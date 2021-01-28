2021 AKREP BURCU

21.12.2020 itibari ile yaşamımızda yeni bir döngü başladı (20 yıl) ve bu döngü ile “bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” deneyimleyeceğiz.

Dolayısı ile 2021 yılını da anlamak için, 21 Aralık’ta başlayan bu yeni döngünün farkında olmak gerekiyor.

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar özellikle pandemi ile ilgili konularda “yeni normal” dediğimiz kuralları hayatımıza adapte ediyoruz.

Bir çoğumuzun merak ettiği “pandemi biter mi?” sorusunun cevabının, yine kendimizde olduğunun farkında olalım.

Ülke olarak herkes üzerine düşenin bilincinde olup, kendinden başkalarının da “sorumluluğunu” üstlendiği takdirde, bu salgını yenebileceğiz.

Aşı bile olsak; onun da belli bir koruyucu süresi olacak, dolayısı ile eğer kuralları (maske, mesafe ve hijyen) bütün toplum uygularsa bu pandemi kontrol altına alınabilir.

Yoksa; “aşı olduk, her şey eskisi gibi olacak” düşüncesi, oldukça yanlış olur…

Zaten 21 Aralık 2020 itibari ile Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda (hava elementi) başlattığı döngü; “başkalarının adına sorumluluk almak” üzere, toplumu dizayn edecek olan bir süreç.

Dolayısı ile; “banane, kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır!” diyebileceğimiz bir durum içinde değiliz kesinlikle.

Çünkü yanındaki kişi eğer “kuralları” deliyorsa; maalesef, senin esaretinin süresi uzamış oluyor. Aynı şekilde aynı durum senin için de geçerli.

Dolayısı ile tam bir Kova teması olan; “bütünün hayrına” hareket etme durumu burada ön plana çıkıyor.

Yani “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” yaşayacağız bundan sonra.

Bu salgın; biz bu sorumluluk bilincini kavrayana dek sürer.

Öğrenirsek; bu salgın Mart 2023’te son bulur.

Öğrenmezsek; önümüzdeki 20 yıla yayılan “virüs ile yaşam” yeni normalimiz olarak hayatımızı şekillendirir. (2040)

Herkes ne kadar çabuk, başkalarına karşı sorumlu davranmayı öğrenirse, o kadar çabuk, “özgürlüklerimize”kavuşuruz.

Bu sene özellikle Mayıs ayının sonuna kadar, 2020 yılının devamı olan pandemi rutininle devam ediyoruz.

O tarihten sonra, kış aylarından itibaren pandemi için uygulanan önlemlerin sonuçlarını göreceğiz. Muhtemelen Haziran ortasından itibaren salgını kontrol altına almakla ilgili yeni düzenlemeler geliyor olacak.

Salgın yaz aylarında daha hafifler ve aşı ile kontrol altına alına alınıyor gibi gözükse de, 2023 İlkbaharına kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşıyoruz.

Bu sene önemli işlerinizi, evlenmek, taşınmak, işyeri açmak gibi önemli olan girişimlerinizi Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yapmanızı öneririm.

Çünkü yılın geri kalanında Kasım ortasına kadar yine engelleyen, yavaşlatan durumlar yaşayabiliriz.

Ancak bu yıl hangi konuda olursa olsun, beklettiğiniz, bir türlü harekete geçiremediğiniz projelerinizi ele alabileceğiniz enerjiniz olacak.

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Gelelim 2021 yılını Tutulmalara ve gezegen hareketlerine göre incelemeye.

--AİLEM--

OCAK

URANÜS: 2021’yılına retro olarak giriyor ve 14.1.2021 ‘ direk hareketine geçiyor.

Süresi: 14 Ocak 2021- 20.Ağustos 2021

Uranüs; 21. Aralık 2020’de Satürn+Jüpiter kavuşumu ile başlayan Kova sürecinin de modern astroloji de yönetici gezegeni. Uranüs ani gelişen beklenmedik sıra dışı olayları, toplumsal hareketliliği, sürprizleri ve umulmadık olanları yaşatır.

Uranüs sizin; 7.evinizde transit ediyor. Dolayısı ile eş, partner ve evliliğinizle ilgili konular bu transitten etkileniyor. Eşinizle ilgili ani beklenmedik durumlar gelişebilir.

Sürpriz bir evlilik veya taşınma bu süreçte ani bir şekilde gelişebilir.

Uranüs tekrar 20 Ağustos 2021 retro oluyor.

ŞUBAT

1.MERKÜR Retrosu 30.1.2021- 21.2.2021

Şubat’ın ilk üç haftasında teknolojik sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir.

Ebeveynlerinizle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Geçmişte küs olanlar bu retro sürecinde barışabilir.

Evinizde bazı teknolojik aletleriniz ayrıca bu süreçte bozulabilir.

İletişim aletlerinizi (telefon ve tablet gibi) kaybetmeniz mümkün.

