2020 İMAJ MEDYA AJANS MAGAZİN SANAT ÖDÜL TÖRENİYLE YANKILANACAK

NİHAT İLİKCİOĞLU



GAZİANTEP







2020 imaj medya ajans magazin sanat ödülleri töreni her yıl olduğu gibi geleneksel olarak bu yılda sahipleri ile buluşturmaya devam ediyor



AMAÇ



Sunuculuğunu üstlendiği sayın Gündüz Şutanrıkulu ve Özlem Kurt ile katilimci olmak isteyen ve sanat'a gönül vermiş seslere ses ve sesimize ses olmak el ele hep birlikte sanat ödülü gecesinde " sahne " diyor



MAKSAT



Bir çok dalda sanat emekçilerinin sesi olmak



SONUÇ



Sanatı yaşatmak ve sanatçıları yaşatarak köprü olmak



2020 İMAJ MEDYA AJANS MAGAZİN

GÜNDÜZ ŞUTANRIKULU



Haber.

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Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48