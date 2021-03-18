2021 BALIK BURCU

21.12.2020 itibari ile yaşamımızda yeni bir döngü başladı (20 yıl) ve bu döngü ile “bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” deneyimleyeceğiz.

Dolayısı ile 2021 yılını da anlamak için, 21 Aralık’ta başlayan bu yeni döngünün farkında olmak gerekiyor.

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar özellikle pandemi ile ilgili konularda “yeni normal” dediğimiz kuralları hayatımıza adapte ediyoruz.

Bir çoğumuzun merak ettiği “pandemi biter mi?” sorusunun cevabının, yine kendimizde olduğunun farkında olalım.

Ülke olarak herkes üzerine düşenin bilincinde olup, kendinden başkalarının da “sorumluluğunu” üstlendiği takdirde, bu salgını yenebileceğiz.

Aşı bile olsak; onun da belli bir koruyucu süresi olacak, dolayısı ile eğer kuralları (maske, mesafe ve hijyen) bütün toplum uygularsa bu pandemi kontrol altına alınabilir.

Yoksa; “aşı olduk, her şey eskisi gibi olacak” düşüncesi, oldukça yanlış olur…

Zaten 21 Aralık 2020 itibari ile Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda (hava elementi) başlattığı döngü; “başkalarının adına sorumluluk almak” üzere, toplumu dizayn edecek olan bir süreç.

Dolayısı ile; “banane, kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır!” diyebileceğimiz bir durum içinde değiliz kesinlikle.

Çünkü yanındaki kişi eğer “kuralları” deliyorsa; maalesef, senin esaretinin süresi uzamış oluyor. Aynı şekilde aynı durum senin için de geçerli.

Dolayısı ile tam bir Kova teması olan; “bütünün hayrına” hareket etme durumu burada ön plana çıkıyor.

Yani “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” yaşayacağız bundan sonra.

Bu salgın; biz bu sorumluluk bilincini kavrayana dek sürer.

Öğrenirsek; bu salgın Mart 2023’te son bulur.

Öğrenmezsek; önümüzdeki 20 yıla yayılan “virüs ile yaşam” yeni normalimiz olarak hayatımızı şekillendirir. (2040)

Herkes ne kadar çabuk, başkalarına karşı sorumlu davranmayı öğrenirse, o kadar çabuk, “özgürlüklerimize”kavuşuruz.

Bu sene özellikle Mayıs ayının sonuna kadar, 2020 yılının devamı olan pandemi rutininle devam ediyoruz.

O tarihten sonra, kış aylarından itibaren pandemi için uygulanan önlemlerin sonuçlarını göreceğiz. Muhtemelen Haziran ortasından itibaren salgını kontrol altına almakla ilgili yeni düzenlemeler geliyor olacak.

Salgın yaz aylarında daha hafifler ve aşı ile kontrol altına alına alınıyor gibi gözükse de, 2023 İlkbaharına kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşıyoruz.

Bu sene önemli işlerinizi, evlenmek, taşınmak, işyeri açmak gibi önemli olan girişimlerinizi Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yapmanızı öneririm.

Çünkü yılın geri kalanında Kasım ortasına kadar yine engelleyen, yavaşlatan durumlar yaşayabiliriz.

Ancak bu yıl hangi konuda olursa olsun, beklettiğiniz, bir türlü harekete geçiremediğiniz projelerinizi ele alabileceğiniz enerjiniz olacak.

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Gelelim 2021 yılını Tutulmalara ve gezegen hareketlerine göre incelemeye.

--RUHUM ve İÇ DÜNYAM--

OCAK

URANÜS: 2021’yılına retro olarak giriyor ve 14.1.2021 ‘ direk hareketine geçiyor.

Süresi: 14 Ocak 2021- 20.Ağustos 2021

Uranüs; 21. Aralık 2020’de Satürn+Jüpiter kavuşumu ile başlayan Kova sürecinin de modern astroloji de yönetici gezegeni. Uranüs ani gelişen beklenmedik sıra dışı olayları, toplumsal hareketliliği, sürprizleri ve umulmadık olanları yaşatır.

Uranüs sizin; kardeş kuzen gibi yakın çevrenizde gelişecek sürpriz olayları gösteriyor. Hiç umulmadık durumlar akrabalarınız alanında yaşanabilir. Onların hayatındaki ani gelişen olaylar baş döndürücü olabilir.

Uranüs tekrar 20 Ağustos 2021 retro oluyor.

ŞUBAT

1.MERKÜR Retrosu 30.1.2021- 21.2.2021

Şubat’ın ilk üç haftasında teknolojik sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir.

Bu retro süreci sizi iç dünyanıza döndürüp, kendinizle yüzleşmenizi sağlayabilir. Yaşadıklarınızı tekrar gözden geçirerek hayatınızın bir muhasebesini yapabilirsiniz.

