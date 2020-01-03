2020 KOVA ve YÜKSELEN KOVALAR

2020’de (İstanbul -3 yaz saatine göre); 19 Ocak 2021 saat 23:39:42” den itibaren - 18 Şubat 2021 saat 13:43:48” e kadar olan süre KOVA burcu…

“ARKADAŞLARIM ve SAĞLIĞIM”

2020 yılında siz Kovalar ve yükselen Kovalar için; “kendi iç dünyanızdan” gelecek. İhtiyacınız olan, şifa ve ruhsal dinginlik içten geliyor.

Ruhunuzun dinleneceği, kendi farkındalıklarınızı keşfedeceğiniz. Kendinizle yüzleşeceğiniz bir yıl oluyor bu yıl sizin için.

Gökyüzünün “yaraları saran” enerjisi; siz inzivaya çekildikçe, size “şifalanma” olarak yansıyor olacak. Dolayısı ile siz; özellikle Temmuz ayında böyle bir dinlenme süreci geçirmek isteyebilirsiniz.

İçten gelen ve bir yerde de tekamülünüzü gerçekleştireceğiniz bu yılı iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Sene başından itibaren (10 Ocak Ay tutulması), sağlığınız ile ilgili bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bilmediğiniz bir hastalığınızı öğrenebilirsiniz.

Eğer sağlığınız için tedavi, sağlık sigortası v.s. gibi bir girişimde bulunmak istiyorsanız, 27 Ocak haftasını veya 14 Mart civarını değerlendirebilirsiniz.

Ancak yılın birinci Merkür retrosunun yaşanacağı, 12 Şubat ve 10 Mart arasında önemli girişimde bulunmamaya (resmi evraklara imza atmak gibi) dikkat etmenizi öneririm.

Bu süreçte karşınıza çıkacak olan, resmi evraklara “imza atma” durumlarını Mart ortasına ertelemeniz doğru bir zamanlama olur. Bu haftayı ilkbaharda iyi değerlendirin, çünkü bu yıl çok fazla retrolar, tutulmalar ve malefik dediğimiz kötücül gezegenlerin açısal etkilerinin yaşanacağı günler var…

Ayrıca Mart’ın son haftasında risk almayın. Mümkünse önemli olaylarınızı bu haftaya rast getirmeyin.

Yine; 13 Mayıs - 25 Haziran arasını; evlenmek, ev almak veya taşınmak gibi yapacağınız önemli girişimleriniz için planlamayın.

Aşk gezegeni Venüs bu tarihlerde “Retro” günlerini yaşatacağından, maddi konularda, aşk ile ilgili atılacak adımlarda, bir süre sonra, yolunda gitmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Estetik içinde oldukça riskli günler olacağından; eğer estetik için bir girişim düşünüyorsanız, bunu Temmuz’un ikinci yarısına ertelemeniz daha doğru bir zaman seçimi olacaktır.

5 Haziran Ay tutulması ile; arkadaş çevrenizden bazı kişiler ile daha önceden bilmediğiniz bazı şeyler açığa çıkabilir ve siz öğrendikleriniz nedeniyle bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan eleyebilirsiniz.

Yaz başından itibaren ( 21 Haziran Güneş Tutulması)sağlıklı yaşam konusunda, yeni bazı radikal kararlar alıp, bu doğrultuda yeni bir yaşam stiline adım atmak isteyebilirsiniz.

Temmuz ayında (5Temmuz Ay Tutulması) biraz dinlenme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Kendinizi sakın bir şekilde, stresten uzak bir yaza hazırlayabilirsiniz. Ruhsal bir dinginliğe ihtiyacınız olabilir.

Ağustos ortasında riskli davranışlarda bulunmamanız yine sizin lehinize olacaktır. Önemli kararlarınızı mümkünse Ağustos sonuna veya Eylül’ün ilk haftasına erteleyin ( 10 Eylül öncesi) erteleyin.

