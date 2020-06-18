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2020 İMAJ MEDYA AJANS MAGAZİN SANAT ÖDÜL TÖRENİYLE YANKILANACAK

18 Haziran 2020 Perşembe 13:19
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2020 İMAJ MEDYA AJANS MAGAZİN SANAT ÖDÜL TÖRENİYLE YANKILANACAK

NİHAT İLİKCİOĞLU

GAZİANTEP



2020 imaj medya ajans magazin sanat ödülleri töreni her yıl olduğu gibi geleneksel olarak bu yılda sahipleri ile buluşturmaya devam ediyor 

AMAÇ 

Sunuculuğunu üstlendiği sayın  Gündüz Şutanrıkulu ve Özlem Kurt ile  katilimci olmak isteyen ve sanat'a gönül vermiş seslere ses ve sesimize ses olmak el ele hep birlikte sanat ödülü gecesinde "  sahne "  diyor

MAKSAT

Bir çok dalda sanat emekçilerinin sesi olmak

SONUÇ 

Sanatı yaşatmak ve sanatçıları yaşatarak köprü olmak 

2020 İMAJ MEDYA AJANS MAGAZİN
GÜNDÜZ ŞUTANRIKULU

Haber. 
Önce Vatan Gazetesi 
Nihat İlikcioğlu 
Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

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Imaj Medya AjansMagazin Sanat ödül TöreniNihat İlikçioğluönce Vatan
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