MART

YILIN EN GÜZEL AYI

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Yılın en uyumlu ayı. Ayrıca bu süreç sonraki Nisan ve Mayıs aylarına da yansıyacak. Ancak en sorunsuz ay olarak Mart ayı gözüküyor.

NİSAN

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Bu girişimlerinizi Nisan’ın ilk haftasına denk getirmeniz yerinde olur.

PLÜTON Retrosu: 7.4.2021 - 6.10.2021

Üye olduğunuz gruplarda bir değişim dönüşüm söz konusu olabilir.

Arkadaşlarınızla aranızda bir kıskançlık durumu yaşanabilir.

Geçmişte kin duyduğunuz birisi ile yüzleşebilir ve afedebilirsiniz.

Ancak Nisan’ın son 3 haftasında ise daha çok kişisel değil, toplumuzu ve içinde yaşadığımız jenerasyonu etkileyen problemler devreye girmeye başlayacak.

Bir şeyler değişiyor olacak. Bu nedenden dolayı yapmayı planladığınız işlerde problemler yaşayabilirsiniz.

Ne zamana kadar?: Ekim’in ilk haftasına kadar.

MAYIS

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Mayıs’ın ilk üç haftasını değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte çok iyi konsantre olabilir ve disipline olabilir, işlerimizin kolaylıkla sorumluluğunu alabiliriz.

Ancak bu konuda da bizi engelleyen durumlar Satürn retrosunda başımıza gelir.

SATÜRN Retrosu: 23.5.2021 - 11.11.2021

Bu süreçte yalnız kalıp, izole bir süreç geçirebilirsiniz. Ayrıca yalnız kaldığınız bu süreçte, kendinizle yüzleşme fırsatı bulup içe dönebilirsiniz. Süreç sonunda olgunluk ve tecrübe edinmiş olabilirsiniz.

Bu retroyu olumlu olarak değerlendirebileceğiniz yöntem şöyle olabilir: Geçmişte kişisel gelişiminizle alakalı yarım kalmış, disiplinli çalışmayı gerektiren işlerinizi sabırla toparlayabilir, ihtiyacınız olan olgunluğa, yaptığınız disiplinli çalışmalarınız sayesinde ulaşabilirsiniz.

1.AY TUTULMASI: 26.5.2021

KARİYERİM…

Bu Ay tutulması ile, kariyer yaptığınız alanda bilmediğiniz bir şeyi öğrendiğiniz bir tutulma oluyor bu. Tutulma ile netleşir, ne karar vereceğinizi bilirsiniz.

Önünüzdeki altı ay boyunca her neyse açığa çıkan olay bu konu ile ilgili gelişmeler yaşarsınız.

Ayrıca yılın son tutulması olan Güneş tutulmasının konusu da; bu açığa çıkan durumlarla ilgili hayatınızda yeni kararlar alıp yeni başlangıçlar yapacak olabilirsiniz.

2.Merkür Retrosu 30.5.2021 - 22.6.2021

Ebeveynlerinizle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Geçmişte küs olanlar bu retro sürecinde barışabilir.

Evinizde bazı teknolojik aletleriniz bu süreçte bozulabilir.

İletişim aletleri, telefon ve tablet gibi aletlerinizi kaybetmeniz mümkün.

HAZİRAN

1.GÜNEŞ TUTULMASI: 10.6.2021

AİLEM…

Aileniz, yaşadığınız yer ve evinizle ilgili bir takım yeni projeler başlatabilirsiniz. Bu tutulma ayrıca yeni bir ev alma veya yeni bir eve taşınmayı da hayatınıza getirebilir.

Takip eden altı ay içinde bu projeniz gerçekleşebilir.

JÜPİTER Retrosu: 20.6.2021 - 18.10.2021

Bu sene kişisel gelişim yönünden şanslı olacağınız bir yıldasınız. Yıl sonunda kendinizin ne kadar olgunlaştığınıza ve hayata nasıl da daha bilge bir göz ile baktığınıza siz de şaşıracaksınız.

Ancak bu sene Haziran sonundan Ekim ortasına kadar olan dört ay içinde şansızlık yaşayabilirsiniz. Tekamül sürecinde ilerlemekte zorluk yaşayabilirsiniz. Fakat unutmayın ki; yaşadığınız her şey bir tecrübe ve siz bu yıl en çok kişisel gelişiminizi etkilecek olan bu yaşam tecrübeleriniz yönünden şanslı olacaksınız.

NEPTÜN Retrosu: 25.6.2021 - 1.12.2021

Yılın ilk yarısı başkalarına yardım konusunda daha duyarlı olabilirsiniz. Merhamet ve yardımlaşma yılın ilk yarısı kendisini gösterecek. Ayrıca yaratıcılığınız da bu süreçte daha artar. Sanatla ilgilenenlerin değerlendirebileceği bir süreç.