Kasım sonunda ( 30 Kasım Ay tutulması ile) veya Aralık ayında; varsa çocuğunuzdan bir haber alabilirsiniz.

Küçük bir çocuğunuz varsa onun eğitim hayatı ile ilgili daha önce karar veremediğiniz bazı konulara daha net karar verebilirsiniz.

Çocuğu olmayan kova ve yükselen kovalar için, bir çocuk konusu ile ilgili alınacak radikal kararlarınız olacak gibi duruyor.

Dolayısı ile kışa girerken; “çocuk” konusu gündeminizi şekillendirebilir.

Aralık sonuna ( 14 Aralık Güneş tutulması) doğru yeni arkadaş gruplarına girebilirsiniz. Bir çok yeni tanışacağınız kişi ile, vizyonu geniş “muhtemelen yabancı uyruklu kişilerle” tanışacağınız, bir sürece adım atabilirsiniz.

Yılın geneline; “sağlığınız, çocuklarınız ve sosyal çevreniz” damgasını vuruyor olacak.

GELELİM 20 YILLIK DÖNGÜYÜ ANLAMAYA

Yıl sonunda; ancak 20 yılda bir denk gelen Satürn ve Jüpiter kavuşumu yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşum yapmadan önce, herkesin son 20 yıllık döngüde, “ektiğini biçeceği”, evrensel faturayı elimize tutuşturacak.

Sonra; “ben bunu neden yaşıyorum, neden benim başıma hep bunlar geliyor?” demek yerine, (çünkü bir şeyler düzelmiyorsa, biz de bir şeyleri görmediğimizden, farkına varıp düzeltmediğiniz içindir) bir de kafayı kumdan çıkarıp, daha büyük bir pencereden içinde yaşadığınız topluma ve bizim orada ne kadar etik, ahlaklı, hak hukuk yemeyen biri olduğumuza bakmalıyız…

Kadim astroloji’de “Karmaların efendisi” Satürn ve “yeryüzü yargıcı” Jüpiter’in kavuşumları her zaman; ilahi planla ve ektiğini biçme ile ilgisi vardır.

Peki, Kova burcunda yepyeni bir döngüyü başlatmak üzere gerçekleştirdikleri bu kavuşum, hangi konulara odaklanıyor olacaklar?

Satürn: Jüpiter’in aksine; engeller, kısıtlamar ve daralma ile ilgilidir.

Toplumda “sistem” ile alakalıdır. Kurallar ve disiplin ile toplumu şekillendirmekle alakalıdır. Engeller, kısıtlamalar, sınırlar, mesafeler, ve otorite figürleri ile alakalıdır. Gerçekçilikle alakalıdır. Yapılandırma, sistem kurma ve inşaa etmekle alakalıdır. Sosyal kurumlar, sendikalar, örgütler ile alakalıdır.

Konsantrasyon, sabır, sağlamlık, sorumluluk alma, mevcut sistemi koruma, sadakat ve fanatizmle alakalıdır.

Karmik sınavlarımızı önümüze koyma ile alakalıdır.

Jüpiter: Satürn’ün aksine “genişleme ve yayılma” prensipidir.

Toplumda; Ahlak, etik kurallar, hukuk, hakimler, yargıçlar, anayasa, yüksek mevkideki hukuk adamları, vizyon, yüksek eğitim, akademisyenler, rektörler, inançlar, yüksek mevkideki din adamları (ilahiyat başkanı, papa gibi), Yabancılar, yabancı kültürler deniz aşırı yerler ve uzaklar ile alakalıdır.

“Etik” olmakla ve toplumsal “ahlak” alakalıdır.

Kova burcu:

Özgürlükler

Kitle halinde kitlesel hareketler.

Devrimler

Tek başına bireysel, bütünün hayrına girişimler

Kollektife yönelik çaba,

Sorumluluklar

Hümanizm

Üst akıl

Farklı ve yeni olanı hayatımıza adapte etme

Yeni icatlar

Teknoloji ve teknolojinin yeni farklı yönlerini kullanma

Bu seferki Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda gerçekleşen bu kavuşumu ile; toplumda tüm bu konularda yepyeni 20 yıllık bir döngü başlıyor.

