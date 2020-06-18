2020 İMAJ MEDYA AJANS MAGAZİN SANAT ÖDÜL TÖRENİYLE YANKILANACAK

NİHAT İLİKCİOĞLU
GAZİANTEP
2020 imaj medya ajans magazin sanat ödülleri töreni her yıl olduğu gibi geleneksel olarak bu yılda sahipleri ile buluşturmaya devam ediyor
AMAÇ
Sunuculuğunu üstlendiği sayın Gündüz Şutanrıkulu ve Özlem Kurt ile katilimci olmak isteyen ve sanat'a gönül vermiş seslere ses ve sesimize ses olmak el ele hep birlikte sanat ödülü gecesinde " sahne " diyor
MAKSAT
Bir çok dalda sanat emekçilerinin sesi olmak
SONUÇ
Sanatı yaşatmak ve sanatçıları yaşatarak köprü olmak
2020 İMAJ MEDYA AJANS MAGAZİN
GÜNDÜZ ŞUTANRIKULU
Haber.
Önce Vatan Gazetesi
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48
Önce Vatan Gazetesi