Siz Neptün retrosunu 1.eviniz olan; “imajınız” alanında yaşıyor olacaksınız.

Yardımlaşma ve merhamet duygularınız yılın genelinde ön planda olacaktır.

Dolayısı ile; bu yanınızla da, dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.

Ancak Haziran sonundan Aralık ayına kadar olan dört ay içinde, yardımlaşma konularında problemler yaşayabilirsiniz.

Bu süreçte birinin kandırılması veya dolandırılması gibi durumlar olacağı gibi iyi niyetin kötüye kullanılması da yaşanabilir.

TEMMUZ

Temmuz ayı içinde kişisel işlerimizle (ilişkilerimiz, girişimlerimiz gibi) ilgilenebilirsiniz.

Bir taraftan kişisel işlerinizde ilerleme kaydedilirken, bu süreçte toplumu ve jenerasyonu ilgilendiren önemli konularda duraksama ve yavaşlamalar söz konusu olabilir.

Oldukça hareketli, bireysel olarak atak olduğunuz, bol iletişimli heyecanlı bir Temmuz ayı yaşayacağız.

Sizi çok fazla etkileyen bir durum olmasa bile bu ay toplumsal konularda zorluklar yaşanabilir.

Ancak bireysel olarak, enerjimizin oldukça yerinde olacağı bir ay olacak Temmuz ayı.

AĞUSTOS

URANÜS Retrosu: 20.8.2021 - 18.1.2022

Süresi: 20 Ağustos 2021 – 18.1.2022

Yakın çevrenizde yaşanmasını umduğunuz konular; aniden beklenmedik şekilde duraksayabilir.

Uranüs retrosunun başlamasıyla toplumu ilgilendiren tüm konularda ağırlaşma ve yavaşlama görülür (negatif manada).

Uranüs retrosunda hem beklenmedik sürprizlerle karşılaşır, hem hiçbir iş ilerlemiyor gibi hissederiz.

Yılı bu enerji ile bitiriyoruz.

EYLÜL

Eylül ayını genellikle toplumu ilgilendiren konular olarak; oldukça ağır geçiyor ve neredeyse hiç bir şey ilerlemiyor gibi hissedebilirsiniz…

Tüm toplumsal ve jenerasyon gezegenlerinin hepsi retro durumdalar.

Buna bir de ay sonu itibari ile yılın 3. Merkür retrosu da ekleniyor olacak ve bu enerji aynen Ekim ayına da taşıyor olacak.

3. Merkür Retrosu 27.9.2021 - 18.10.2021

EKİM

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Bu süreçte kendinizi doğru ifade edemeyebilirsiniz.

İletişimlerinizde yanlış anlaşıldığınızdan bu süreçte problemler yaşayabilirsiniz.

Özellikle diologlarınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz.

Dikkat edilmezse, küslükler ve ayrılıklar söz konusu olabilir.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

KASIM

2.AY TUTULMASI 19.11.2021

KARDEŞİM…

Bu ay tutulması ile; kardeş, kuzen, komşu gibi yakın çevrenizle ilgili bilmediğiniz bir şeyi öğrenebilirsiniz…

Daha önceden farkında olmadığınız konular, artık bilmeniz için tek, tek önünüze dökülür.

Önünüzdeki altı ay boyunca her neyse açığa çıkan olay; bu konu ile ilgili gelişmeler yaşarsınız.

ARALIK

2.GÜNEŞ TUTULMASI: 4. Aralık 2021

KARİYERİM…

Kariyerinizle ilgili yeni projeleriniz ve başlangıçlarınız olabilir.

Bu tutulma ile karşınıza sizi iş hayatınızla tanıştıracak bir fırsat çıkabilir.

İş ile ilgili bazı projelerinizi başlatabilir ya işinizde yeni pozisyonda veya başka bir işte çalışabilirsiniz.

Bu alacağınız kararlar artık kaderseldir. Ve olması gerekeni yapıyor olacaksınız.

VENÜS :19.12.2021 - 29.1.2022

Eğer bu sene evlilik kararınız varsa; en çok yılın ilkbahar aylarını tavsiye ediyorum.

İkinci seçenek olarak Kasım ayından başlayıp, Aralık ortasına kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz.

Ancak tavsiye etmeyeceğim tarih Kesinlikle 19 Aralık’tan başlayıp, Ocak 2022 sonuna kadar olan süreçtir.

Bu tarihler haricinde kalan tarihleri seçebilirsiniz.

Retro sürecinde, arkadaş gruplarınızdaki ikili ilişkilerinize dikkat etmelisiniz.

Gözden düşebilir ve itibar kaybına uğrayabilirsiniz.