Ve “daha önceden bilinmeyen” yepyeni ve “farklı olan” ne varsa hayatımızda yerini almaya başlayacaklar.

Yeni keşifleri yaşantımıza adapte ederken, göksel olarak bizden beklenen; adil olmak, toplumsal etik değerlere önem vermek, kimsenin canını yakarak, bizim atalarımızdan gelen uyarı ile hepimizin çok iyi bildiği “Ah almak!” gibi karma yaratmamak çok önemli. Bu kurallar toplum olarak hepimizi ilgilendiren değerler olarak önümüzde duruyor.

Ancak bireysel olarak ta her kim, bu kuralları çiğneyip, karma yarattıysa, yine atalarımızdan gelen hepimizin kulağına küpe öğretiler ile; “eden bulur”, “ne ekersen onu biçersin” gibi sözlerin ışığında bu dönemi anlamaya çalışalım…

Toplumsal olarak bu durumlar hepimizi ilgilendirecek, ancak kişisel olarak en çok hangi alanlarda bunu yaşayacağız dersek; haritamızdaki Kova burcu hangi eve düşüyorsa, kişisel olarak ta 20 yıl, o konuları en farklı şekilde yaşıyor olacağız.

Ancak tüm bunları, “etik ve ahlak kuralları içinde, hak hukuk yemeden yapmalıyız”, çünkü 20 yıl sonra elimize bir fatura daha tutuşturulacağını unutmayalım…

Bir taraftan eskinin bedelini öderken, bir taraftan da kendi geleceğimizi şekillendiren bu döngülerin farkında olalım.

Astroloji, kaderi değiştirmez. Ama göksel matematiği ile, geleceğimize ışık tutar ve seçimleri size bırakır.

Yine bir ata sözü ile, hayatımızı kodlanmaya yardımcı olan, “her koyun, kendi bacağından asılır!” sözü ile noktalamak istiyorum…

Aklın yolu bir, ister atalarımızın sözleri, ister astrolojinin işaretleri, ister bilimin ışığı, ister inançlarımız, hepsi aynı değerlerde buluşuyor ise, kulak verin…

Uzun döngüler, ağır ilerleyen gezegenlerin kontrolünde olduğundan, hayatımızın önemli bir bölümüne damgalarını vururlar. Bu nedenle ben de uzunca değinmek istedim. Çünkü “farkında olmak” ve ne şekilde davranmayı seçtiğimiz kişisel tekamülümüzde önemli…

Bu yıl tutulmaları, Retroları, sonlanan ve yeni başlayan uzun döngüleri ile önemli bir yıla giriyoruz.

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla, Retrolarla ve bu döngülerle ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesindeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden takip edebilirsiniz…

YIL GENELİNDE ŞANSLI GÜNLER

Yılın en güzel günleri (+-3gün) Benefik gezegen kontakları

27 Ocak - Venüs Neptün kavuşumu.: Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

8 Mart -Venüs Uranüs kavuşumu : Kadınlara beklenmedik sürpriz

28 Mart - Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket, bolluk, şans, fırsat

27 Ağustos -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, sevgi, iyilik

29 Eylül -Mars Venüs üçgeni : Eril, dişil uyumu, Aşk

19 Ekim -Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket, bolluk, fırsat, şans

21 Ekim -Venüs Plüto üçgeni: İlişkide gizem ve çekicilik

24 Ekim -Venüs Satürn üçgeni: Ciddi beraberlik

6 Aralık -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

14 Aralık -Venüs Jüpiter 60lığı: Bereket, bolluk, fırsat, şans

Lütfen burçlarınızdan başka 2020 yılına genel bakış yazımı da okuyunuz…

Mutlu ve sağlıklı bir yıl geçirmenizi dilerim.

Astrolog: Özlem Çetinkaya Yılmaz

Danışmanlık için: Whatsapp 0531 2585128