MART

YILIN EN GÜZEL AYI

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Yılın en uyumlu ayı. Ayrıca bu süreç sonraki Nisan ve Mayıs aylarına da yansıyacak. Ancak en sorunsuz ay olarak Mart ayı gözüküyor.

NİSAN

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Bu girişimlerinizi Nisan’ın ilk haftasına denk getirmeniz yerinde olur.

PLÜTON Retrosu: 7.4.2021 - 6.10.2021

Plüto yıl genelinde; özellikle kardeşlerinizle alakalı olarak bir değişim dönüşüm içinde olacağınız ortamı yaratır.

Artık size faydası olmayan konuları hayatınızdan çıkarabilir. Elde kalanlarla her şeyi yeniden yapılandırabilirsiniz.

Retro sürecinde ise ; akrabalarınızla ilişkilerinizde krizler çıkabilir.

Retronun yarattığı fırsat geçmişteki krizlerinizi düzeltebilirsiniz. İlişkinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.

Ancak Nisan’ın son 3 haftasında ise daha çok kişisel değil, toplumuzu ve içinde yaşadığımız jenerasyonu etkileyen problemler devreye girmeye başlayacak.

Bir şeyler değişiyor olacak. Bu nedenden dolayı yapmayı planladığınız işlerde problemler yaşayabilirsiniz.

Ne zamana kadar?: Ekim’in ilk haftasına kadar.

MAYIS

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Mayıs’ın ilk üç haftasını değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte çok iyi konsantre olabilir ve disipline olabilir, işlerimizin kolaylıkla sorumluluğunu alabiliriz.

Ancak bu konuda da bizi engelleyen durumlar Satürn retrosunda başımıza gelir.

SATÜRN Retrosu: 23.5.2021 - 11.11.2021

Evinizde bazı sorunlar yaşayabileceğiniz bir süreç olacaktır. Bazı engeller yaşanabilir. Evinizde az ile yetineceğiniz bir süreç olabilir.

Ebeveynlerinizden biri ile aranıza mesafe girebilir.

1.AY TUTULMASI: 26.5.2021

Bu Ay tutulması ile, maddi konularınızla ilgi, sahip olduklarınızla ilgili bilmediğiniz bir şeyi öğrendiğiniz bir tutulma oluyor bu.

Önünüzdeki altı ay boyunca her neyse açığa çıkan olay bu konu ile ilgili gelişmeler yaşarsınız.

Ayrıca yılın son tutulması olan Güneş tutulmasının konusu da; bu açığa çıkan durumlarla ilgili hayatınızda yeni kararlar alıp yeni başlangıçlar yapacak olmanız.

2.Merkür Retrosu 30.5.2021 - 22.6.2021

Ödemelerinizde ve alacaklarınızda iletişim veya teknolojik aletler kaynaklı bazı problemler yaşayabilirsiniz.

Ayrıca bu süreç İletişiminize dikkat etmeniz gereken süreçtir.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden ortaklarınızla iletişim nedenli kaynaklanmış bir durumu yeniden ifade etme şansınız doğar ve geçmişi düzeltebilirsiniz…

HAZİRAN

1.GÜNEŞ TUTULMASI: 10.6.2021

ORTAK KAZANÇLARIM…

Gelir ve giderlerinizle ilgili maddi durumunuzun netleşeceği bir tutulma oluyor bu sizin için. Kira, nafaka veya bir ortaklıktan aldığınız bir geliriniz varsa, bunların ne kadarını alıp veya alamayacağınızla ilgili bir tutulma olacak. Ve siz önemli kararlar alacaksınız.

Takip eden altı ay boyunca aldığınız kararları uygulamak üzere çalışmalarınız oluyor.

Yıl sonu Güneş tutulmasında bunları muhtemelen uygulamaya koyacaksınız.

JÜPİTER Retrosu: 20.6.2021 - 18.10.2021

Size bu yıl şans ve fırsatlar ailenizden ve ebeveynlerinizden yansıyacak.

Bolluk ve bereket evinizde bolca kendisini hissettirecek.

Ancak yine, bu sene Haziran sonundan Ekim ortasına kadar olan dört ay içinde şansızlıklar da yaşayabilirsiniz.

Evinizde şanssızlık ve bereketsizlik olacak olan dört aylık bir süreç var önünüzde.

Ayrıca retro sürecinde ebeveynlerinizle ilgili bir konuda problem yaşayabilirsiniz.

NEPTÜN Retrosu: 25.6.2021 - 1.12.2021

Yılın ilk yarısı başkalarına yardım konusunda daha duyarlı olabilirsiniz. Merhamet ve yardımlaşma yılın ilk yarısı kendisini gösterecek. Ayrıca yaratıcılığınız da bu süreçte daha artar. Sanatla ilgilenenlerin değerlendirebileceği bir süreç ayrıca.

Neptün retrosu; yanılmalara, aldatılmaya ve dolandırılmaya açık bir süreçtir.

Siz Neptün retrosunu 5.eviniz olan aşk ve çocuklar alanında yaşıyorsunuz.

