazı yeni adımlar atıyorsunuz. Projelerinizi devreye alabilirsiniz.

Olayları masaya yatırıp, yeni bir dialog kurmak üzere birbirinizi dinleyebilir ve her şeye sünger çekip yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Bu alacağınız kararlar artık kaderseldir. Ve olması gerekeni yapıyor olacaksınız.

JÜPİTER Retrosu: 20.6.2021 - 18.10.2021 arasında yaşanıyor.

Siz bu yıl arkadaşlarınız tarafından şanslısınız. Bu sene size şans ve fırsatlar arkadaşlarınızdan gelecek.

Bolluk ve bereket arkadaş gruplarınızdan size yansıyacak.

Ancak bu sene Haziran sonundan Ekim ortasına kadar olan dört ay içinde şansızlıklar da yaşayabilirsiniz.

Sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla bir araya gelmede veya üye olduğunuz gruplarda, faaliyetlerinizde azalma söz konusu olabilir. Olayların abartılı yansımalarından dolayı arkadaş gruplarınızda işler karışabilir. Bu durum yaklaşık dört ay kadar sürer.

NEPTÜN Retrosu: 25.6.2021 - 1.12.2021

Yılın ilk yarısı başkalarına yardım konusunda daha duyarlı olabilirsiniz. Merhamet ve yardımlaşma yılın ilk yarısı kendisini gösterecek.

Ayrıca yaratıcılığınız da bu süreçte daha artar. Sanatla ilgilenlerin değerlendirebileceği bir süreç.

Ancak bu sene Haziran sonundan Aralık ayına kadar olan dört ay içinde yardımlaşma konularında problemler yaşayabilirsiniz.

Hatta iyi niyetinizin suistimal edildiği günler olabilir.

Dikkat.

Dolayısı ile siz bu Neptün retro sürecini kendi iç dünyanızda yaşadığınızdan. Kandırılmalar ve aldatılmalar ve aldatmalar konusunda bir yüzleşme yaşayabilirsiniz.

Her şekilde bu süreçte yaşayacağınız iç hesaplaşmanın manevi dünyanızla ve tekamülünüzle alakası olacaktır.

TEMMUZ

Temmuz ayı içinde kişisel işlerimizde önemli işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Ancak toplumu ve jenerasyonu ilgilendiren önemli konular devreye girebilir.

Oldukça hareketli, bireysel olarak atak olduğunuz, bol iletişimli heyecanlı bir ay Temmuz ayı yaşayacağız.

Sizi çok fazla etkileyen bir durum olmasa bile bu ay toplumsal konularda zorluklar yaşanabilir.

Ancak bireysel olarak, enerjimiz oldukça yerinde olan bir ay olacak Temmuz ayı.

AĞUSTOS

URANÜS Retrosu: 20.8.2021 - 18.1.2022

Süresi: 20 Ağustos 2021 – 18.1.2022

Uranüs tekrar retro olmasıyla, beklenmedik durumları da beraberinde getiriyor; dolayısı ile ani bir mal çıkışı, bir satış olabileceği gibi ummadığınız bir mal sahipliği de söz konusu olabilir. (Mesela bir miras)

20 Ağustos itibari ile işlerinizde duraksamalar yine kendini göstermeye başlar. Yıl sonuna kadar bu etkiyi görürsünüz.

Uranüs retrosunun başlamasıyla toplumu ilgilendiren tüm konularda ağırlaşma ve yavaşlama görülür (negatif manada). Hiçbir iş ilerlemiyor gibi hissederiz ve bu durum Sonbaharın sonuna kadar devam eder.

EYLÜL

Eylül ayının genelinde toplumu ilgilendiren konular oldukça ağır geçiyor ve neredeyse hiç bir şey ilerlemiyor gibi hissedebiliriz, hatta öyle yaşayabiliriz.

Tüm toplumsal ve jenerasyon gezegenlerinin hepsi retro durumdalar. Buna birde ay sonu itibari ile yılın 3. Merkür retrosu da ekleniyor olacak ve bu enerji aynen Ekim ayına da taşınıyor olacak.

3. Merkür Retrosu 27.9.2021 - 18.10.2021

Eylül ayının sonunda iletişimde ve iletişim aletlerinde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

EKİM

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Eşinizle veya ortağınızla olan iletişiminizde anlaşmalarınızda bu süreçte problem yaşayabilirsiniz. Yanlış anlamalara veya yanlış anlaşılmalara dikkat.

Özellikle eşiniz, partneriniz veya ortağınızla diologlarınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz. Dikkat edilmezse, küslükler ve ayrılıklar söz konusu olabilir.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden küs olduğunuz yakın çevrenizle, kardeşlerinizle barışabilirsiniz.

KASIM

2.AY TUTULMASI 19.11.2021

MADDİ KONULARINIZDA AÇIĞA ÇIKIP; NETLEŞEN DURUMLAR SONRASI ALACAĞINIZ ÖNEMLİ KARARLAR.

Maddi durumunuz bu tutulmadan sonra önemli bir konu olarak karşınıza çıkıyor.

Sahip olduklarınız veya elden çıkaracaklarınızla ilgili bugüne kadar kararsız kalmış olduğunuz konular, bu tutulmadan sonra netleşir ve siz artık bu konuda bir karara varırsınız.

ARALIK

2.GÜNEŞ TUTULMASI: 4. Aralık 2021

YÜKSEK EĞİTİMDE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Eğitim hayatınızla ilgili sene başında aldığınız kararınızı uygulamaya koyacak veya yeni bir eğitim projesi başlatacak olabilirsiniz.

Uzakta veya yurtdışında da bir eğitim kararı olabilir bu durum.

Eğer uzakta bir yere taşınmak istiyorsanız, sene başında aldığınız kararlarınızı bu tutulmadan sonra uygulamaya koyabilirsiniz.

Ayrıca hukuksal konularınızda bazı yeni adımlar atabilirsiniz.

VENÜS : 19.12.2021 - 29.1.2022

Eğer bu sene evlilik kararınız varsa; en çok yılın ilkbahar aylarını tavsiye ediyorum.

İkinci seçenek olarak Kasım ayından başlayıp, Aralık ortasına kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz.

Ancak tavsiye etmeyeceğim tarih Kesinlikle 19 Aralık 2021’den başlayıp, Ocak 2022 sonuna kadar olan süreçtir.

Bu tarihler haricinde kalan tarihleri seçebilirsiniz.

Retro sürecinde işyerinizdeki ikili ilişkilerinize dikkat etmelisiniz.

Bu süreçte sizi bekleyen konular: toplum önünde gözden düşme veya itibar kaybı olabilir. Dolayısı ile bu sefer Venüs retrosunda işyerinizdeki ikili ilişkilerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

İyi seneler diliyorum…

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

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