Ancak bu sene Haziran sonundan Aralık ayına kadar olan dört ay içinde yardımlaşma, aldatılma ve gerçekleri görememe konularında problemler yaşayabilirsiniz.

Aşık olabilir, aldatılabilir ve bunu göremiyor olabilirsiniz.

Hatta iyi niyetinizin suistimal edildiği günler olabilir. Dikkat.

TEMMUZ

Temmuz ayı içinde kişisel işlerimizle (ilişkilerimiz, girişimlerimiz gibi) ilgilenebilirsiniz.

Bir taraftan kişisel işlerinizde ilerleme kaydedilirken, bu süreçte toplumu ve jenerasyonu ilgilendiren önemli konularda duraksama ve yavaşlamalar söz konusu olabilir.

Oldukça hareketli, bireysel olarak atak olduğunuz, bol iletişimli heyecanlı bir ay Temmuz ayı yaşayacağız.

Sizi çok fazla etkileyen bir durum olmasa bile bu ay toplumsal konularda zorluklar yaşayabilirsiniz.

Ancak bireysel olarak, enerjimizin oldukça yerinde olacağı bir ay olacak Temmuz ayı.

AĞUSTOS

URANÜS Retrosu: 20.8.2021 - 18.1.2022

Süresi: 20 Ağustos 2021 – 18 Ocak 2022

Uranüs’ün tekrar retro olması yine beklenmedik sorunları yaşatmaya başlatabilir.

Uranüs retrosunun başlamasıyla toplumu ilgilendiren tüm konularda ağırlaşma ve yavaşlama görülür (negatif manada).

Uranüs retrosunda hem beklenmedik sürprizlerle karşılaşır, hem hiçbir iş ilerlemiyor gibi hissederiz.

Yılı bu enerji ile bitiriyoruz.

Siz Uranüs retrosunu eşiniz ve evliliğinizi ilgilendiren alanda yaşıyorsunuz.

Ani bir ayrılık konusu yaşanabilir.

Veya bir taşınma durumu yaşanabilir.

EYLÜL

Eylül ayının genelinde toplumu ilgilendiren konular oldukça ağır geçiyor ve neredeyse hiç bir şey ilerlemiyor gibi hissedebiliriz, hatta öyle yaşayabiliriz.

Tüm toplumsal ve jenerasyon gezegenlerinin hepsi retro durumdalar. Buna birde ay sonu itibari ile yılın 3. Merkür retrosu da ekleniyor olacak ve bu enerji aynen Ekim ayına da taşınıyor olacak.

3. Merkür Retrosu 27.9.2021 - 18.10.2021

Eylül ayının sonunda iletişimde ve iletişim aletlerinde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

EKİM

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Bu Merkür retrosu sizi içe döndürecek.

Kendi kendinize bir iç diolog süreci yaşayabilirsiniz. Bir hiç hesaplaşma, kendi ile konuşma ve yüzleşmeler var bu Merkür retrosunda.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden küs olduğunuz yakın çevrenizle, kardeşlerinizle barışabilirsiniz.

Kendinizle yüzleşebilir, kendinizi affedebilirsiniz.

KASIM

2.AY TUTULMASI 19.11.2021

EŞİM…

Eşinizle ilgili daha önceden bilmediğiniz bir durum açığa çıkacak ve bilmediğiniz olaylar netleşecek.

Dolayısı ile önemli kararlar alacağınız bir tutulma olacak bu sizin için. Takip eden altı ay boyunca eşinizle ilgili konular önünüze gelecek.

ARALIK

2.GÜNEŞ TUTULMASI: 4. Aralık 2021

PARAM…

Yeni bazı kaynaklar yaratmak üzere girişimlerde bulunacağınız projelerinizi devreye alacağınız bir tutulma oluyor bu yılın son tutulması, sizin için. Takip eden altı ay içinde, “para kazanmak” üzere bir takım girişimler yapıyorsunuz.

Bu ticaret olabilir. Eğitim vermek üzere de olabilir. Yabancılarla veya yurt dışı ile yapılacak bir iş de olabilir.

VENÜS :19.12.2021 - 29.1.2022

Eğer bu sene evlilik kararınız varsa; en çok yılın ilkbahar aylarını tavsiye ediyorum.

İkinci seçenek olarak Kasım ayından başlayıp, Aralık ortasına kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz.

Ancak tavsiye etmeyeceğim tarih Kesinlikle 19 Aralık’tan başlayıp, Ocak 2022 sonuna kadar olan süreçtir.

Bu tarihler haricinde kalan tarihleri seçebilirsiniz.

Retro sürecinde, kardeş ve kuzen gibi yakın akrabalarınızla ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Gözden düşebilir ve itibar kaybına uğrayabilirsiniz.

Siz bu Venüs retrosunu, kardeş kuzen gibi yakın akrabalarınız alanında yaşıyorsunuz. Dolayısı ile kardeşlerinizle ikili ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekir. Bu süreç 2022’nin Ocak sonuna kadar sürer.

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

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